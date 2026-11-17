Un ricercatore indipendente ha voluto analizzare i componenti interni di Windows 11 alla ricerca di comportamenti non documentati: lo ha fatto utilizzando tecniche di reverse engineering con l’aiuto di agenti AI e modelli generativi.

Secondo Xusheng Li, che ha messo al vaglio il sistema operativo di casa Microsoft, Windows 11 contiene uno strumento che si occupa di riconoscere la presenza di strumenti AI come Claude Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot, Cursor e altri programmi destinati agli sviluppatori. L’utilizzo di questi tool è registrato attraverso un componente diagnostico poco conosciuto, MissionControlAggregator.dll , e le informazioni raccolte possono poi raggiungere i server Microsoft quando l’utente autorizza l’invio dei dati diagnostici facoltativi.

Windows 11 riconosce gli agenti AI attraverso i nomi degli eseguibili

Esaminando il codice della libreria MissionControlAggregator.dll con Binary Ninja, Li ha individuato una serie di confronti espliciti con i nomi dei programmi installati ed eseguiti dagli utenti.

Per gli agenti da riga di comando compaiono, all’interno del file, riferimenti a copilot.exe , claude.exe , codex.exe e agy.exe ; per le applicazioni desktop figurano github.exe , claude.exe , codex.exe , cursor.exe e antigravity.exe . Il codice contiene anche riferimenti a node.exe , python.exe , dotnet.exe , gcc.exe , clang.exe , gdb.exe , javac.exe e code.exe .

Alcuni controlli verificano inoltre lo sviluppatore del programma: Python deve corrispondere alla Python Software Foundation, mentre per .NET e Visual Studio il produttore atteso è Microsoft Corporation. Non tutti gli eseguibili, però, ricevono la stessa verifica.

La funzionalità che governa il riconoscimento degli agenti CLI porta un nome eloquente: CLICodingAgentUsage : non si tratta quindi di un generico inventario software, ma di una classificazione che comprende espressamente gli assistenti AI per lo sviluppo.

Come funziona la raccolta: ETW, WSL e identificativi binari

MissionControlAggregator.dll non deve scansionare continuamente i processi: sfrutta invece Event Tracing for Windows (ETW), l’infrastruttura di tracciamento integrata nel sistema operativo Microsoft fin da Windows 2000.

Per le applicazioni Windows, la DLL riceve eventi KernelProcess.AppStateChangeSummary e Win32kTraceLogging.AppInteractivitySummary . Per i programmi Linux eseguiti tramite WSL (Windows Subsystem for Linux) intercetta Microsoft.Windows.Lxss.Manager.Exec ed ExecCritical , leggendo il campo imageName .

Quando trova una corrispondenza, il componente imposta un bit in una struttura dati. Le informazioni confluiscono successivamente nell’evento diagnostico Segments.SubCohorts , che comprende 12 categorie di strumenti di sviluppo, 4 agenti CLI e 5 agenti desktop.

La parte più interessante dell’indagine riguarda la verifica sperimentale: Li ha copiato il normale eseguibile cmd.exe , rinominandolo come codex.exe , quindi lo ha avviato in una sessione Windows. Il componente diagnostico di Windows 11 lo ha riconosciuto come Codex, impostando il relativo indicatore.

Quando le informazioni arrivano a Microsoft?

Il componente MissionControlAggregator.dll opera attraverso DiagTrack, il servizio Connected User Experiences and Telemetry. Li ha analizzato anche il database EventStore.db utilizzato da DiagTrack, trovando l’evento nella coda destinata al caricamento sui server Microsoft. Nel relativo documento JSON compariva l’indicazione isRequired: false: si tratta di telemetria facoltativa.

Per controllare il servizio coinvolto, basta aprire PowerShell e digitare Get-Service DiagTrack . Con Get-Process AggregatorHost si può verificare la presenza del processo, mentre tasklist /m MissionControlAggregator.dll permette di individuare gli eventuali processi che hanno caricato la libreria.

La presenza del componente, da sola, non dimostra che la funzionalità CLICodingAgentUsage sia abilitata o che un rapporto abbia raggiunto Microsoft. Chi desidera approfondire può consultare la nostra guida per scoprire quali dati un programma Windows invia su Internet.

Per limitare la raccolta di dati, Microsoft indica il percorso Impostazioni, Privacy e sicurezza, Diagnostica e feedback, dove è possibile disattivare l’invio dei dati diagnostici facoltativi. La documentazione ufficiale conferma che Windows continua a funzionare regolarmente anche senza tale opzione. Rimangono i dati diagnostici obbligatori, che possono essere disabilitati con un intervento più a basso livello.

L’indagine non ha individuato prompt, codice sorgente o contenuti delle conversazioni nel rapporto esaminato. È una rassicurazione importante, ma non elimina la domanda centrale: perché il sistema operativo deve sapere quale agente AI preferiamo utilizzare per scrivere software?