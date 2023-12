Fino a 2 TB con crittografia end to end: perché scegliere il cloud di NordLocker

NordLocker è il servizio di cloud storage giusto per archiviare in sicurezza i propri file, grazie a un sistema di crittografia end to end, andando a sfruttare tanto spazio cloud con un prezzo ridotto. La combinazione di sicurezza, convenienza e semplicità di utilizzo (grazie alle app disponibili su tutte le piattaforme) rende NordLocker un riferimento del settore dei servizi di cloud storage.

A disposizione degli utenti, infatti, ci sono due piani (500 GB e 2 TB) disponibili a prezzo ridotto con l’abbonamento annuale. In più, è sempre possibile accedere al piano gratuito da 3 GB (sempre con la protezione della crittografia end to end) che può rappresentare la soluzione giusta anche solo per provare il servizio. In questo momento, i piani a pagamento sono scontati fino al 53%. Basta visitare il sito NordLocker per attivare uno dei piani in abbonamento disponibili.

Fino a 2 TB in cloud con la protezione della crittografia end to end con NordLocker

Per tutti gli utenti alla ricerca di un servizio di cloud storage sicuro e con un ottimo rapporto qualità/prezzo c’è NordLocker che mette a disposizione tre opzioni:

piano gratuito con 3 GB (attivabile anche senza inserire dati di pagamento in fase di registrazione)

(attivabile anche senza inserire dati di pagamento in fase di registrazione) piano da 500 GB al costo di 2,99 euro al mese

al costo di piano da 2 TB al costo di 6,99 euro al mese

Tutte le versioni di NordLocker sono disponibili con crittografia end to end. Da notare che i costi indicati si riferiscono all’attivazione dell’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione. Questo sistema consente ai nuovi utenti di poter beneficiare di uno sconto fino al 53% sul costo del servizio. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti che scelgono NordLocker c’è anche una garanzia di rimborso a 30 giorni.

