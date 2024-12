Fedora Asahi Remix 41 arriva per Mac Apple Silicon

Fedora e Asahi Linux hanno annunciato la disponibilità generale di Fedora Asahi Remix 41 come ultima versione di questa distribuzione sviluppata per Mac Apple Silicon. Basato sulla serie di sistemi operativi Fedora Linux 41 e utilizzando l’ambiente desktop KDE Plasma 6.2 per impostazione predefinita, Fedora Asahi Remix 41 è include l’integrazione dell’emulazione x86/x86-64, incluso il supporto per i giochi AAA su Apple Silicon basato sul nuovo driver conforme Vulkan 1.4. Questa release prosegue la tendenza di fornire agli utenti Apple Silicon Mac un ampio supporto per i dispositivi. Ciò include anche il supporto audio di alta qualità out-of-the-box. Presenta inoltre una procedura guidata di configurazione iniziale personalizzata basata sull’installer universale Calamares per Linux. Infine, è disponibile anche una variante con l’ambiente desktop GNOME, che integra l’ultima versione GNOME 47.

Fedora Asahi Remix 41: inclusa anche variante per trasformare Mac in server

Come nella versione precedente, è disponibile anche una variante Fedora Server di Fedora Asahi Remix per coloro che desiderano trasformare i propri Mac Apple Silicon in server o per altri tipi di distribuzioni headless. Inoltre, è disponibile un’immagine Minimal per gli utenti Mac Apple Silicon che desiderano creare la propria esperienza Fedora Asahi Remix personalizzata. Naturalmente, Fedora Asahi Remix 41 porta con sé tutti gli entusiasmanti miglioramenti inclusi in Fedora Linux 41. Gli utenti Apple Silicon Mac possono usare queste istruzioni per installare subito Fedora Asahi Remix 41 sui propri computer. Gli utenti Fedora Asahi Remix 40 esistenti possono aggiornare le loro installazioni seguendo il processo di aggiornamento ufficiale di Fedora Linux.

Fedora Asahi Remix è attualmente supportato su diversi dispositivi Apple. Tra questi vi sono: MacBook Air M1 e M2, MacBook Pro M1, M1 Pro, M1 Max, M2, M2 Pro e M2 Max, Mac Mini M1, M2 e M2 Pro, Mac Studio M1 Max, M1 Ultra, M2 Max e M2 Ultra, nonché sui dispositivi iMac M1. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito web ufficiale del progetto.