Excel cambia tutto: le novità di luglio 2026 all'insegna dell'AI

Microsoft punta tutto sull’Intelligenza Artificiale anche in Excel: l’aggiornamento di luglio 2026 è interamente dedicato a Copilot, con miglioramenti mirati ad affidabilità, accesso ai dati aziendali e personalizzazione grafica.

Le novità, disponibili su Windows, macOS e Web, consolidano il ruolo dell’assistente AI come strumento centrale per l’analisi dei dati, soprattutto per gli utenti Microsoft 365. Non ci sono nuove funzioni classiche del foglio elettronico: l’obiettivo è rendere Copilot più trasparente, integrato e flessibile nei flussi di lavoro reali, rispondendo a esigenze concrete di chi lavora con dati aziendali e report condivisi.

Più trasparenza con le citazioni e accesso ai dati

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione delle citazioni inline. Quando Copilot genera una risposta o un’analisi, Excel mostra direttamente i riferimenti alle fonti utilizzate, permettendo all’utente di verificare l’origine delle informazioni senza dover ricostruire manualmente il percorso dei dati. Questa funzione risponde a una delle principali criticità emerse con l’adozione dell’AI: la necessità di validare rapidamente i risultati prodotti.

Parallelamente, arrivano i Copilot Connectors sincronizzati, che permettono di importare e interrogare contenuti aziendali collegati all’organizzazione. Gli utenti possono così accedere a informazioni strutturate usando semplici richieste in linguaggio naturale, senza dover costruire query complesse. L’integrazione con Power BI viene ampliata: è possibile allegare un report direttamente dal selettore dei contenuti aziendali e chiedere a Copilot di eseguire analisi basate sui dati del modello semantico, mantenendo il rispetto delle autorizzazioni già configurate su Microsoft 365.

Personalizzazione grafica e fine del vincolo AutoSave

Sul fronte della presentazione dei dati, Excel introduce due nuove competenze guidate dall’AI. La funzione @brand-kit applica automaticamente colori, stili ed elementi grafici definiti dall’organizzazione, garantendo coerenza visiva tra i documenti aziendali. Accanto a questa, @theme-design suggerisce palette cromatiche coordinate, migliora la formattazione dei grafici e organizza il layout per mettere in evidenza le informazioni più rilevanti. L’obiettivo è ridurre il tempo necessario per trasformare un foglio di calcolo grezzo in un report pronto per la condivisione.

Una modifica particolarmente attesa riguarda il funzionamento di Copilot su Windows e macOS. Fino a luglio 2026 era necessario attivare AutoSave per utilizzare l’assistente, un vincolo che aveva generato critiche soprattutto in ambito aziendale, dove molti preferiscono mantenere il controllo manuale sul salvataggio. Con questo aggiornamento, il requisito viene eliminato: Excel continuerà a suggerire l’attivazione del salvataggio automatico, ma non impedirà più l’uso di Copilot quando AutoSave è disabilitato.

Un aggiornamento focalizzato su Microsoft 365

Il pacchetto di luglio non introduce nuove formule, strumenti di analisi tradizionali o funzionalità dedicate ai fogli di calcolo classici.

L’intero aggiornamento ruota attorno all’evoluzione di Copilot e alla sua integrazione con i servizi cloud di Microsoft 365. Chi utilizza già l’assistente troverà strumenti più completi per analizzare dati aziendali e verificarne le fonti. Chi preferisce usare Excel in modo tradizionale dovrà probabilmente attendere i prossimi mesi per vedere novità dedicate alle funzionalità storiche del programma.