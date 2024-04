Fairbuds, gli auricolari con batterie sostituibili sono destinati a durare

Fairphone è l’azienda olandese fondata nel 2013 con l’obiettivo di creare un’alternativa sostenibile ed etica agli smartphone tradizionali. L’azienda si distingue per il suo impegno volto a promuovere la produzione di dispositivi elettronici che rispettino l’ambiente, i diritti umani e gli standard etici lungo l’intera catena di approvvigionamento.

La società si propone di gestire in modo responsabile tutte le varie problematiche legate all’industria elettronica, tra cui l’estrazione e il commercio dei minerali, le condizioni di lavoro nelle fabbriche e la rapida obsolescenza dei dispositivi.

L’aspetto chiave sul quale punta Fairphone è la progettazione modulare dei suoi smartphone: grazie a questo approccio è possibile per gli utenti riparare e aggiornare facilmente i propri dispositivi, senza la necessità di accantonarli e sostituirli anzitempo. L’idea è quella di estendere il ciclo di vita di ciascun dispositivo, riducendo così il volume di rifiuti elettronici (RAEE) generati.

Gli auricolari Fairbuds nascono a partire dalla stessa filosofia: la batteria è sostituibile facilmente

Fairphone presenta i suoi nuovi auricolari Fairbuds come un’evoluzione significativa nell’ambito dell’elettronica audio, offrendo un mix di qualità del suono superiore, design modulare e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale.

Uno degli elementi distintivi dei Fairbuds è il loro design modulare e riparabile. Costruiti per durare nel tempo, questi auricolari offrono una soluzione sostenibile rispetto alla crescente problematica dei rifiuti elettronici. Ogni componente, dall’auricolare stesso alla custodia per la ricarica, è progettato per essere facilmente sostituibile, riducendo così l’impatto ambientale e promuovendo una maggiore longevità del prodotto.

La certificazione IP54 attesta che i Fairbuds sono resistenti al sudore e agli agenti atmosferici “leggeri”, garantendo un utilizzo affidabile anche durante l’attività fisica e in condizioni meteorologiche avverse.

Qualità del suono e funzionalità avanzate

I Fairbuds offrono un’esperienza audio di alta qualità grazie all’utilizzo di driver da 11 mm rivestiti in titanio. Questi, combinati con la cancellazione attiva del rumore (ANC), garantiscono un suono avvolgente e nitido, sia durante l’ascolto di brani musicali che durante le chiamate telefoniche.

La cancellazione attiva del rumore è ulteriormente migliorata da un sofisticato sistema di riduzione del rumore causato dal vento, assicurando un ascolto di primo livello anche in condizioni non ideali.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 e alla connessione multipunto, gli auricolari Fairbuds consentono di mantenere la connessione a più dispositivi contemporaneamente, offrendo un’esperienza senza interruzioni. Inoltre, la possibilità di personalizzare le impostazioni di equalizzazione tramite un’app dedicata per iOS e Android, permette agli utenti di regolare l’audio secondo le proprie preferenze individuali e di accedere agli ultimi aggiornamenti software.

Autonomia della batteria

Con una batteria che offre fino a 6 ore di riproduzione continua e una custodia per la ricarica che ne garantisce altre 20, i Fairbuds assicurano una lunga durata e un utilizzo prolungato senza interruzioni. La possibilità di sostituire facilmente le batterie sia degli auricolari che della custodia contribuisce ulteriormente alla loro longevità.

Le batterie hanno infatti un numero limitato di cicli di ricarica: dopo utilizzi prolungati, può capitare che l’autonomia del dispositivo sia ben lontana da quella iniziale. Nel caso dei Fairbuds, anziché gettare via stazione di ricarica e auricolari, è possibile intervenire direttamente sul dispositivo sostituendo la batteria o le batterie che non offrono più prestazioni convincenti.

La stessa confezione dei Fairbuds riflette l’impegno per ridurre l’impatto ambientale. Usa infatti solo gli elementi essenziali, evitando la plastica.

Fairphone non è solo un produttore di smartphone e di accessori, ma anche un’organizzazione che promuove la consapevolezza e la trasparenza all’interno dell’industria elettronica. L’azienda pubblica regolarmente rapporti sulla sostenibilità e lavora a stretto contatto con altre organizzazioni e stakeholder per promuovere un cambiamento positivo nel settore.