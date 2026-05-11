Arriva un'alternativa open source a Beefree per creare email: ecco Templatical

La gestione delle email HTML continua a creare problemi anche nei team più esperti. Outlook usa ancora il motore di rendering di Microsoft Word in diverse versioni desktop; Gmail applica restrizioni severe su CSS e script; Apple Mail interpreta molte regole in modo differente rispetto ai client Microsoft. Il risultato è noto a chi sviluppa newsletter o email transazionali: template fragili, codice pieno di tabelle annidate e continue verifiche manuali.

Da questa situazione nasce l’interesse crescente verso strumenti che cerano di ridurre la complessità tecnica senza limitare le possibilità di personalizzazione. Templatical, progetto open source pubblicato su GitHub, si inserisce proprio in questo filone: propone un editor drag-and-drop per le email orientato agli sviluppatori, con output basato su MJML e struttura completamente framework-agnostic. L’idea non è nuova, ma il modo in cui il progetto combina portabilità JSON, rendering compatibile e integrazione nelle applicazioni moderne merita attenzione.

Il mercato degli email builder è dominato da piattaforme commerciali come BeeFree o Unlayer, spesso legate a modelli SaaS con funzionalità avanzate disponibili solo nei piani enterprise. Templatical prova a ribaltare questa logica: molte funzioni normalmente bloccate dietro licenze premium arrivano direttamente nella versione open source.

Templatical: un editor pensato per essere integrato dentro applicazioni esistenti

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda la modalità di integrazione: Templatical non impone un framework specifico e non obbliga a costruire l’intera interfaccia attorno al suo runtime. L’editor è sviluppato con Vue 3, ma è avviato tramite una semplice funzione JavaScript asincrona, cioè una funzione che esegue operazioni in modo non bloccante e può attendere il completamento di attività come il caricamento di dati o componenti prima di inizializzare l’interfaccia.

In pratica, un’app React, Angular o persino JavaScript “puro” può montare l’editor con una chiamata init e distruggerlo successivamente tramite unmount . Questo approccio riduce molti problemi comuni dei componenti grafici complessi, come dipendenze CSS che interferiscono con altre parti dell’interfaccia, conflitti tra stili globali e vincoli architetturali che rendono difficile modificare o sostituire il sistema nel tempo.

Per iniziare, basta digitare quanto segue:

npm install @templatical/editor @templatical/renderer

Successivamente basta definire il container HTML e intercettare gli aggiornamenti tramite callback. Il dato memorizzato non corrisponde all’HTML finale della pagina, ma a un documento in formato JSON, cioè una struttura dati testuale facilmente gestibile.

Molti editor concorrenti salvano HTML semi-proprietario oppure usando strutture difficili da migrare: nel caso di Templatical, invece, il template resta indipendente dal renderer finale.

Perché MJML continua a essere centrale nelle email moderne

Templatical genera output tramite MJML, linguaggio sviluppato inizialmente da Mailjet per semplificare la creazione di email responsive.

I client email continuano a ignorare gran parte degli standard moderni del web: oggetti come Flexbox e Grid hanno supporto discontinuo; media query e font custom funzionano in modo disomogeneo; alcuni client rimuovono automaticamente interi blocchi CSS.

MJML risolve il problema trasformando i componenti in HTML tabellare ottimizzato per compatibilità massima. In pratica l’editor non produce direttamente codice fragile destinato ai client finali, ma una rappresentazione intermedia più controllabile.

Quando l’utente richiama editor.toMjml() , il sistema converte il JSON interno in markup MJML e successivamente in HTML compatibile con provider come Amazon SES, Mailgun, Postmark o Resend.

La scelta di usare MJML introduce anche un altro vantaggio meno evidente: debugging più semplice. Un template rotto può essere analizzato a livello MJML invece che dentro centinaia di righe di tabelle nidificate generate manualmente.

Come provare Templatical senza installazione locale

Chi vuole valutare rapidamente il funzionamento dell’editor non deve necessariamente configurare un ambiente locale completo con Node.js, pnpm e dipendenze front-end.

Il progetto mette infatti a disposizione un playground pubblico accessibile via browser che consente di testare immediatamente il builder drag-and-drop, modificare i blocchi, verificare il rendering MJML e osservare in tempo reale la struttura JSON generata.

Basta aprire la demo online per capire subito come il sistema gestisce sezioni, immagini, bottoni e condizioni dinamiche. Per i team che stanno confrontando più soluzioni email, questa modalità riduce parecchio i tempi iniziali di valutazione: niente setup complessi, nessun container Docker e nessuna configurazione di build.

Il playground va comunque considerato come un ambiente dimostrativo: per analizzare davvero integrazione API, custom block o rendering server-side conviene passare successivamente a un’installazione locale completa.