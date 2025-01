Facebook: Meta prepara i persoaggi AI, avranno bio e foto profilo

Meta punta a rivoluzionare l’esperienza social con Facebook, introducendo personaggi basati sull’intelligenza artificiale completi di biografie e immagini del profilo. L’obiettivo è incrementare l’engagement, creando interazioni “coinvolgenti” con bot progettati per comportarsi in modo simile agli esseri umani.

I nuovi bot saranno sviluppati utilizzando AI Studio, la piattaforma di Meta per la creazione di intelligenze artificiali personalizzate. Questi personaggi saranno in grado di:

Interagire con gli utenti in modo naturale;

Generare e condividere contenuti personalizzati;

Avere profili con dettagli e immagini che li rendano più simili agli account tradizionali.

Connor Hayes, vicepresidente per l’IA generativa di Meta, ha spiegato in un’intervista al Financial Times che questi bot saranno integrati sulle piattaforme come veri e propri account, contribuendo a rendere più dinamica l’esperienza utente.

L’espansione di AI Studio

Meta sta già lavorando per estendere l’accesso ad AI Studio al di fuori degli Stati Uniti nel 2025, come parte di un piano più ampio per rafforzare la sua presenza nel settore dell’intelligenza artificiale. Con AI Studio, gli utenti possono creare avatar personalizzati e persino versioni AI di sé stessi, aprendo nuove possibilità di interazione.

Per garantire trasparenza, Meta ha introdotto un sistema di etichettatura per i contenuti generati dall’IA, un primo passo verso l’integrazione di questi bot sulle sue piattaforme. L’azienda prevede che nel 2025 vedremo profili completamente gestiti da intelligenze artificiali.

Con un programma del genere quindi Meta punta ad attirare ancor di più l’attenzione verso le sue piattaforme. È chiaro che bisognerà implementare delle misure adeguate soprattutto sul lato della sicurezza e della gestione dell’AI.

È questo il modo che vuole utilizzare Facebook per rivoluzionare l’esperienza degli utenti, soprattutto in termini di interazione con il mondo dell’intelligenza artificiale. Potrebbe essere dunque questo il punto di svolta dei social colorato di blu.