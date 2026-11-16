Windows 11 dice di essere online ma non completa l'installazione sulle reti solo IPv6

Windows 11 potrebbe avere un problema piuttosto singolare: la procedura di configurazione iniziale può bloccarsi quando il sistema utilizza una rete esclusivamente IPv6, anche se la connessione Internet funziona correttamente. Le segnalazioni che si riconcorrono in questi giorni riguardano la fase OOBE (Out of Box Experience), ovvero l’ultima parte dell’installazione guidata di Windows 11, durante la quale Microsoft richiede di collegare il dispositivo alla rete e completare le operazioni preliminari, compresa la configurazione con un account Microsoft (bypassabile in vari modi, addirittura con un solo clic come scoperto di recente).

La situazione appare paradossale. IPv6 è parte integrante di Windows sin dai tempi di Vista, pubblicato nel 2007, e rappresenta la risposta all’esaurimento degli indirizzi IPv4 a 32 bit. Con i suoi indirizzi a 128 bit, IPv6 permette di superare i limiti dello storico schema di indirizzamento; eppure, quasi 20 anni dopo, Windows 11 sembra ancora dipendere da IPv4 durante una fase fondamentale dell’installazione.

Windows 11 riconosce la connessione IPv6, ma non completa l’installazione

Il problema è emerso attraverso alcune segnalazioni pubblicate su X con il noto ricercatore Bob Pony che ha riprodotto il comportamento predisponendo una rete IPv6-only, quindi priva di connettività IPv4.

Durante la configurazione, Windows 11 riconosce inizialmente la disponibilità della rete Internet e mostra lo stato della connessione come attivo. Quando l’utente tenta di procedere, però, compare un messaggio secondo cui il collegamento risulta interrotto: la procedura di configurazione finale non può proseguire.

Il test produce il medesimo risultato anche con una build recente di anteprima: non pare quindi trattarsi di un’anomalia esclusiva di una vecchia versione del sistema operativo.

Perché OOBE può fallire anche con la connessione di rete perfettamente funzionante

La fase finale dell’installazione di Windows 11 non si limita a verificare la presenza di un collegamento fisico o Wi-Fi. Come spiega la documentazione Microsoft, OOBE gestisce la connessione alla rete, l’accesso all’account, alcune impostazioni di sicurezza e il download di aggiornamenti.

Una possibile spiegazione riguarda la differenza tra rilevamento della connettività e comunicazione con i servizi necessari alla configurazione: Windows 11, nella fase finale OOBE, potrebbe riconoscere correttamente l’accesso a Internet tramite IPv6, mentre una richiesta successiva potrebbe dipendere da un percorso di rete non disponibile.

Per esempio, un componente del sistema operativo potrebbe tentare di raggiungere una destinazione esclusivamente IPv4 senza poter utilizzare un servizio di traduzione verso IPv6; un’altra possibilità riguarda controlli di connettività o richieste HTTP gestiti diversamente durante OOBE rispetto alla normale sessione Windows.

Il paradosso di IPv6 CLAT: Microsoft ha appena migliorato la compatibilità

L’anomalia arriva proprio mentre Microsoft sta estendendo il supporto alle reti prive di IPv4. Con l’aggiornamento cumulativo di novembre 2026 destinato a Windows 11 25H2 e 26H2, l’azienda ha introdotto miglioramenti alla tecnologia CLAT (Customer-side Translator) sulle connessioni Wi-Fi ed Ethernet. Il suo obiettivo è consentire alle applicazioni che utilizzano ancora IPv4 di comunicare attraverso infrastrutture esclusivamente IPv6.

In pratica, CLAT traduce il traffico IPv4 dell’applicazione in IPv6; un traduttore NAT64 presente nella rete, chiamato PLAT, completa la comunicazione verso i server IPv4. Il meccanismo richiede quindi un’infrastruttura di traduzione adeguata, ma non un collegamento IPv4 nativo sul dispositivo. Il sistema può individuare il prefisso NAT64 attraverso i Router Advertisement IPv6 oppure mediante il meccanismo DNS associato a ipv4only.arpa .

La disponibilità di CLAT a livello di sistema operativo non dimostra però che la medesima funzionalità sia pienamente supportata durante la fase OOBE. Proprio tale differenza meriterebbe una verifica approfondita: la compatibilità introdotta a livello di rete potrebbe non coprire tutte le operazioni preliminari all’accesso al desktop.

Cosa fare se Windows 11 non completa la configurazione su una rete IPv6

Per gli amministratori che distribuiscono Windows 11 in reti IPv6-only, la soluzione temporanea più semplice consiste nel fornire connettività IPv4 durante OOBE, attraverso una rete dual-stack oppure un collegamento alternativo che supporti entrambi i protocolli.

Prima di intervenire, è opportuno verificare che il problema dipenda effettivamente dall’assenza di IPv4 e non da errori DNS, gateway IPv6 mancanti o servizi NAT64 mal configurati.

Un’altra strada consiste nel predisporre un’installazione non presidiata tramite file autounattend.xml , evitando alcuni passaggi interattivi.

Disabilitare IPv6, invece, non rappresenta una soluzione sensata: anche Microsoft sconsiglia la disattivazione del protocollo perché alcune funzionalità Windows potrebbero risentirne.

Resta una questione tecnica importante: se Windows 11 punta a supportare pienamente le infrastrutture IPv6-only, anche il primo avvio deve funzionare senza dipendenze nascoste da IPv4. Fino a quando Microsoft non chiarirà l’origine dell’anomalia, chi gestisce installazioni aziendali farebbe bene a verificare preventivamente il comportamento di OOBE sulle proprie reti.