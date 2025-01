Fastweb + Vodafone: ufficiale il debutto in Italia del nuovo operatore di Swisscom

Chi attendeva aggiornamenti in merito alla vicenda oggi può essere soddisfatto: il closing ufficiale dell’operazione di acquisizione di Vodafone Italia da parte del Gruppo elvetico Swisscom ha avuto finalmente luogo. La data è stata quella del 31 dicembre 2024. È dunque ufficiale l’arrivo del nuovo operatore Fastweb + Vodafone. Il suo obiettivo, secondo quanto dichiarato all’interno della nota ufficiale di Swisscom, è quello di ridefinire il mercato delle telecomunicazioni in Italia.

Fastweb + Vodafone: un nuovo leader per la transizione digitale

La combinazione dei punti di forza di Fastweb nella connettività fissa e di Vodafone nella telefonia mobile permette di creare un operatore unico nel panorama nazionale. Con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse, Fastweb + Vodafone si posiziona come il principale operatore infrastrutturato in Italia, supportato da:

20.000 siti radiomobili ;

; Una rete fissa proprietaria di 74.000 km, di cui il 50% in fibra ottica FTTH.

Fastweb + Vodafone sarà guidata da un Executive Committee unificato, con Walter Renna nel ruolo di CEO. Il team include figure chiave provenienti da entrambe le società, con competenze trasversali per assicurare una transizione rapida ed efficace.

I marchi Fastweb, Vodafone e ho. continueranno a essere utilizzati a livello commerciale, mentre il nuovo corporate brand Fastweb + Vodafone rappresenterà la sinergia tra le due aziende. Da oggi è online anche il sito ufficiale fastwebvodafone.it, che fungerà da punto di riferimento per comunicazioni corporate.

Un futuro di innovazione e valore

Il CEO di Swisscom, Christoph Aeschlimann, ha sottolineato l’importanza dell’operazione per il gruppo:

“Questo consolidamento rafforza il Gruppo Swisscom nel lungo termine, generando valore per tutti gli stakeholder e assicurando flussi di cassa e dividendi futuri”.

Anche Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone, ha evidenziato l’ambizione del progetto:

“Lavoreremo fin da subito per liberare il potenziale delle due società, offrendo servizi innovativi e di alta qualità. Al centro ci saranno le persone, con una cultura aziendale improntata all’inclusione e alla trasparenza”.

Con questa fusione, Fastweb + Vodafone si prepara a guidare la transizione digitale in Italia, confermandosi come punto di riferimento per il settore delle telecomunicazioni.