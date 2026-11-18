Un PIN Windows Hello di 4 cifre dovrebbe resistere ai tentativi di accesso ripetuti grazie alle protezioni del chip TPM. Eppure, intervenendo direttamente sull’hardware di un computer, un aggressore può aggirare i meccanismi che rallentano gli attacchi brute force: è così possibile passare da 69 giorni teorici a circa 40 ore per esaminare tutte le 10.000 combinazioni possibili.

La scoperta arriva dai ricercatori della Technische Universität Berlin, con lo studio “Hello Again: Exploiting Replay Protected Monotonic Counters to Brute-Force Windows Hello PINs“, presentato alla conferenza ACM CCS 2026. La ricerca affronta un problema che accompagna Windows Hello fin dalla sua introduzione con Windows 10 nel 2015: come rendere sicuro un codice numerico relativamente breve, affidando all’hardware il compito di limitare i tentativi di autenticazione.

Il bersaglio non è l’algoritmo crittografico del TPM, ma il sistema che conserva e protegge il suo stato tra un riavvio e l’altro. I ricercatori hanno individuato vulnerabilità che coinvolgono le memorie flash Winbond e il firmware di alcune piattaforme AMD. Il dato fondamentale è che l’attacco richiede accesso fisico al computer, apertura del dispositivo e apparecchiature elettroniche dedicate: non permette di violare Windows Hello da remoto.

Perché Windows Hello può utilizzare PIN così brevi

Il Trusted Platform Module 2.0, requisito hardware di Windows 11, protegge chiavi crittografiche e operazioni di autenticazione. Diversamente da una password tradizionale, il PIN Hello è associato allo specifico dispositivo e autorizza l’utilizzo di materiale crittografico custodito tramite il TPM.

Una delle protezioni essenziali è la Dictionary Attack Protection, chiamata anche anti-hammering: il TPM registra le autorizzazioni fallite e impone intervalli di attesa. La configurazione predefinita descritta dai ricercatori prevede una soglia di 32 errori e il recupero di un tentativo ogni 10 minuti; Windows aggiunge ulteriori restrizioni nella schermata di accesso.

Il punto è che tali contatori devono sopravvivere ai riavvii, altrimenti basterebbe spegnere il computer per cancellare gli errori precedenti e riprovare senza attendere.

Un aggressore, e qui veniamo al punto focale della ricerca tedesca, potrebbe però conservare una vecchia copia della memoria flash SPI della scheda madre (contiene, in forma crittografata, le informazioni di sicurezza compresi i tentativi falliti) e ripristinarla dopo aver esaurito i tentativi disponibili.

Per impedire simili operazioni, vengono sfruttati i Replay Protected Monotonic Counters (RPMC), contatori hardware il cui valore deve procedere in avanti, impedendo al controller di accettare uno stato persistente precedente. Ed è proprio questa garanzia che lo studio mette in discussione.

Due vulnerabilità differenti: Winbond e AMD

La prima debolezza interessa alcune memorie SPI flash di Winbond.

Applicando impulsi anomali alla tensione di alimentazione, tecnica chiamata voltage glitching, i ricercatori sono riusciti a recuperare informazioni crittografiche, compresa la chiave HMAC utilizzata per autenticare le operazioni RPMC. Con la chiave, diventa possibile falsificare le richieste relative ai contatori.

La seconda riguarda il controller della memoria non volatile delle piattaforme AMD.

Secondo lo studio, il firmware non verifica adeguatamente che il comando di incremento RPMC abbia avuto effettivamente successo. Un dispositivo elettronico interposto sul bus SPI può quindi impedire l’aggiornamento del contatore senza che il controller rilevi l’anomalia.

In pratica, gli aggressori possono ripristinare una precedente versione dello stato del TPM, recuperando la disponibilità dei tentativi di autenticazione. I ricercatori hanno inoltre verificato che, su due desktop AMD privi di flash con supporto RPMC, il semplice ripristino di una vecchia immagine della memoria azzera i contatori di blocco.

Le due vulnerabilità sono indipendenti: correggere il firmware AMD non elimina il problema hardware Winbond, che può interessare anche sistemi Intel. La presenza di Microsoft Pluton non garantisce automaticamente protezione contro il difetto di gestione RPMC individuato sulle piattaforme AMD.

Windows Hello violato in 40 ore: cosa dimostra l’esperimento

I ricercatori hanno realizzato un interposer hardware a basso costo, inserendolo nella comunicazione tra controller e memoria SPI. Sul portatile HP OmniBook utilizzato per la dimostrazione, il ripristino dello stato persistente ha consentito di ripetere ciclicamente i tentativi di inserimento del PIN.

La procedura ha così permesso di raggiungere quota 4,14 tentativi al minuto.

Il gruppo ha verificato sperimentalmente 236 combinazioni in circa 57 minuti, stimando un tempo massimo di 40 ore per attraversare lo spazio delle 10.000 combinazioni di un PIN numerico a quattro cifre, contro i 69 giorni calcolati assumendo un intervallo di recupero di 10 minuti.

Anche BitLocker TPM+PIN è vulnerabile al ripristino dei contatori

L’attacco coinvolge anche BitLocker con protezione TPM+PIN, configurazione che resta comunque la più sicura in assoluto: su un Framework Laptop 13 con processore Intel e flash Winbond, i ricercatori hanno raggiunto circa 34,1 tentativi al minuto, portando il tempo massimo teorico per un PIN di avvio a 6 cifre da circa 19 anni a 20 giorni.

La differenza rispetto a Windows Hello deriva anche dall’assenza, nella schermata pre-boot di BitLocker, delle ulteriori limitazioni sui tentativi previste dall’interfaccia di accesso a Windows.

Il risultato integra quanto già discusso sulle protezioni TPM e PIN di BitLocker: aggiungere un PIN prima dell’avvio resta una misura importante, ma la sua efficacia dipende anche dall’integrità dei meccanismi hardware che registrano i tentativi falliti.

Come proteggere i computer e cosa stanno facendo i produttori

AMD ha pubblicato il bollettino AMD-SN-7079, associando il problema di incremento RPMC alla vulnerabilità CVE-2026-43613: il produttore ha annunciato aggiornamenti firmware per numerose famiglie Ryzen ed EPYC, con distribuzioni previste tra novembre 2026 e febbraio 2027.

Intel, nel suo avviso del 16 novembre 2026, precisa che la ricerca non dimostra la presenza di una specifica vulnerabilità nei suoi componenti: l’attacco sui sistemi Intel dipende da un’implementazione flash vulnerabile di terze parti.

Microsoft, secondo gli autori dello studio, si è impegnata ad aumentare a 6 cifre la lunghezza minima raccomandata per Windows Hello.

Come misura di sicurezza, ne consegue che d’ora in avanti è opportuno usare PIN più lunghi e non prevedibili, verificare gli aggiornamenti UEFI distribuiti dal produttore e proteggere fisicamente i computer, soprattutto quelli aziendali. Le organizzazioni possono inoltre imporre PIN alfanumerici tramite criteri Windows Hello for Business.

Anche una chiave crittografica ben protetta perde parte della propria efficacia quando il sistema incaricato di ricordare i tentativi falliti può essere riportato “indietro nel tempo”. E il problema, in questo caso, si trova a un livello molto più basso rispetto a Windows 11, direttamente nell’hardware.