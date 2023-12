Fatture in Cloud: la fatturazione online semplice e rapida in un clic

Fatture in Cloud rappresenta la soluzione semplice e veloce per i professionisti che vogliono un software di fatturazione online con il quale è possibile mantenere il controllo di tutta l’attività.

Questa piattaforma, infatti, consente sia di creare, ricevere e inviare fatture elettroniche, che di produrre preventivi in tempo reale (mentre sei a colloquio con il cliente). Non solo, perché ricevi anche le notifiche di tutte le scadenze fiscali e hai sempre la situazione aggiornata di costi e profitti. Inoltre, è dotata di una interfaccia semplice e intuitiva anche per chi non ha familiarità con la fatturazione elettronica.

Fatture in Cloud: tutti i vantaggi

I vantaggi di Fatture in Cloud sono innumerevoli. Sapevi, ad esempio, che grazie all’integrazione con TS Pay hai un POS digitale integrato grazie al quale puoi ricevere pagamenti elettronici dai tuoi clienti? Si tratta di una soluzione con la quale ottieni comodità, ma anche rispetto della Legge (obbligo POS) e non rischi di incorrere in sanzioni.

Il tuo commercialista può anche accedere gratis al tuo account e scaricare le fatture. In questo modo, le potrà registrare subito e tu non avrai più brutte sorprese a fine anno.

Estrema semplicità di utilizzo

Fatture in Cloud è basato su un sistema di estrema semplicità. Ti basta inviare le fatture e scoprire quando vengo lette, Crei fatture elettroniche verso la PA, verso i privati (B2B) e anche verso i consumatori finali (B2C).

Oltretutto, con la prima nota integrata hai sempre sotto controllo il registro di entrate e uscite di cassa e banca. Come abbiamo detto, hai a disposizione anche un Pos integrato e la possibilità di collaborare con il tuo commercialista.

Scegli Fatture in Cloud e scopri perché è così amata: la piattaforma ha già ottenuto la fiducia di oltre 500mila clienti, tra liberi professionisti e aziende.

