Fastweb: fibra ultraveloce a 23,95€ al mese attivando anche il piano mobile

Fastweb continua a sorprendere con la sua offerta di fibra ultraveloce, ideale per chi cerca prestazioni eccellenti e risparmio. L’offerta base permette di avere la connessione a soli 27,95€ al mese, ma il prezzo può scendere ulteriormente. Infatti, attivando anche il piano mobile a 7,95€ al mese, il costo mensile della fibra diventa di 23,95€, garantendo un risparmio complessivo. Per attivarla basta andare sulla pagina dedicata all’interno del sito di Fastweb. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questa promo.

Cosa include l’offerta della fibra di Fastweb

Con l’offerta Fastweb, oltre alla connessione ultraveloce, potrai usufruire di:

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 : un dispositivo di ultima generazione per massimizzare le prestazioni della rete;

: un dispositivo di ultima generazione per massimizzare le prestazioni della rete; Zero costi di attivazione : nessuna sorpresa sul primo conto, tutto incluso nel canone mensile;

: nessuna sorpresa sul primo conto, tutto incluso nel canone mensile; Chiamate a consumo ;

; Corsi Fastweb Digital Academy, ovvero la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro in continua evoluzione.

Se attivi contemporaneamente un piano mobile, non solo avrai un prezzo agevolato per la fibra, ma potrai beneficiare di offerte esclusive sul mobile, con pacchetti dati e minuti pensati per adattarsi alle tue esigenze.

Puoi sottoscrivere l’offerta direttamente online sul sito di Fastweb, scegliendo la combinazione di servizi che fa per te. È un’occasione imperdibile per chi vuole navigare senza compromessi a un costo vantaggioso.