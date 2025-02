Festival di Sanremo 2025: date, programma e come vederlo anche dall'estero

È tutto pronto per il Festival di Sanremo 2025. La nuova edizione, presentata da Carlo Conti, sta per iniziare e, inevitabilmente, per la prossima settimana andrà a monopolizzare la programmazione televisiva italiana.

Di seguito andremo a riepilogare le date e il programma del Festival di Sanremo 2025, con tutto quello che c’è da sapere in merito alla competizione e come fare a seguire l’evento anche in diretta streaming in Italia e dall’estero.

Sanremo 2025: il programma

Il Festival di Sanremo è in programma da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio, per un totale di cinque serate. Ecco il programma:

martedì 11 febbraio è fissata la prima serata con tutte e 29 le canzoni in gara; i co-conduttori saranno Gerry Scotti e Antonella Clerici

è fissata la con tutte e 29 le canzoni in gara; i co-conduttori saranno e mercoledì 12 febbraio , nel corso della seconda serata, si esibirà la metà degli artisti in gara oltre alle 4 “Nuove Proposte” che si contenderanno l’accesso alla finale; i co-conduttori saranno Bianca Balti , Cristiano Malgioglio e Nino Frassica

, nel corso della seconda serata, si esibirà la metà degli artisti in gara oltre alle 4 “Nuove Proposte” che si contenderanno l’accesso alla finale; i co-conduttori saranno , e giovedì 13 febbraio ci sarà la terza serata con la seconda metà degli artisti in gara e la finale delle Nuove Proposte ; ci saranno le co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

ci sarà la terza serata con la seconda metà degli artisti in gara e la ; ci saranno le co-conduttrici venerdì 14 febbraio è in programma la serata delle cover ; a fine serata sarà proclamato il vincitore della serata; quest’anno le cover rappresentano una competizione a parte e non influiranno sulla classifica finale; i co-conduttori saranno Mahmood e Geppi Cucciari

è in programma la ; a fine serata sarà proclamato il vincitore della serata; quest’anno le cover rappresentano una competizione a parte e non influiranno sulla classifica finale; i co-conduttori saranno e sabato 15 febbraio ci sarà la finale con l’esibizione di tutti i cantanti in gara; i co-conduttori saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan

Per decretare il vincitore del Festival è prevista la presenza di tre giurie:

Televoto

Giuria della Sala Stampa, Tv e Web

Giuria delle Radio

Festival di Sanremo: dove vederlo in TV e streaming, in Italia e dall’estero

Tutte le serate del Festival di Sanremo saranno trasmesse in diretta TV su Rai 1 oltre che in streaming su Rai Play. Si partirà intorno alle 20:30 e si continuerà fino a oltre la mezzanotte (anche se le serate dovrebbero terminare prima rispetto alle maratone dello scorso anno).

Il Festival potrà essere seguito anche dall’estero, direttamente da Rai Play. Durante le serate, la Rai ha annunciato che rimuoverà il blocco all’accesso alla piattaforma per chi si trova fuori dall’Italia.

In ogni caso, in alcune situazioni oltre che seguire tutte le trasmissioni collegate al Festival, potrebbe servire una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione.

