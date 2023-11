Fibra ottica illimitata con Aruba da 17,69 euro al mese, senza vincoli

Per accedere a una connessione in fibra ottica per la propria casa è ora possibile puntare sulla promozione dedicata a Fibra Aruba. La proposta di Aruba per la connessione Internet casa tramite rete FTTH è ora disponibile in sconto per i primi 6 mesi, con un risparmio netto per l’utente.

Il piano Fibra Aruba Promo garantisce una connessione illimitata, tramite rete FTTH, con un costo di 17,69 euro al mese per 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, il costo sarà di 26,47 euro al mese. C’è poi la versione All-In che aggiunge il router Wi-Fi e le chiamate illimitate. Il costo è di 19,89 euro al mese per 6 mesi e di 29,90 euro al mese successivamente.

Per tutti i clienti che scelgono Fibra Aruba c’è uno sconto del 70% sui piani Aruba Drive, per il cloud storage senza limiti di spazio, e ci sono anche una serie di opzioni aggiuntive per incrementare la velocità in download o in upload oltre che per avere un IPv4 statico.

Tutti i dettagli sull’offerta sono accessibili tramite il sito ufficiale di Aruba da cui è anche possibile verificare la copertura e completare l’attivazione dell’offerta desiderata.

Tutti i vantaggi di Fibra Aruba

Scegliere Fibra Aruba garantisce tanti vantaggi:

ci sono due offerte tra cui scegliere l’opzione giusta da attivare

tra cui scegliere l’opzione giusta da attivare il prezzo è scontato per 6 mesi ed è possibile attivare la connessione a partire da 17,69 euro al mese

ed è possibile attivare la connessione a partire da 17,69 euro al mese non ci sono vincoli : in caso di disattivazione o passaggio ad altro operatore dopo 6 mesi, infatti, si paga solo il contributo di disattivazione pari a 20 euro; scegliendo l’offerta con router libero, invece, non ci sono costi

: in caso di disattivazione o passaggio ad altro operatore dopo 6 mesi, infatti, si paga solo il contributo di disattivazione pari a 20 euro; scegliendo l’offerta con router libero, invece, non ci sono costi ci sono tante opzioni da aggiungere all’abbonamento per aumentare la velocità della connessione oppure per utilizzare l’indirizzo IPv4 statico

Tutte le proposte di Aruba sono attivabili direttamente online, tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.