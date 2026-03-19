Firefox introduce una VPN gratuita nel browser: cosa cambia davvero

L’integrazione di strumenti per la protezione della privacy direttamente nei browser Web non nasce oggi. Già alla fine degli anni 2010, con l’introduzione di servizi come il “Firefox Private Network”, Mozilla aveva iniziato a sperimentare modelli di navigazione protetta senza utilizzo di software esterni. Nel 2026 questa linea evolutiva compie un passo ulteriore: con Firefox 149 arriva una funzione gratuita integrata che promette di mascherare l’identità online dell’utente durante la navigazione, con un limite mensile definito e un’infrastruttura proprietaria.

La quota di mercato di Mozilla Firefox è scesa dal 6,3% al 4,2% in un anno e la competizione con browser basati su Chromium impone nuove leve per attrarre utenti sensibili al tema della sicurezza.

VPN Firefox: come funziona il nuovo sistema di protezione integrato

La nuova funzione introdotta in Firefox 149 è presentata come una VPN gratuita, ma tecnicamente si comporta come un proxy HTTPS integrato nel browser. Il traffico generato dalle schede di navigazione è instradato attraverso server gestiti direttamente da Mozilla, che si occupano di nascondere l’indirizzo IP e la posizione geografica dell’utente.

L’implementazione è limitata al solo traffico originato dal browser. Qualsiasi altra comunicazione del sistema operativo – applicazioni desktop, client di posta o servizi in background – resta esclusa. La soluzione, come altre proposte dei browser concorrenti (vedi Edge), si distingue nettamente da una VPN a livello di dispositivo, che agisce sullo stack di rete intercettando tutto il traffico in uscita.

Dal punto di vista operativo, l’attivazione richiede un account Mozilla. Una volta effettuato l’accesso, un “interruttore” posizionato nella barra degli strumenti consente di abilitare o disabilitare il routing attraverso i server della VPN.

Il sistema seleziona automaticamente il nodo di uscita più performante disponibile, senza offrire al momento opzioni avanzate come la scelta manuale del server o il multi-hop.

Limiti tecnici e implicazioni sull’utilizzo reale

Il servizio introduce un limite mensile di 50 GB di traffico protetto. Si tratta di una soglia relativamente generosa per attività leggere come consultazione Web o accesso a servizi online, ma insufficiente per streaming video ad alta definizione o download di grandi dimensioni.

La natura browser-only impone ulteriori vincoli. Non è possibile sfruttare la funzione per aggirare restrizioni geografiche complesse o per proteggere protocolli non HTTP, come FTP o traffico peer-to-peer. Anche il comportamento verso i servizi Web può variare: alcune piattaforme rilevano e limitano il traffico proveniente da proxy, richiedendo autenticazione o bloccando l’accesso.

Un altro elemento tecnico riguarda l’infrastruttura. A differenza del servizio a pagamento Mozilla VPN, basato su partnership con Mullvad e protocollo WireGuard, la versione gratuita utilizza, come evidenziato in precedenza, server gestiti direttamente da Mozilla. Ciò implica un diverso modello di routing e, potenzialmente, prestazioni variabili a seconda della regione.

Privacy, logging e modello di raccolta dati

Mozilla ha dichiarato di aver progettato la funzione seguendo principi di minimizzazione dei dati. Il sistema non registra la cronologia di navigazione né il contenuto delle comunicazioni. Tuttavia raccoglie informazioni tecniche essenziali, come il volume di traffico e lo stato delle connessioni, con log associati all’account eliminati dopo circa 3 mesi.

L’impostazione scelta rappresenta un compromesso tipico delle soluzioni gratuite: da un lato si evita la monetizzazione diretta dei dati personali, dall’altro si mantiene una base informativa necessaria per il funzionamento e l’analisi delle prestazioni.

Il confronto con estensioni VPN di terze parti, spesso coinvolte in attività di tracciamento o distribuzione di malware, evidenzia un tentativo di offrire maggiore trasparenza e controllo.

Strategia freemium e differenze con la versione a pagamento

L’introduzione della funzione gratuita si inserisce in una strategia freemium già consolidata. Mozilla propone da anni un servizio premium, lanciato ufficialmente nel 2020, che offre protezione completa del dispositivo, crittografia avanzata e configurazioni più granulari.

La versione integrata nel browser funge da punto di ingresso. Offre un’esperienza immediata, senza installazioni aggiuntive, ma lascia emergere rapidamente i limiti tecnici. Chi necessita di protezione estesa o funzionalità avanzate è invitato ad aderire al servizio completo.

La distinzione non riguarda solo le funzionalità, ma anche l’architettura: mentre il servizio premium utilizza protocolli VPN moderni come WireGuard, la versione gratuita si basa su un semplice instradamento proxy, con un livello di protezione inferiore ma sufficiente per scenari quotidiani.

Il rilascio della VPN integrata nel browser è previsto a partire dal 24 marzo, inizialmente limitato ad alcuni Paesi. La distribuzione graduale suggerisce una fase di monitoraggio delle prestazioni e dell’adozione prima di un’estensione globale.