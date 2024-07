Fastweb ha la rete più veloce d'Italia: Ookla la premia con lo Speedtest Award

Dopo i tre riconoscimenti ottenuti durante gli scorsi anni, è arrivato il quarto: Fastweb è ancora una volta ufficialmente l’operatore mobile con la rete più veloce in Italia. A riconoscergli questo titolo è stata Ookla, società leader nella data analysis e anche nelle applicazioni di testing utili a misurare reti fisse e mobili a livello mondiale.

Per chi non dovesse conoscerla, è l’azienda che ha sviluppato Speedtest. I risultati sono stati raccolti durante i primi sei mesi del 2024, i quali sono stati utili a confermare il riconoscimento per Fastweb.

Fastweb ha la rete internet mobile più veloce in Italia: ecco lo Speedtest Award

Dopo aver guadagnato il premio anche nel secondo semestre del 2022 e poi per tutto l’anno 2023, Fastweb mostra ancora di essere leader nel settore della rete mobile. Durante i primi sei mesi del 2024 Ookla ha preso in esame i risultati di 626.724 test svolti dagli utenti Fastweb in Italia sfruttando le app mobili Speedtest sia per dispositivi iOS che Android. È stato dunque calcolato lo “Speed Score” di ogni operatore con la rete mobile di Fastweb che ha ottenuto la migliore prestazione in termini di velocità: il valore medio è stato pari a 122.53 Mbps in download e 13.41 Mbps in upload, totalizzando uno “Speed Score” combinato di 109.76, il più alto registrato in Italia.

A margine della premiazione, sono state queste le parole rilasciate da Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb:

“L’ottenimento del riconoscimento di Ookla per la quarta volta consecutiva premia la nostra strategia infrastrutturale e ci posiziona ancora una volta come leader nell’offerta di servizi performanti che rispondono alle esigenze sempre crescenti di velocità e affidabilità dei nostri clienti. Gli investimenti in infrastrutture fanno la differenza e lo sviluppo della nostra rete 5G, che è attualmente la rete mobile più estesa e performante d’Italia, ci consente di abilitare servizi digitali avanzati, che giocano un ruolo cruciale nella trasformazione digitale del Paese“.