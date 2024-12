Fatti un regalo di Natale: scegli Incogni ed elimina il telemarketing

La privacy, un bene tanto importante quanto troppo spesso esposto a troppi rischi. Uno dei più diffusi e fastidiosi è quello del telemarketing, un problema e un pericolo oltre che un’attività molesta di cui sembra impossibile liberarsi. La soluzione esiste e si chiama Incogni. È in offerta con lo sconto del 58% e può risolvere definitivamente il problema.

I vantaggi di Incogni per la tua privacy

Ogni giorno più volte al giorno il nostro telefono squilla per chiamate di operatori telefonici, di gestori di utenze domestiche, di piattaforme di trading e altre realtà di cui non siamo interessati. Eppure ci chiamano o ci scrivono continuamente andando a disturbare, interrompere le nostre attività e mettere a repentaglio la nostra privacy.

Incogni risolve il problema in maniera estremamente semplice, ma efficace. Monitora il web scansionando tutti gli archivi e i siti nei quali sono raccolti i tuoi dati personali. Quindi invia la richiesta di cancellazione e continua a monitorare che quei dati non vengano nuovamente caricati.

In questo modo Incogni agisce, in maniera più veloce e professionale, al posto nostro andando a rimuovere i nostri dati e rendendoli inaccessibili per gli operatori di telemarketing, hacker e truffatori. Quei dati personali, infatti, possono essere utilizzati per frodi finanziarie, furto di identità e azioni illecite di vario tipo che vanno a costituire una minaccia per la propria serenità e sicurezza personale.

Con il tool di Incogni il problema viene risolto con risultati immediati già dopo pochi giorni, andando a recuperare la tranquillità e la serenità di non ricevere più e-mail o telefonate moleste e fastidiose.

Il piano annuale di Incogni è in promozione con il 58% di sconto per dare la possibilità di trascorrere il prossimo periodo di festa con maggiore tranquillità e serenità. Una soluzione per sé stessi, ma anche come idea regalo.