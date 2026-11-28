Un archivio ZIP non serve soltanto a comprimere e conservare file.

Un esperimento pubblicato dallo sviluppatore David Oberhollenzer mostra che questo formato può assumere anche una funzione inattesa: avviare un computer compatibile, senza passare prima dall’estrazione dei contenuti. Il risultato è un file che continua a comportarsi come un normale archivio, ma che può essere interpretato anche come un’immagine di avvio.

La dimostrazione è soprattutto una prova di ingegneria dei formati. Non propone un nuovo metodo per installare sistemi operativi, né sostituisce i supporti tradizionali. Il suo interesse sta nel modo in cui sfrutta una struttura già nota per ottenere un comportamento diverso.

Il meccanismo tecnico dietro l’avvio del file

Il meccanismo sfrutta una caratteristica poco evidente del formato: la directory centrale che descrive i contenuti si trova alla fine del file.

Questa organizzazione permette di realizzare archivi poliglotti, validi secondo più interpretazioni. Esiste però un ostacolo: alcuni programmi moderni leggono gli elementi in sequenza dall’inizio e possono rifiutare dati inattesi. Per mantenere la compatibilità, Oberhollenzer ha costruito un’intestazione che rispetta le aspettative degli strumenti ZIP.

La firma PK all’inizio dell’archivio resta intatta, ma i byte che la seguono vengono interpretati anche come istruzioni macchina. Un salto inserito nel campo dell’orario trasferisce il controllo al codice di avvio. La stessa sequenza può così essere riconosciuta dal software di archiviazione e interpretata dal processore x86, senza avviare un programma da un sistema operativo già attivo.

Il file include inoltre un’intestazione Multiboot, utilizzabile da loader compatibili come GRUB. L’autore documenta anche l’esecuzione in QEMU e un percorso autonomo basato sul BIOS, con un bootloader integrato.

Limiti e significato della dimostrazione

La fase iniziale occupa 817 byte, comprese le intestazioni e la tabella dei descrittori.

Il codice prepara l’ambiente di esecuzione, individua la memoria disponibile e carica il resto dell’archivio prima di passare il controllo alla componente successiva. Oberhollenzer riferisce di aver provato il risultato anche su hardware d’epoca, confermando che l’esperimento non si limita a un ambiente virtuale.

Il progetto resta una prova di concetto, non un’alternativa pratica alle immagini di avvio convenzionali. La compatibilità dipende dall’architettura x86 e dal comportamento del software che legge l’archivio.

Non tutti gli strumenti accettano strutture non convenzionali. È quindi importante distinguere la validità dimostrata in questo caso dalla possibilità di replicare il risultato su qualsiasi configurazione.

Il materiale pubblicato da Oberhollenzer rende l’esperimento esaminabile: nel file sono inclusi il sorgente e gli script di compilazione, mentre il resoconto tecnico illustra le scelte progettuali. Il valore più ampio dell’iniziativa sta nell’approccio: un formato consolidato può offrire possibilità inattese quando viene analizzato oltre il suo impiego abituale. Per sviluppatori e appassionati di sistemi, è un invito a studiare più a fondo il confine tra dati e codice.