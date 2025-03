Facebook permette ai creator di monetizzare con le Storie

Meta sta lavorando su una nuova soluzione per convincere più utenti possibili a condividere contenuti immagini e video su Facebook.

La compagnia ha infatti annunciato nelle scorse ore che avvierà un programma di monetizzazione mirato ai creator che intendono condividere Storie sulla piattaforma.

Il sistema, basato sul numero di visualizzazioni, dovrebbe offrire a chi lavora su Facebook un modo semplice per ottenere un po’ più di denaro dalle proprie attività. Secondo quanto trapelato, Meta intende avviare il progetto coinvolgendo potenzialmente qualunque utente attivo sul social, con la possibilità di entrare nel progetto semplicemente facendo domanda.

Questo tentativo di Meta sembra avere un obiettivo chiaro: spingere i creator a riconsiderare la propria piattaforma, visto che a livello di monetizzazione TikTok e Instagram al momento sono di gran lunga i preferiti da chi è impegnato in questo settore.

Facebook punta a catturare l’attenzione dei creator conquistando quelli che lasciano TikTok

Il piano per monetizzare le storie è solo una delle tante iniziative della compagnia per attirare creator e influencer. A gennaio, Meta ha infatti lanciato un progetto che offriva 5.000 dollari in premio ai creator che garantivano una presenza costante su Instagram e Facebook.

Questo tipo di comportamento è logica conseguenza della posizione precaria di TikTok sul mercato statunitense. Sebbene l’oscuramento sembra al momento scongiurato, i rivali del social network cinese si stanno adoperando per catturare l’eventuale emorragia di creator da tale piattaforma.

Nel frattempo, Meta ha annunciato l’ormai imminente inizio dei test per quanto concerne le Community Notes. A partire dal prossimo 18 marzo Facebook, Instagram e Threads inizieranno a provare le potenzialità di questo nuovo sistema di moderazione che andrà a sostituire i fact-checker.