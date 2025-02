Fibra Iliad: la combo fin qui migliore sta per terminare

Gli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese, e l’opzione del pagamento automatico attiva, hanno diritto ad uno sconto di 4 euro ogni mese sul costo della fibra, che passa così da 25,99 euro a 21,99 euro. Una promozione ancora più interessante grazie all’attuale offerta 5G TOP 250, una delle migliori mai lanciate dalla compagnia telefonica francese. Un’offerta però che non durerà in eterno, dal momento che per attivarla a queste condizioni si ha tempo fino al 6 marzo.

L’offerta della fibra di Iliad a 21,99 euro al mese con TOP 250

Al momento dunque Iliad presenta una duplice offerta completa, difficilmente replicabile dalla concorrenza. Da un lato infatti c’è la fibra più veloce d’Italia, premio assegnatole dalla società indipendente nPerf, dall’altro quella che è la migliore offerta 5G dell’operatore transalpino, vale a dire TOP 250.

L’adesione al 5G di Iliad tramite l’offerta TOP 250 consente come abbiamo visto di ottenere uno sconto di 4 euro sulla fibra, per un risparmio annuale di 48 euro. Cifre importanti, che diventano ancora più interessanti se si prendono in esame le due rispettive offerte.

Partiamo proprio da TOP 250, l’offerta mobile che a 9,99 euro al mese include 250 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati. Tariffa che, come da tradizione Iliad, è da considerarsi per sempre, non subisce cioè rimodulazione come invece avviene nella stragrande maggioranza dei casi se si guarda agli altri operatori concorrenti.

C’è poi la fibra Iliad con Wi-Fi 7, l’ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless. A questo proposito, non c’è da rimarcare soltanto la velocità raggiunta (fino a 5 Gigabit in download), ma anche la stabilità stessa della connessione, grazie al router iliadbox che integra appunto la tecnologia Wi-Fi 7.

Ricapitolando, fino al 6 marzo sarà possibile attivare l’offerta mobile 5G di Iliad TOP 250, ritenuta da più parti come la migliore mai presentata dall’operatore telefonico francese. Un’offerta idonea anche con la promozione riguardante la fibra, per un risparmio ogni anno di 48 euro sul costo di quest’ultima.