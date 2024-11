Facebook Messenger si aggiorna: nuove funzioni HD e sfondi AI

Come si aggiornano tutte le altre piattaforme social di messaggistica, anche Facebook Messenger ci tiene a farlo. Durante le ultime ore è arrivata la notizia: applicazione di Meta sta integrando gradualmente delle novità interessanti.

Tra le migliori c’è sicuramente l’integrazione dell’intelligenza artificiale che garantirà agli utenti la possibilità di dare sfogo alla loro creatività. Questi potranno infatti dare vita a nuovi sfondi dinamici durante le videochiamate.

Facebook Messenger migliora con il nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Questa funzione si affianca ai temi chat generati dall’AI introdotti di recente, confermando l’impegno di Meta nell’integrare tecnologie avanzate sulle sue piattaforme. Grazie agli sfondi personalizzati, le videochiamate su Messenger diventano un’esperienza più espressiva e vivace.

Non solo estetica: Messenger migliora anche la qualità delle chiamate introducendo video in alta definizione (HD), per immagini più nitide e dettagliate. Insieme alla riduzione del rumore di fondo e all’isolamento vocale, l’obiettivo è garantire conversazioni fluide e chiare anche in ambienti rumorosi.

Un’altra novità è la possibilità di lasciare messaggi audio o video quando una chiamata non può essere risposta. Questa funzione, simile alla segreteria telefonica, semplifica il modo di comunicare, assicurando che nessun messaggio venga perso.

Per chi è sempre in movimento, arriva l’integrazione con Siri. Ora è possibile avviare chiamate o dettare messaggi direttamente tramite comandi vocali, rendendo Messenger ancora più comodo e accessibile.

Le nuove funzioni in breve:

Sfondi dinamici AI per personalizzare le videochiamate;

per personalizzare le videochiamate; Video in HD per immagini più chiare;

per immagini più chiare; Riduzione del rumore di fondo e isolamento vocale ;

e ; Messaggi audio e video ;

; Integrazione con Siri per chiamate e messaggi hands-free.

La volontà di migliorare tutte le piattaforme è chiara: Meta vuole rendere all’altezza delle rivali tutte le sue creazioni. Facebook Messenger è al centro del progetto e, malgrado qualche critica, anche questa volta potrebbe stupire gli utenti con le grandi novità.