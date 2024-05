Fatture in cloud: utilità e vantaggi per micro e piccole aziende

Dal 1° gennaio 2024 anche le ultime partite IVA in regime forfettario (rimaste precedentemente fuori dall’obbligo) sono vincolate all’uso della fatturazione elettronica.

Si tratta di un importante passo avanti per la trasformazione digitale del Paese e delle imprese, ma è anche un momento di importante riorganizzazione generale che vedrà le Partite IVA coinvolte in questo fondamentale processo evolutivo.

L’emissione di una fattura elettronica non va però considerata soltanto un mero atto burocratico.

L’emissione di una fattura, in realtà, è il momento centrale di un sistema complesso che parte dal contatto tra azienda e cliente, prevede un preventivo e determina un acquisto. Poi seguirà un pagamento, la consegna e la chiusura del cerchio. Infine, saranno necessarie opportune analisi, per capire l’andamento degli affari e attuare opportune azioni per ridurre eventuali inefficienze e cogliere le opportunità di crescita dell’azienda.

A partire da questa consapevolezza, Fatture in Cloud si è evoluto: da software per la fatturazione elettronica, oggi è un programma per la gestione aziendale di micro/piccole imprese, diventando un punto di riferimento imprescindibile nella quotidianità del lavoro imprenditoriale.

Nel momento in cui la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria, tutte le aziende hanno dovuto fare i conti con questa importante evoluzione normativa, trovandosi pertanto a dover scegliere tra i molti software nati per gestire le fatture secondo le nuove prescrizioni.

Troppo spesso il rischio è quello di farsi guidare nella scelta dalla sola superficiale disamina del prezzo. Basta, tuttavia, un minimo di consapevolezza per comprendere quanto differenti siano, invece, le varie offerte e le singole soluzioni.

Fatture in Cloud, grazie alle sue molteplici funzionalità e servizi offerti, si pone come un programma completo in grado di supportare l’azienda non solo nella fatturazione elettronica, ma nella gestione più completa della propria attività.

Questa proposta ha conquistato oltre 500 mila Partite IVA in tutta Italia, che utilizzano quotidianamente Fatture in Cloud. Vediamo perché.

Fatture in Cloud, soluzioni a confronto

Fatture in Cloud è un software di fatturazione elettronica e gestione dell’attività proprio nella misura in cui permette, oltre alla gestione delle fatture elettroniche, un’interfaccia di monitoraggio dell’attività più ad ampio spettro.

Affidarsi ad un servizio di questo tipo porta immediatamente l’azienda in una nuova dimensione dell’operatività quotidiana, poiché ogni informazione viene veicolata tramite medesimo programma e questo consente importanti facilitazioni sotto molti punti di vista.

Fatture in Cloud e Aruba

Il confronto tra le due soluzioni evidenzia come siano differenziate le offerte, con Fatture in Cloud che comprende nel prezzo mensile un’ampia gamma di funzionalità, mentre Aruba li considera come servizi “plus” a cui accedere a pagamento.

Ne sono esempi funzioni come documenti, pagamenti o l’integrazione con WooCommerce per la gestione del negozio online: tutte funzioni che Fatture in Cloud include tanto nella prova gratuita, quanto nel prezzo della licenza.

La valutazione sul prezzo deve pertanto essere pertanto basata anche su questo aspetto, poiché essenziale per comprendere ciò che un servizio è realmente in grado di offrire.

Fatture in Cloud, inoltre, mette a disposizione strumenti di ulteriore valore aggiunto quali il POS digitale, la ricezione dei pagamenti elettronici e l’integrazione con altri software aziendali (in primis CRM tool per il marketing e programmi per la gestione finanziaria), tutti elementi che rappresentano un valore esclusivo del servizio rispetto alla concorrenza.

Il principio è chiaro: Fatture in Cloud offre un servizio ampio ed eterogeneo, dal quale ogni azienda potrà ricavare valore grazie al numero di opzioni disponibili e tali da rendere il tutto un software di fatturazione elettronica e gestione aziendale ben più completo rispetto a quanto la concorrenza è in grado di mettere in campo.

Fatture in Cloud e FatturaElettronica App

FatturaElettronica App mette a disposizione una gestione dei pagamenti molto più limitata, scontando così, nel confronto con Fatture in Cloud, numerose mancanze.

