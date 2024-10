Festa delle Offerte Prime 2024: i migliori notebook in sconto

Questa è la giornata perfetta per acquistare su Amazon, in quanto è partita ufficialmente da pochi minuti la Festa delle Offerte Prime 2024. Il mese di ottobre, fino alla giornata di domani, sarà caratterizzato da grossi sconti riguardanti la merce soprattutto lato tecnologia. Proprio per tale motivo abbiamo selezionato una serie di notebook in sconto, di diverse fasce di prezzo ma soprattutto dalle diverse caratteristiche tecniche. Come si può vedere, si tratta di prodotti molto interessanti, peraltro tutti con spedizione veloce e con una garanzia di due anni.

Notebook in sconto, la Festa delle Offerte Prime è partita ufficialmente

In sconto su Amazon oggi durante la Festa delle Offerte Prime ecco l’Acer Aspire 5. Questo prodotto è dotato innanzitutto di 16 GB di memoria RAM ma soprattutto di un processore Intel Core i5-12450H. Ottima anche la memoria interna che si manifesta con un SSD da 1 TB. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione in full HD. Oggi lo sconto è dell’8,3%, con il computer che costa solo 549 €.

Tra i migliori computer portatili c’è il Chromebook di HP, quello con a bordo il processore Intel Celeron N4120. Sono 64 i giga di memoria interna eMMC mentre la memoria RAM è da 4 GB. Il display da 14 pollici è un IPS full HD ma a giocare un ruolo fondamentale è il sistema operativo super leggero ChromeOS. Il prezzo oggi casca a soli 179 €, con uno sconto di 70 € rispetto al listino.

Chi desidera la potenza pura, deve scegliere oggi un notebook da gaming ovvero il Lenovo Legion 5 Pro. Innanzitutto, è un display da 16 pollici con risoluzione 2.5K e 500 nit di luminosità. A seguire, c’è un processore AMD Ryzen 7 6800H coadiuvato da 16 GB di RAM, 1TB di SSD e da una scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6. Il prezzo è di 899 € in sconto.

Non può mancare ASUS tra i notebook in sconto con questo Vivobook 15. Il monitor è da 15,6 pollici con risoluzione full HD mentre il processore è un Intel Core 12 gen i3-1215U. Ecco poi anche 8 GB di memoria RAM con 512GB di SSD. Il prezzo è una vera occasione in quanto cala a soli 369 €.

Chiude la coda, un prodotto davvero eccezionale che sta andando a ruba, ovvero il notebook di HP. Questo prodotto sta infiammandola Festa delle Offerte Prime di Amazon con il suo prezzo di soli 249,99 €. A bordo ecco un processore Intel Celeron N4500, memoria RAM da 4GB DDR4 e un SSD da 128 GB. Il display da 15,6 pollici full HD.