Il mercato dei sistemi operativi per PC potrebbe accogliere un nuovo concorrente con un progetto decisamente ambizioso.

Si chiama Impossible OS e nasce con l’obiettivo di offrire un’alternativa a Windows senza basarsi sul kernel Linux e senza derivare dal codice di Microsoft.

L’iniziativa punta a costruire un ambiente desktop indipendente, capace di eseguire applicazioni Windows attraverso un’interfaccia nativa compatibile con le relative API. L’idea arriva in un settore nel quale conquistare utenti è particolarmente difficile, soprattutto per la dipendenza da programmi già consolidati. Il progetto, tuttavia, non si limita a proporre un’interfaccia alternativa: vuole realizzare da zero le fondamenta di un sistema operativo moderno, mantenendo un’esperienza familiare a chi utilizza quotidianamente Windows.

Impossible OS: un sistema operativo costruito da zero

Impossible OS è sviluppato utilizzando C e assembly AMD64. Il progetto comprende un kernel proprietario, un bootloader UEFI e un ambiente grafico originale.

Non si tratta quindi di una distribuzione Linux personalizzata né di una variante di Windows, ma di un’iniziativa indipendente che cerca di riprodurre alcune delle caratteristiche più apprezzate del sistema Microsoft.

Uno degli elementi centrali riguarda la compatibilità Win32. Gli sviluppatori intendono consentire l’esecuzione dei programmi Windows attraverso un’interfaccia implementata direttamente nel sistema operativo, senza ricorrere a macchine virtuali o livelli di emulazione. Il progetto prevede anche percorsi familiari, come C:\Impossible\System32\, per rendere più riconoscibile l’organizzazione dei file.

L’ambiente grafico riprende alcune scelte estetiche di Windows 11, con una barra delle applicazioni centrale, un menu Start e superfici traslucide in stile Acrylic. L’intento è ridurre la distanza tra un sistema operativo indipendente e le abitudini consolidate degli utenti PC.

Anche il supporto alle applicazioni Linux rientra nei piani degli sviluppatori. La compatibilità dovrebbe passare attraverso un livello capace di tradurre le chiamate di sistema dei programmi ELF nelle operazioni equivalenti del kernel proprietario. Questa funzione, però, non è ancora disponibile e rimane un obiettivo dello sviluppo.

Le funzionalità disponibili e le sfide future

Nonostante la distanza da una versione definitiva, Impossible OS dispone già di alcune componenti operative. Il kernel supporta la gestione della memoria virtuale e l’utilizzo di processori multicore. Sono presenti anche il supporto ai filesystem FAT32 e IXFS, le prime funzionalità di rete e un ambiente desktop con composizione grafica delle finestre.

La pagina ufficiale descrive inoltre il progetto come open source e mette a disposizione il codice attraverso GitHub. Questo aspetto potrebbe favorire il contributo di sviluppatori esterni, soprattutto per ampliare le funzionalità e individuare eventuali problemi durante la costruzione del sistema.

La tabella di marcia indica l’8 agosto 2028 come data obiettivo per il primo rilascio. Si tratta di una previsione, non di una garanzia: la realizzazione di un sistema operativo completo richiede un lavoro molto più ampio rispetto alla semplice creazione di un’interfaccia grafica.

La vera difficoltà sarà convincere gli utenti a fidarsi di un ambiente ancora giovane, soprattutto quando si tratta di affidargli attività quotidiane. La compatibilità con i programmi esistenti rappresenta una condizione importante, ma non basta da sola a costruire un ecosistema competitivo. Serviranno anche stabilità, sicurezza e una comunità capace di sostenere il progetto nel tempo.