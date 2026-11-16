Wintoys 3.0 libera fino a 6 GB di RAM: cosa cambia in Windows 11

Con Wintoys 3.0 (download), la popolare utilità per Windows 11 e Windows 10 introduce una delle novità più interessanti per chi vuole mantenere pieno controllo sul proprio PC: la possibilità di disattivare i componenti di intelligenza artificiale che occupano memoria RAM anche quando l’utente non sfrutta direttamente le funzionalità AI. Lo sviluppatore Bogdan Pătrăucean racconta di aver ridotto da 11 a 5 GB la memoria utilizzata sul proprio Surface Pro, intervenendo su un servizio legato ai modelli AI locali.

Presentata nel 2023 e progressivamente arricchita, Wintoys è una delle applicazioni che abbiamo già consigliato nella nostra analisi delle funzionalità per ottimizzare Windows.

La nuovissima major release 3.0 segna però un’evoluzione importante: non si limita più alle regolazioni tradizionali, ma affronta alcune delle modifiche introdotte da Microsoft nei sistemi più recenti, soprattutto sui PC Copilot+.

Wintoys 3.0 permette di recuperare diversi GB di RAM disattivando i componenti AI

La novità tecnicamente più interessante compare nella sezione Optimizations di Wintoys 3.0, attraverso l’opzione AI components. Il suo obiettivo è intervenire sui componenti che caricano in memoria i modelli di machine learning utilizzati da alcune funzionalità intelligenti di Windows.

Secondo lo sviluppatore, il servizio interessato può avviare più istanze del processo WorkloadsSessionHost.exe , con un consumo di memoria che, in determinate configurazioni, raggiunge 2-8 GB o anche oltre. I modelli possono rimanere caricati per supportare operazioni come la ricerca semantica e Recall, anche quando l’utente non le sta utilizzando.

Liberare RAM non equivale però ad accelerare Windows: il vantaggio può diventare significativo sui dispositivi con memoria limitata, soprattutto quando più applicazioni competono per le risorse disponibili. La modifica, inoltre, può compromettere il funzionamento delle funzionalità AI che dipendono dai componenti disattivati.

Wintoys 3.0 aggiunge una sezione Artificial intelligence, dedicata alla gestione delle funzionalità AI disponibili sul computer: l’elenco comprende Recall, Click to Do, gli strumenti di scrittura intelligente di Blocco note e la ricerca agentica di Windows.

La sezione non compare indistintamente su tutti i sistemi. Wintoys verifica la disponibilità delle singole caratteristiche e mostra soltanto le opzioni pertinenti: molte dipendono dalla presenza di una NPU, l’unità specializzata nell’accelerazione dei calcoli di intelligenza artificiale. Alcune impostazioni possono invece dipendere dalle applicazioni installate.

Profili esportabili: configurare un nuovo PC senza ripetere tutte le modifiche

Un’altra novità richiesta da tempo riguarda i profili di configurazione. Wintoys 3.0 permette adesso di esportare le proprie regolazioni in un file JSON e importarle successivamente, ad esempio dopo una reinstallazione di Windows o durante la preparazione di un altro computer.

Il sistema include un controllo di compatibilità: identifica i profili danneggiati o già corrispondenti alla configurazione corrente e ignora le impostazioni non applicabili al dispositivo di destinazione. Un profilo creato su Windows 10 può quindi essere importato su Windows 11, pur con le limitazioni legate alle diverse funzionalità disponibili.

L’applicazione automatica dei profili richiede comunque Wintoys+, un’estensione a pagamento con licenza permanente. La restante parte dell’applicazione continua a essere gratuita. Lo sviluppatore precisa inoltre che, per un problema degli acquisti integrati del Microsoft Store, l’acquisto della licenza per usarla su Windows 10 richiede inizialmente un dispositivo Windows 11 aggiornato almeno alle build 26100.9278 o 26200.9278.

Sincronizzazione con i Criteri di gruppo: una novità utile anche agli amministratori

Interessante anche la novità Configuration mode, disponibile nelle impostazioni di Wintoys. Per le regolazioni che supportano entrambe le modalità, l’utente può scegliere se applicarle come normali preferenze oppure attraverso i Criteri di gruppo.

In precedenza, una modifica al Registro poteva entrare in conflitto con una policy già presente e perdere efficacia al successivo aggiornamento dei criteri: ora Wintoys può utilizzare il relativo meccanismo di gestione, mantenendo coerenti le impostazioni applicate e quelle visualizzate nell’Editor Criteri di gruppo.

In pratica, si riduce il rischio che una regolazione scompaia dopo il normale aggiornamento delle policy, che Windows esegue periodicamente.

Le impostazioni precedenti, però, non si sincronizzano automaticamente: occorre applicarle nuovamente. Sui PC amministrati centralmente è inoltre opportuno evitare modifiche che interferiscano con le regole definite dall’organizzazione.

Altre modifiche: privacy, pulizia del disco e ripristino delle impostazioni

La versione 3.0 aggiunge controlli sulla cronologia delle ricerche, sulle notifiche nella schermata di blocco e sui suggerimenti online nelle Impostazioni.

Compare anche la gestione della Windows Platform Binary Table (WPBT), sui computer che presentano tale tabella firmware utilizzata dai produttori per fornire componenti eseguibili a Windows.

Lo strumento di pulizia include ora i file nascosti e di sistema nella scansione e mostra informazioni più dettagliate sull’unità C:.

Migliora anche la gestione delle modifiche in sospeso: Wintoys elenca le regolazioni che richiedono il riavvio di Esplora file o dell’intero sistema e permette di individuare più facilmente quelle ripristinabili. Lo sviluppatore ha inoltre corretto diversi problemi riguardanti servizi, applicazioni e compatibilità con le nuove build di Windows.

Prima di intervenire sui componenti AI o sulle policy con Wintoys è sempre opportuno controllare bene quali funzioni si utilizzano realmente e conservare una configurazione ripristinabile. Il valore dell’aggiornamento sta soprattutto nella maggiore possibilità di scegliere come deve comportarsi Windows, senza affidarsi a ottimizzazioni automatiche dagli effetti poco trasparenti.