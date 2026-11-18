Microsoft si prepara a cambiare il modo in cui PowerShell viene distribuito insieme a Windows.

La shell più recente, già disponibile da tempo come installazione separata, entrerà infatti in dotazione con la prossima versione del sistema operativo. La novità segna un passaggio importante per amministratori, sviluppatori e utenti che usano la riga di comando per gestire attività quotidiane o procedure automatizzate.

La scelta non comporta però una sostituzione immediata dell’ambiente storico: Microsoft ha chiarito che le due edizioni potranno convivere, così da evitare interruzioni nei flussi di lavoro esistenti. La transizione sarà quindi graduale e richiederà attenzione soprattutto negli ambienti in cui script e strumenti sono stati costruiti nel tempo.

Perché Microsoft cambia strategia

La decisione risponde a una richiesta ricorrente della community e riflette l’evoluzione del progetto, ormai non più legato soltanto a Windows.

La versione moderna è multipiattaforma e riceve le nuove funzionalità, mentre l’edizione storica resta basata su .NET Framework. Integrarla nel sistema operativo significa rendere più accessibile l’ambiente aggiornato, senza chiedere agli utenti di procurarselo separatamente. La notizia, riportata da Neowin sulla base delle comunicazioni del team PowerShell, non indica ancora quale sarà la specifica release di Windows coinvolta.

La convivenza tra le edizioni resta centrale. Attività pianificate e servizi che richiamano l’ambiente precedente continueranno a usarlo, senza trasferimenti automatici. È un dettaglio importante per le organizzazioni che dipendono da script consolidati o da moduli non ancora compatibili. La documentazione Microsoft conferma che le due shell possono funzionare affiancate e che alcuni componenti richiedono ancora strumenti di compatibilità. L’integrazione, quindi, non equivale a una migrazione forzata: offre un percorso graduale.

Un altro nodo riguarda il pacchetto di distribuzione. La nuova shell sarà fornita in formato MSIX, che si inserisce nei canali moderni di gestione di Windows, ma presenta ancora differenze rispetto al tradizionale installer MSI. Microsoft riconosce che alcune limitazioni possono incidere sugli scenari aziendali, soprattutto quando sono coinvolti servizi di sistema o procedure di distribuzione centralizzata. Il team sta seguendo le criticità e raccogliendo le segnalazioni in un archivio pubblico su GitHub. La maturità di questo passaggio tecnico sarà importante per garantire un’esperienza uniforme anche negli ambienti più complessi.

La migrazione richiede verifiche

Per chi amministra computer aziendali, la preparazione consiste nel censire le dipendenze ancora legate alla shell tradizionale. Non basta verificare che uno script si avvii: occorre considerare i moduli caricati, il contesto di esecuzione e gli strumenti esterni coinvolti. Microsoft invita a individuare i richiami a powershell.exe e a valutare la compatibilità prima di pianificare la transizione. Le prove in un ambiente separato aiutano a distinguere i processi pronti da quelli che richiedono ulteriore lavoro.

Per gli utenti meno esperti, la novità promette un accesso più immediato a una piattaforma attuale. Per i professionisti IT, il valore si misurerà invece nella qualità della transizione e nella chiarezza delle indicazioni operative. Il cambiamento potrà diventare un’occasione per rendere più ordinata la manutenzione dei sistemi, anziché un semplice aggiornamento dell’interfaccia a riga di comando.