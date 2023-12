Esplora file Windows 11 compare a caso: ecco come risolvere

Gli utenti di Windows 11 hanno segnalato sin dalla presentazione del sistema operativo, ormai oltre due anni fa, un fastidioso bug con Esplora file. Il file manager di sistema di Windows 11, si apre in maniera spesso casuale, senza che l’utente ne abbia assolutamente richiesto l’avvio. L’Esplora file Windows 11 fa mostra di sé nei momenti meno opportuni: quando si interviene sulle impostazioni del sistema operativo, quando si apre una notifica, durante la navigazione sul Web e persino nel corso delle sessioni di gaming. Un comportamento anomalo che sembrava casuale e quasi impossibile da prevedere e replicare.

Risolvere l’apertura casuale di Esplora file in Windows 11

Un componente di sistema come Esplora file, legato a doppio filo con la shell di Windows 11, svolge un ruolo centrale ed è il punto di riferimento per la gestione di file e cartelle. Con il più recente sistema operativo Microsoft, gli sviluppatori dell’azienda di Redmond hanno finalmente introdotto l’interfaccia a schede in Esplora file permettendo agli utenti di lavorare contemporaneamente su più cartelle aperte, senza passare continuamente da una finestra all’altra.

L’Esplora file è tuttavia ancora un “cantiere aperto”: l’applicazione non eccelle in fatto di prestazioni. Anzi, un curioso bug di Esplora file, scoperto per caso da un normale utente, mette in evidenza quali siano i margini di miglioramento del file manager integrato in Windows 11.

La buona notizia, tuttavia, è che nel frattempo Microsoft ha finalmente individuato il problema che porta Esplora file ad aprirsi senza motivo su Windows 11. Dopo aver circoscritto il bug e proposto una correzione agli utenti delle versioni di anteprima di Windows 11 (programma Windows Insider), la patch ufficiale diventa adesso disponibile per l’intera platea di utenti della piattaforma Microsoft.

Per mettersi alle spalle l’atavico problema di Esplora file, che ne portava all’improvvisa apertura nei momenti meno indicati, è sufficiente scaricare e installare l’aggiornamento KB5032288. Rilasciato qualche giorno fa, è al momento un aggiornamento facoltativo presentato attraverso Windows Update.

Come conferma Microsoft nelle note di rilascio, il pacchetto KB5032288 evita che Esplora file compaia improvvisamente in primo piano quando non ve n’è ragione alcuna.