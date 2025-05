Festeggia la festa della mamma con Godeal24! Per soli 15,29€, Office è tuo per sempre!

La festa della mamma si avvicina. Come scegli un regalo per la donna che ti ha dato la vita, o per la donna che ti ha dato dei figli? Un mazzo di fiori dice davvero “grazie” per tutto quello che ha fatto? A volte, un regalo non dovrebbe essere solo romantico, ma anche pratico per la sua vita quotidiana. Non temere, scegli un regalo pratico dai saldi per la festa della mamma di Godeal24. Ecco un’ampia selezione di licenze software per PC tra cui scegliere. La notizia migliore è che sono tutti scontati fino al 90%, inclusi Microsoft Office, Windows e altri strumenti di marche diverse. Per sostenere le lavoratrici, offrite loro uno strumento potente per riequilibrare le esigenze sul posto di lavoro! Alleggerisci il carico di lavoro con un costo decisamente accessibile!

Senza costi di abbonamento ricorrenti, Microsoft 2021 Office è disponibile a soli 35,24€ per un periodo di tempo limitato: un risparmio scioccante di ben 265€! Ottieni la stessa identica app premium (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher e OneNote), mentre le altre pagano il prezzo intero! Questa versione di Office include strumenti di collaborazione e creazione condivisa in tempo reale migliorati, supporto DPI elevato e una modalità scura aggiornata per un’esperienza utente moderna ed efficiente. Se hai un dispositivo più vecchio ma desideri comunque una vera suite Office, Office 2016 Pro è un’opzione più conveniente a soli 15,29€! Le funzioni di base soddisfano tutte le esigenze quotidiane! Godeal24 offre la soluzione ideale per chiunque abbia bisogno di una suite per ufficio

Lascia che Office Professional equipaggi il tuo PC con vecchi classici e nuovi preferiti!

Windows 11 Pro per 199,99€ dal Microsoft Store online: sì, puoi avere Windows 11 a un prezzo davvero speciale. Come accennato in precedenza, viene applicato uno sconto su tutte le chiavi Microsoft, il che significa che puoi ottenere un vero Windows 11 Pro per 13,25€! (quasi il 95% di sconto). Segui i semplici passaggi per proteggere la tua copia ora!

Stesso investimento, maggiori ricompense! Offerta a tempo limitato:

Se il tuo PC è un po’ in ritardo, questo affare lo porterà subito al passo con i tempi. Con Windows 11 Pro, avrai a disposizione una serie di funzionalità premium per la produttività e la sicurezza che ti aiuteranno a svolgere al meglio il tuo lavoro e a mantenere i tuoi dati al sicuro. Aggiungi Microsoft Office Professional e avrai una raccolta completa di strumenti per semplificare i tuoi flussi di lavoro!

Completa l’aggiornamento in una sola volta! Risparmia di più! (Codice coupon “SGO62”)

Altre chiavi Microsoft Approfitta del 50% di sconto! (Codice coupon ” SGO50“)

Massimizza i risparmi con le licenze a volume! Agisci in fretta!

Il modo più conveniente per ottenere strumenti è Godeal24. Le chiavi funzionanti e un servizio clienti professionale rendono il tuo acquisto senza preoccupazioni!

Pratico software per strumenti informatici:

>>>Ottieni più strumenti

Godeal24 offre prezzi imbattibili sulle chiavi Microsoft originali, rendendola la scelta migliore per l’aggiornamento senza spendere una fortuna. Con sconti fino al 62%, puoi ottenere licenze a vita per Windows e Office a una frazione del prezzo originale. Inoltre, tutti gli ordini vengono forniti con consegna digitale immediata, quindi non c’è bisogno di aspettare. Godeal24 fornisce anche un’assistenza clienti professionale, disponibile 24 ore su 24 per assistere con qualsiasi problema di acquisto o attivazione. Il loro team dedicato garantisce un’esperienza di acquisto senza interruzioni, rispondendo alle domande e risolvendo rapidamente i problemi. Che tu sia un privato o un’azienda che desidera aggiornare più dispositivi, ora è il momento perfetto per acquistare prima che i prezzi salgano.

Contatta Godeal24: service@godeal24.com

Come utilizzare il codice coupon?

Aggiungi il prodotto al carrello e compila il codice coupon, fai clic su “Procedi al pagamento” dopo la conferma!

Seleziona “CWALLETCO” in questo passaggio, quindi fai clic su “Continua”.

In collaborazione con Godeal24