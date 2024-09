Flipper Zero, al debutto il firmware 1.0. Cosa significa

Flipper Zero è un dispositivo multifunzionale progettato per esperti di sicurezza informatica e pentester, professionisti che si occupano di identificare vulnerabilità nei sistemi informatici. Dopo tre anni di sviluppo, il team sviluppo ha pubblicato la prima major release del firmware: si tratta di un aggiornamento che promette di migliorare notevolmente le capacità del dispositivo.

La grande popolarità di un oggetto come Flipper Zero e l’entusiasmo man mano cresciuto tra ricercatori e utenti, tuttavia, è accompagnata da controversie legate all’uso improprio della tecnologia. Poiché alcuni utenti hanno sfruttato Flipper Zero per compiere attività illegali (documentandole attraverso video condivisi online), sono spuntati divieti e restrizioni in Paesi come Canada e Brasile. Su Amazon Italia il prodotto resta al momento disponibile e acquistabile.

Il firmware 1.0 di Flipper Zero: cosa cambia

Il firmware è un software di basso livello integrato in un dispositivo hardware, che regola il comportamento dell’oggetto stesso. È essenziale per il funzionamento del Flipper Zero, poiché gestisce tutte le sue funzioni e interazioni hardware. Con il rilascio della versione 1.0, il team ha introdotto numerose funzionalità che migliorano le prestazioni e l’affidabilità del dispositivo.

La nuova versione del firmware supporta ora 89 protocolli radio, 4 protocolli infrarossi e 20 protocolli RFID. La compatibilità diretta con questi protocolli consente ai possessori di un Flipper Zero di interagire con vari dispositivi e sistemi. Così, Flipper Zero diventa uno strumento estremamente versatile per la sperimentazione e la sicurezza.

Grazie alla possibilità di inviare e ricevere comunicazioni in radiofrequenza, Flipper Zero può comunicare con altri strumenti a distanza utilizzando onde radio; il supporto per gli infrarossi permette di controllare apparecchi elettronici, come TV e sistemi audio; la possibilità di interagire via RFID apre alla lettura e scrittura dei dati su schede e tag, utilizzati nelle applicazioni di identificazione e accesso.

Caricamento dinamico delle app

Una delle innovazioni più significative del firmware 1.0, consiste nel caricamento dinamico delle applicazioni. Gli utenti possono scaricare e installare app sviluppate dalla comunità attraverso un apposito “Catalogo”.

Il sistema permette di risparmiare memoria, poiché le app possono essere eseguite direttamente da file FAP (Flipper Application Package) memorizzati su una scheda microSD.

Riprogettazione del sottosistema NFC

Il sottosistema NFC (Near Field Communication) ha subìto una revisione completa. Il risultato più evidente è la migliorata velocità di lettura delle schede. Tuttavia, con il firmware 1.0, Flipper Zero diventa capace di interfacciarsi con ulteriori tipi di schede come ICODE SLIX e FeliCa Lite-S. Inoltre, è stata introdotta una nuova architettura di plugin per parser di schede personalizzate: in questo modo gli utenti possono sviluppare in proprio soluzioni specifiche per le loro esigenze.

Supporto per JavaScript

Con il firmware 1.0, Flipper Zero introduce il supporto per JavaScript, linguaggio di programmazione ampiamente utilizzato. Questa novità rende lo sviluppo di applicazioni più accessibile rispetto ai linguaggi di programmazione tradizionali come C/C++, consentendo a una più ampia gamma di utenti di personalizzare e sviluppare nuove funzionalità.

Miglioramenti tecnici e prestazionali

Le innovazioni introdotte con il rilascio del firmware 1.0 non riguardano solo il supporto di nuovi protocolli e l’integrazione di nuove funzionalità. Il nuovo firmware raddoppia la velocità di trasferimento per le connessioni Bluetooth (BLE) con i dispositivi Android.

Flipper Zero può ora comunicare più rapidamente e in modo più efficiente, migliorando l’esperienza utente complessiva. Inoltre, gli aggiornamenti del firmware tramite Bluetooth sono il 40% più veloci, grazie a una compressione più efficace dei pacchetti dati.

Infine, una delle lamentele più comuni degli utenti riguarda la durata della batteria. Con l’aggiornamento appena distribuito, la durata della batteria in modalità standby è stata estesa da una settimana a un mese, consentendo agli utenti di utilizzare il dispositivo per un periodo più lungo senza doverlo ricaricare frequentemente.

Prospettive future

Guardando al futuro, un membro del team di sviluppo di Flipper Zero ha dichiarato che, dopo questo rilascio, l’attenzione si sposterà progressivamente verso un nuovo prodotto.

Il team continuerà a lavorare per migliorare le capacità dell’attuale Flipper Zero, affrontando i problemi segnalati dagli utenti e vagliando le patch proposte dalla comunità. L’obiettivo è conservare la fiducia degli utenti, assicurandosi che Flipper Zero possa restare a lungo uno strumento prezioso nel campo della sicurezza informatica.

È fondamentale che i professionisti della sicurezza informatica utilizzino strumenti come il Flipper Zero in modo etico e legale. Anche perché la responsabilità, alla fine della fiera, non è certo dei produttori del dispositivo ma di ogni singolo utente che sceglie liberamente come utilizzarlo.

Per maggiori informazioni, suggeriamo di fare riferimento alle note di rilascio del firmware 1.0, pubblicate sul sito ufficiale del progetto.