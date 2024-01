ETF su Bitcoin approvati, rialzo degli altcoin in aumento

Come previsto, l’approvazione degli exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha innescato un ulteriore rialzo del prezzo della criptovaluta pioniera. Gli altcoin non sono rimasti indietro; il loro rialzo è evidente in Arbitrum (ARB) e Borroe Finance ($ROE).

Approvato ETF su Bitcoin spot negli Stati Uniti

In un traguardo significativo per l’ecosistema blockchain, la tanto attesa approvazione degli ETF sul Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è ora disponibile, innescando un forte rialzo sul mercato globale degli asset digitali.

Questo evento storico ha fatto parlare di sé nelle notizie sulle criptovalute, perché gli anni di suspense e incertezza sono finalmente finiti.

Come dice il proverbio, “quando il Bitcoin sale, trascina gli altcoin”. Il rialzo degli altcoin è in pieno svolgimento, ma potrebbe essere appena iniziato. Arbitrum (ARB) e Borroe Finance ($ROE) si trovano ora in una fase di forte rialzo.

Il rialzo di Borroe Finance

La prevendita di $ROE sta rapidamente diventando una delle ICO più chiacchierate e potrebbe entrare nella lista dei lanci di token virali. Come token nativo, $ROE gestisce il progetto Borroe Finance. Borroe Finance cambia lo status quo dei finanziamenti, offrendo ai creatori di Web3 un’opzione migliore grazie al suo modello di finanziamento istantaneo.

L’ecosistema Borroe Finance AI-empowered riunisce creatori di Web3, appassionati e investitori. Per accedere ai fondi istantaneamente, i creatori di Web3 coniano NFT che rappresentano i loro futuri redditi e guadagni ricorrenti e li vendono a sconto sul marketplace di Borroe Finance, dove si trovano investitori pronti. In questo modo si crea un flusso di cassa anticipato per soddisfare le loro esigenze di finanziamento.

In seguito alla verifica completata dello smart contract del progetto e alla fiducia nei membri del team, tra cui Michael Price e Maxim Prishchepo, $ROE è attualmente nella fase 4 e ha completato oltre l’80% delle vendite della fase, in appena 48 ore, grazie alla richiesta degli investitori.

Al momento in cui scriviamo, $ROE è stato venduto a 0,019 $ e il progetto ha raccolto finora più di 2,5 milioni di dollari.

Il rialzo di Arbitrum

Arbitrum vanta di essere il futuro della blockchain di Ethereum. È la tecnologia leader layer-2 che consente agli utenti e agli sviluppatori di blockchain di esplorare e costruire nell’ecosistema Ethereum. Grazie alla sua tecnologia di roll-up ottimistico, migliora le funzionalità degli smart contract di Ethereum migliorandone la privacy, la velocità e la scalabilità.

Costruita su Ethereum, Arbitrum era accessibile a molti utenti che conoscevano le applicazioni decentralizzate (Dapp) più popolari sulla blockchain. La sua crescita è stata quasi istantanea perché è stato facile costruirci sopra con gli strumenti standard per gli sviluppatori.

I token ARB introdotti nell’ecosistema della criptovaluta tramite airdrop, con circa il 12,75% della fornitura di token in airdrop, sono token di governance. In quanto tali, vengono utilizzati all’interno dell’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) Arbitrum, i cui titolari partecipano alla governance decentralizzata e prendono decisioni che verranno eseguite on-chain una volta approvate.

Al momento in cui scriviamo, ARB viene venduta a 2,04 $, in rialzo del 24,1%, del 3,5%, del 38,1% e dell’89,5% rispettivamente sui grafici a 24 ore, 7 giorni, 14 giorni e 30 giorni.

Scopri di più su Borroe Finance ($ROE) qui:

