Un sistema operativo gratuito e open source capace di eseguire le applicazioni Windows 11 senza utilizzare il codice proprietario di Microsoft: è questo l’obiettivo di LiberNT, un progetto che prova a realizzare un’alternativa al sistema operativo più diffuso sui PC partendo dalle fondamenta di ReactOS. La particolarità? Gli sviluppatori sfruttano anche l’AI per riscrivere componenti del kernel e accelerare il lavoro di compatibilità.

L’iniziativa arriva mentre ReactOS, nato negli anni ’90 e ormai trentenne, continua a inseguire l’obiettivo di riprodurre l’architettura Windows NT. I progressi sono concreti, come dimostra il recente supporto all’installazione su NTFS, ma la compatibilità con le versioni moderne di Windows rimane incompleta. LiberNT vuole affrontare proprio tale limite, puntando direttamente alle API e ai componenti di Windows 11.

LiberNT non vuole soltanto imitare Windows 11: interviene sul kernel

Il repository ufficiale di LiberNT chiarisce che il progetto deriva da ReactOS, ma modifica profondamente alcuni dei suoi componenti.

L’intervento più significativo riguarda il Memory Manager: gli sviluppatori dichiarano di aver sostituito ARM3, il gestore della memoria di ReactOS, con un sottosistema chiamato NT Virtual Memory Subsystem (NVS), progettato prendendo come riferimento l’architettura NT10.

La gestione della memoria virtuale coinvolge allocazione delle pagine, mapping degli indirizzi, protezione dei processi e interazione con lo storage: un errore in uno di questi meccanismi può provocare un arresto dell’intero sistema.

Anche il Cache Manager è oggetto di una riscrittura: deve coordinare i dati mantenuti in RAM con le operazioni sui file, preservandone coerenza e integrità.

Il lavoro comprende inoltre il modello grafico WDDM (Windows Display Driver Model), il Desktop Window Manager (DWM), il supporto NTFS e i driver per interfacce moderne come USB xHCI e PCI Express. Siamo comunque agli inizi: la presenza di codice dedicato a queste tecnologie non equivale a una compatibilità completa con l’hardware e i driver di Windows 11.

AMD64, ARM64 e RISC-V: un Windows alternativo su più architetture

LiberNT (sito ufficiale) punta soprattutto ai sistemi a 64 bit: AMD64, ARM64 e RISC-V. Il repository distribuisce immagini per queste architetture e documenta il supporto all’avvio UEFI, oltre a componenti destinati a schede come Raspberry Pi.

Tra le funzionalità previste compaiono WoW64, per eseguire applicazioni Windows a 32 bit su un sistema a 64 bit, e l’integrazione con FEX, utile per l’esecuzione di codice x86 su processori ARM64. Entrambe richiedono ancora lavoro e alcune opzioni devono essere abilitate esplicitamente durante la compilazione.

Eseguire un programma Windows non significa soltanto caricarne il file EXE: servono librerie DLL compatibili, chiamate di sistema corrette, gestione delle eccezioni, sincronizzazione dei thread, servizi e interfacce grafiche coerenti con le aspettative dell’applicazione. I software più complessi possono inoltre dipendere da driver kernel, componenti COM o meccanismi di sicurezza difficili da riprodurre.

L’AI accelera lo sviluppo, ma chi verifica il codice?

LiberNT dichiara apertamente di utilizzare assistenti AI per generare codice, analizzare documentazione e individuare difetti: le specifiche pubbliche del Windows SDK e del Windows Driver Kit, i simboli pubblici Microsoft e i test eseguiti su Windows 11, diventano riferimenti per ricostruire il comportamento delle interfacce.

Gli sviluppatori possono confrontare il risultato di una funzione con quello prodotto da Windows e correggere eventuali differenze: è un approccio di reverse engineering comportamentale: osservare gli effetti di un’operazione senza copiare l’implementazione proprietaria.

Gli ideatori del progetto LiberNT assicurano che ogni contributo generato dall’AI passa attraverso una revisione umana e test funzionali: le regole pubbliche del progetto vietano inoltre di copiare codice Windows disassemblato o decompilato.

Al netto di tutto ciò, tuttavia, i modelli generativi possono produrre implementazioni apparentemente corrette, ma incapaci di gestire condizioni limite, concorrenza tra processori o errori di sincronizzazione. In un kernel, simili difetti possono tradursi in vulnerabilità, perdita di dati e crash difficili da diagnosticare.

LiberNT si può già provare? Sì, ma resta sperimentale

Su GitHub sono disponibili immagini ISO, IMG, VHD e VHDX, quindi comprese versioni per macchine virtuali. Le build sin qui pubblicate sono però prevalentemente versioni Debug, pensate per sviluppatori e tester.

Un episodio chiarisce lo stato del progetto: a metà novembre 2026 alcune build AMD64 hanno smesso di avviarsi correttamente su VirtualBox. Il rapporto tecnico pubblicato su GitHub documenta un arresto del kernel con codice 0x0000001E e un’asserzione fallita durante una chiamata a KeSetEvent . La vicenda ha però avuto un seguito positivo: il 18 novembre il segnalatore ha confermato il ripristino dell’avvio con una build successiva, chiudendo il problema. Un esempio concreto della velocità degli interventi, ma anche dell’attuale fragilità del software.

Chi desidera sperimentare dovrebbe utilizzare QEMU, VirtualBox o Hyper-V con un disco virtuale dedicato, evitando PC di produzione e operazioni su dati importanti: non esiste ancora una data ufficiale per una versione stabile.

Perché stanno nascendo tanti sistemi operativi alternativi a Windows?

LiberNT non è un’iniziativa isolata: abbiamo di recente presentato anche Impossible OS, un altro ambizioso progetto che vuole sfidare Windows, questa volta costruendo da zero kernel, bootloader UEFI e ambiente grafico. Prevede compatibilità Win32 nativa e, successivamente, l’esecuzione di programmi Linux: la prima release è programmata per agosto 2028.

Le ragioni di questa proliferazione sono almeno tre:

Gli strumenti di AI generativa permettono a gruppi di sviluppatori e ricercatori molto ridotti di produrre e analizzare quantità di codice che prima richiedevano risorse considerevoli; La disponibilità di repository open source offre fondamenta già utilizzabili; Le discussioni sui requisiti hardware, sulla telemetria e sulle scelte commerciali di Windows alimentano l’interesse verso alternative indipendenti.

Resta il fatto che produrre codice più rapidamente non equivale a realizzare un sistema operativo affidabile: Impossible OS e LiberNT seguono percorsi differenti, eppure incontrano lo stesso ostacolo che consiste nel trasformare una dimostrazione tecnica in un prodotto capace di funzionare quotidianamente su migliaia di configurazioni hardware.

Diventeranno davvero alternative utilizzabili a Windows 11?

La storia di ReactOS invita alla prudenza: 30 anni di sviluppo mostrano quanto sia difficile riprodurre anche solo una parte delle funzionalità Windows. E oggi bisogna considerare GPU evolute, sospensione e ripristino, WiFi, Bluetooth, accelerazione video, aggiornamenti sicuri e compatibilità applicativa.

Le nuove iniziative potrebbero raggiungere risultati importanti in ambiti circoscritti: macchine virtuali, hardware dedicato, applicazioni legacy o ambienti sperimentali. Molto più impegnativo sarà sostituire Windows sul computer principale di un utente.

Il criterio per giudicare iniziative come LiberNT e Impossible OS verterà su test riproducibili, driver funzionanti, aggiornamenti affidabili, sicurezza e continuità dello sviluppo.