Tra queste vanno sottolineate in particolare l’assenza di un POS Digitale integrato, l’impossibilità di disporre di bonifici o la mancata disponibilità di un’utilità essenziale come la riconciliazione bancaria automatica (aspetto che costringe pertanto ad operare in modo manuale nella gestione dei flussi bancari e nel controllo dei pagamenti, con considerevole dispendio di tempo).

Rispetto a Fatture in Cloud, inoltre, a FatturaElettronica App manca l’integrazione con altri software aziendali, nonché tutto quanto concerne la gestione dei dipendenti.

Non si tratta di semplici mancanze o banali punti di debolezza, insomma: benché FatturaElettronica App si proponga come qualcosa di più ampio rispetto ad un semplice tool di fatturazione, il gap rispetto a Fatture in Cloud si misura in termini di molteplici utility mancanti ed in uno sviluppo che risulta pertanto più limitato.

Il confronto tra le funzioni è essenziale anche per un altro motivo: ogni servizio in meno a livello integrato, implica tempi maggiori per la gestione di medesima funzione attraverso altri strumenti o altre metodologie.

Il tempo, che in una micro/piccola azienda è uno degli elementi di maggior scarsità, ha un alto valore: ne consegue come la possibilità di avere uno strumento onnicomprensivo restituisca inesorabilmente vantaggi importanti all’operatività quotidiana, alle performance complessive ed alle capacità generali di una azienda di generare profitto.

Fatture in Cloud e Fattura24

Fatture in Cloud si distingue con forza anche nei confronti di Fattura24 e ancora una volta si tratta di un raffronto che premia il modo in cui il primo mette molte più funzionalità insieme rispetto al secondo, identificandosi così con maggior forza come un vero e proprio gestionale per le attività quotidiane dell’azienda.

Il POS Digitale integrato è in tal senso una delle funzioni che emerge in modo evidente poiché consente di inviare facilmente link o QR Code dai quali veicolare pagamenti con carta di credito/debito o addebito su conto corrente bancario. Così facendo il pagamento che chiude una compravendita può essere facilitato in modo estremo sia in loco che da remoto, lasciando che il sistema gestisca l’intero processo: la vendita, il pagamento, la contabilità, la fatturazione.

In alternativa al link o al QR Code, addirittura, è prevista la possibilità di inserire un bottone direttamente all’interno della fattura, tale da consente al cliente di pagare in pochi clic.

La gestione dei dipendenti, inoltre, consente di gestire foglio presenze, buste paga, turni e note spese, tutto senza perdite di tempo e, soprattutto, con la massima semplicità.

Proprio la semplicità rappresenta un valore in sé, così come quell’affidabilità garantita da un brand come quello di TeamSystem: aspetti fondamentali per poter garantire ad oltre mezzo milione di Partite IVA che il servizio utilizzato è un’opzione solida sulla quale poter tranquillamente fare affidamento nella gestione della propria impresa.

Un tool che nasce dall’esigenza di un imprenditore

Fatture in Cloud è un tool nato dall’esigenza personale del CEO Daniele Ratti e che in seguito ha trovato la via della commercializzazione.

Da allora l’obiettivo non è mai cambiato: l’intento è quello di offrire alle aziende ciò di cui necessitano, così che possano tutte fare affidamento ad un solo programma per gestire non solo la fatturazione elettronica, ma anche l’intera azienda.

Per le micro/piccole aziende e per i liberi professionisti ciò significa liberare molto tempo da poter dedicare ai prodotti o ai servizi della propria attività, lasciando che l’integrazione dei dati e la facilità del tool aboliscano ogni difficoltà ed ogni rallentamento.

Un tool che nasce dall’esigenza, che sulle esigenze è stato sviluppato e che sulla comprensione delle nuove esigenze costruisce la propria visione per il futuro.

Cinquecento mila Partite IVA sono già a bordo, suddivise tra i vari profili disponibili (Forfettari, Standard, Premium, Premium Plus e Complete): per tutti i nuovi clienti è disponibile 1 mese gratuito utile a toccare con mano i vantaggi del servizio per poter valutare dal vivo quanto vantaggio possa regalare alla propria impresa.

In collaborazione con Fatture in Cloud