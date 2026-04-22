Firefox 150: tutte le novità principali dell'ultimo aggiornamento

Mozilla si avvicina a un traguardo simbolico con il rilascio di Firefox 150, una versione che introduce modifiche mirate su sicurezza, privacy ed esperienza utente.

L’aggiornamento si inserisce nel ciclo di sviluppo accelerato del progetto, che negli ultimi anni ha aumentato la frequenza delle release mantenendo un’attenzione costante verso la protezione dei dati e le prestazioni. I dettagli emersi indicano interventi tecnici pensati per rafforzare il controllo dell’utente durante la navigazione quotidiana.

Sicurezza e gestione dei permessi

Firefox 150 include aggiornamenti sui meccanismi di protezione e corregge vulnerabilità note, confermando la sicurezza come priorità strutturale nello sviluppo del browser. Una delle novità più rilevanti riguarda la gestione delle autorizzazioni: gli utenti ottengono un controllo più granulare sui permessi concessi ai siti web, con la possibilità di regolare in modo più preciso l’accesso a risorse come posizione, microfono e fotocamera.

Questa direzione è coerente con il posizionamento di Mozilla sul mercato. Firefox si distingue da Chrome e dagli altri browser basati su Chromium proprio per l’attenzione alla trasparenza nel trattamento dei dati, e ogni versione rafforza gli strumenti già esistenti per limitare il tracciamento online. La privacy non è una funzionalità aggiuntiva, ma uno degli elementi fondanti del progetto.

Prestazioni, rendering e standard web

Sul fronte delle prestazioni, la nuova versione porta ottimizzazioni al motore di rendering e alla gestione delle risorse, con l’obiettivo di ridurre il consumo di memoria e rendere la navigazione più fluida, in particolare su dispositivi con hardware meno recente. Non si tratta di un salto generazionale, ma di affinamenti progressivi che nel tempo producono un impatto misurabile sull’esperienza d’uso.

Firefox 150 aggiorna anche il supporto agli standard web più recenti, migliorando la compatibilità con siti e applicazioni moderne. L’aderenza agli standard è una condizione necessaria per la salute dell’ecosistema web nel suo complesso, e Mozilla contribuisce attivamente a questo processo anche attraverso il lavoro di sviluppo del browser.

Non meno interessanti sono le novità riguardo la funzionalità di visualizzazione divisa, già implementata in Firefox 149 e ora migliorata con l’aggiunta l’opzione “Apri collegamento in visualizzazione divisa” al menu contestuale (tramite clic destro) per i collegamenti.

Un browser in evoluzione in un mercato competitivo

Alcune modifiche riguardano l’interfaccia utente, con affinamenti che puntano a semplificare l’interazione senza stravolgere il design consolidato. L’approccio di Mozilla è quello di intervenire in modo incrementale, evitando discontinuità che potrebbero disorientare gli utenti abituali.

Firefox opera in un mercato dominato da Chrome, che conta una quota largamente superiore a livello globale. In questo contesto, ogni versione è anche una risposta alle aspettative di una base utenti che sceglie Firefox proprio per le sue caratteristiche distintive su privacy e trasparenza. Le prossime versioni potrebbero spingere ulteriormente in questa direzione, integrando nuove tecnologie legate alla protezione dei dati e all’autonomia dell’utente nella gestione della propria navigazione.