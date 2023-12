Esplorare l'entusiasmo: la prossima rivoluzione da 100x e il suo effetto a catena

Il mercato delle criptovalute ha registrato ottime performance dall’inizio di dicembre, con i migliori altcoin come Polkadot (DOT) che hanno registrato guadagni degni di nota. Nonostante ciò, Rebel Satoshi ($RBLZ), una nuova meme coin, ha conquistato il mercato delle criptovalute dopo aver mostrato un potenziale da 100x.

Gli investitori di Polkadot inizieranno a gravitare su Rebel Satoshi? Scopriamolo!

Polkadot registra un guadagno settimanale del 9%: ancora crescita in vista?

Polkadot ha registrato una buona performance negli ultimi sette giorni. Il 27 novembre, DOT aveva un valore di 5,14 $. Nonostante ciò, il 30 novembre DOT ha guadagnato terreno grazie alla notizia che la Fondazione Polkadot ha annunciato l’intenzione di investire 1 milione di dollari in buoni del tesoro statunitensi. Questa notizia significa che Polkadot si è unita alla tendenza di allocare fondi in real world asset (RWA).

Questo sviluppo rialzista ha visto un maggior numero di investitori entrare sul mercato per acquistare DOT. Di conseguenza, DOT è salito prima di stabilizzarsi a circa 5,64 $ il 4 dicembre. Questo prezzo significa che DOT ha registrato un’impennata del 9,73% in una settimana. La domanda che ci si pone è: DOT continuerà la sua tendenza al rialzo per evitare che gli appassionati si spostino verso altre criptovalute?

Secondo gli esperti, Polkadot inizierà a correggere al ribasso quando l’entusiasmo per la sua incursione nei RWA diminuirà. A tal fine, gli esperti hanno fissato la previsione di fine dicembre per il DOT a 5,11 $. Questa previsione aggiunge DOT all’elenco degli altcoin da tenere d’occhio prima del tanto atteso rialzo del 2024.

L’interesse degli investitori per Rebel Satoshi è alle stelle dopo la promessa di enormi guadagni

Rebel Satoshi, una nuova meme coin che mira a costruire una community di individui che la pensano allo stesso modo e che cercano di combattere la centralizzazione, ha visto una crescita notevole dall’inizio della sua prevendita pubblica. Nello specifico, Rebel Satoshi ha completato l’Eary Bird Round della sua prevendita in tre settimane, indicando un forte interesse degli investitori per $RBLZ.

$RBLZ è il token di membership e governance di Rebel Satoshi. Questo significa che gli investitori in $RBLZ otterranno accesso a gioco P2E, marketplace NFT e programma di staking di Rebel Satoshi. Inoltre, $RBLZ garantisce agli investitori l’accesso ai 9.999 oggetti da collezione unici del Rebel NFT Vault. Queste meravigliose caratteristiche rendono $RBLZ la migliore criptovaluta in cui investire oggi!

A dicembre, Rebel Satoshi si trovava nel Rebels Round 1 della sua prevendita in corso. Durante questo round, gli investitori possono acquistare $RBLZ a 0,013 $ utilizzando Bitcoin (BTC) e altre 50 criptovalute supportate. In particolare, il prezzo attuale di $RBLZ rappresenta un aumento del 30% rispetto al prezzo dell’Early Bird Round di 0,010 $.

Inoltre, Rebel Satoshi ha fissato il prezzo di quotazione di $RBLZ a 0,025 $. Una volta che $RBLZ avrà raggiunto questo prezzo, gli investitori dell’Early Bird Round potranno approfittare di un incredibile ROI del 150%. D’altra parte, gli investitori del Rebels Round 1 vedranno i loro investimenti in $RBLZ crescere del 92,30%. Inoltre, gli esperti ritengono che $RBLZ subirà un’impennata astronomica una volta quotata sui principali DEX.

