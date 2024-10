Festa delle Offerte Prime 2024: i migliori smartphone in offerta

Contestualmente all’evento in corso, Amazon sta dando grande prova di forza. Effettivamente nessuno è in grado di offrire delle soluzioni di questo genere, soprattutto quando si tratta di smartphone. Durante la Festa delle Offerte Prime 2024, il colosso e-commerce ha proposto un gran numero di pezzi pregiati in sconto. I telefoni migliori del giorno sono stati inclusi tutti in una lista proprio qui in basso e con diversi vantaggi: sono tutti di ottimo livello, hanno due anni di garanzia e sono super scontati.

Amazon, la Festa delle Offerte Prime mostra alcuni smartphone in sconto: la lista dei migliori 5

Smartphone per eccellenza, il più potente oggi in vendita tra gli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon, è sicuramente il Galaxy S24 Ultra di Samsung. Il suo prezzo cade dell’8% in più rispetto all’ultimo sconto: costa oggi 1499 €, per cui quasi 200 € di sconto. Fotocamera da 200 MP con zoom 100x, display Dynamic AMOLED 2x QHD+ da 6,8 pollici, 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Davvero un top a tutti gli effetti.

Tra le rivelazioni di questo evento di Amazon c’è il realme GT 6, smartphone che è disponibile oggi nella variante da 8+256 GB e con processore Snapdragon 8s Gen3. La sua fotocamera e la sua batteria da 5500 mAh con ricarica a 120W, sono i punti di forza assoluti. Il display è da 6,78 pollici con 6000 nit di luminosità. Il prezzo oggi cala a 499,99 € con ben 100 € di sconto.

Tra gli smartphone che hanno incuriosito di più gli utenti negli ultimi anni c’è anche il Nothing Phone (2). Questo prodotto, con la back cover fatta da LED che si illuminano anche durante una semplice chiamata, costa oggi 529 € invece che 729 €. La sua doppia fotocamera da 50 MP e il display OLED LTPO da 6,7 pollici sono veri e propri punti di forza.

OPPO ha sfornato un vero e proprio top questa volta, ovvero il suo Reno 12 5G. Lo smartphone, con un display AMOLED da 6,7 pollici full HD+ arriva nella variante con ben 24 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 379,99 €. Lo sconto è importante in quanto è al minimo storico.

Per terminare, ecco un entry-level, OPPO A18. Questo smartphone con intelligenza artificiale e doppia fotocamera ha un display da 6,56 pollici con 90 Hz di refresh rate e risoluzione in HD+. A bordo ecco 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il prezzo è di soli 99,99 € oggi.