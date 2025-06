ASUS ExpertBook P5 tutela i dati aziendali fin dal BIOS

Viviamo in un’epoca in cui le minacce informatiche si evolvono più rapidamente delle difese tradizionali. Quando si tratta di scegliere un nuovo notebook, non è più possibile basarsi soltanto su potenza e portabilità. Serve una piattaforma affidabile, progettata per garantire sicurezza a livello hardware, aggiornamenti a lungo termine e strumenti di protezione intelligenti integrati.

ASUS ExpertBook P5 risponde a queste esigenze combinando sicurezza avanzata fin dal BIOS, 5 anni di supporto firmware e 1 anno di abbonamento a McAfee+ Premium, offrendo così una protezione solida e proattiva contro attacchi, fughe di dati e vulnerabilità emergenti. Il tutto, senza sacrificare prestazioni, mobilità e attenzione all’ambiente.

ExpertBook P5 e il BIOS sicuro: primo baluardo contro le minacce avanzate

Il BIOS del sistema è la prima linea di difesa contro gli attacchi a basso livello, che agiscono al di sotto del sistema operativo e che sono spesso invisibili agli strumenti di sicurezza tradizionali. ASUS adotta un BIOS UEFI proprietario e rinforzato che implementa funzioni di Secure Boot, protezione della configurazione, blocco dell’accesso non autorizzato e rollback prevention (prevenzione del ripristino di versioni precedenti e vulnerabili del firmware). Queste misure sono cruciali per contrastare minacce come firmware rootkit o attacchi mirati all’integrità dell’avvio.

Un firmware rootkit si annida nel firmware per ottenere un accesso privilegiato e persistente al sistema. È particolarmente pericoloso perché agisce prima del sistema operativo, può sopravvivere anche a una formattazione e controllare completamente il dispositivo. Un bootkit, invece, attacca il bootloader, manipolando i file di avvio del sistema operativo per ottenere controllo prima del caricamento completo. Sebbene anch’esso operi a basso livello, si concentra su un’area più specifica rispetto al rootkit firmware.

Sicurezza del BIOS nei portatili ASUS ExpertBook

Per contrastare le minacce informatiche che agiscono a livello firmware, come i firmware rootkit e i bootkit, ASUS implementa nei suoi portatili business, tra cui l’ExpertBook P5, una serie di tecnologie orientate alla protezione dell’avvio e dell’integrità del BIOS. Il sistema UEFI Secure Boot verifica la firma digitale dei componenti caricati durante il processo di avvio, impedendo l’esecuzione di codice non autorizzato prima del caricamento del sistema operativo.

Il BIOS dell’ExpertBook P5 è conforme allo standard NIST SP 800‑155, una specifica sviluppata dal National Institute of Standards and Technology per la protezione dell’integrità del firmware. Questo garantisce che eventuali modifiche o anomalie siano rilevate e bloccate tempestivamente, rendendo più difficile l’insediamento di malware persistenti a basso livello.

Attraverso questo approccio multilivello, ASUS mira a offrire ai professionisti una piattaforma robusta, in grado di resistere ad attacchi sofisticati fin dalle prime fasi del ciclo di avvio.

Grazie all’approccio di ASUS, il BIOS diventa non solo un elemento tecnico, ma un vero baluardo di sicurezza, in grado di proteggere il sistema da attacchi persistenti e particolarmente difficili da individuare e rimuovere. Inoltre, la compatibilità con i requisiti Microsoft Secured-core PC assicura che il sistema sia pronto per l’uso in ambienti ad alta sicurezza, come enti pubblici o settori regolamentati.

Firmware aggiornato per cinque anni

Uno degli aspetti più critici nella difesa a lungo termine di un sistema è la disponibilità di aggiornamenti firmware. ASUS garantisce ben 5 anni di aggiornamenti del BIOS, assicurando che anche le vulnerabilità scoperte nel medio-lungo termine possano essere tempestivamente mitigate sui sistemi ExpertBook P5.

Questo tipo di approccio è particolarmente rilevante per le aziende che gestiscono cicli di vita estesi dei loro dispositivi e che devono garantire la conformità continua a normative come NIS2, ISO/IEC 27001 e GDPR.

ASUS sottolinea che chi acquista un notebook professionale ExpertBook P5 ha la garanzia di ricevere, per almeno 5 anni, anche gli aggiornamenti per i driver, compresi quelli relativi alla sicurezza.

McAfee+ Premium incluso per un anno: protezione cloud-based e funzioni avanzate

A completare il pacchetto sicurezza, ASUS ExpertBook P5 include 1 anno di abbonamento gratuito a McAfee+ Premium, una suite di sicurezza completa pensata per la protezione dei PC nel moderno e complesso contesto. McAfee+ Premium è una soluzione completa, versatile, efficace e, soprattutto, poco impattante dal punto di vista delle risorse macchina occupate. Integra:

Antivirus in tempo reale e protezione da ransomware.

Monitoraggio dell’identità personale e dei dati apparsi sul Dark Web.

VPN integrata per la navigazione sicura.

Protezione multi-dispositivo (fino a 5 dispositivi inclusi).

Parental Control e gestione della privacy online.

La soluzione cloud-based di McAfee si integra perfettamente con Windows 11 e rappresenta un ulteriore livello di sicurezza, ideale per chi lavora spesso in mobilità o accede a reti pubbliche.

ASUS ExpertBook P5: potenza, design e sostenibilità per il professionista moderno

Oltre all’eccellente dotazione in termini di sicurezza, ExpertBook P5 offre una configurazione hardware di livello professionale, un design raffinato e un’impronta ambientale ridotta, elementi sempre più importanti nel contesto IT aziendale.

All’interno del notebook ASUS troviamo i nuovi processori Intel Core Ultra (Series 2), progettati per offrire un’esperienza d’uso evoluta che unisce potenza, efficienza energetica e capacità avanzate per l’intelligenza artificiale (AI). Il sistema monta fino a 32 GB di memoria RAM LPDDR5X-8533 oltre a un’unità SSD M.2 2280 PCIe 4.0 da 512 GB o 1 TB, espandibile fino a 2 TB.

Nello specifico, per il notebook ExpertBook P5, le configurazioni disponibili includono:

Intel Core Ultra 7 258V con 8 core e 8 thread, 12 MB di cache, frequenza base di 1,8 GHz (fino a 4,8 GHz in boost) e Intel AI Boost NPU fino a 47 TOPS.

Intel Core Ultra 5 228V con 8 core e 8 thread, 8 MB di cache, frequenza base di 1,6 GHz (fino a 4,5 GHz in boost), Intel AI Boost NPU fino a 40 TOPS.

Intel Core Ultra 5 226V con caratteristiche simili alla variante 228V ma disponibile con 16 GB di RAM LPDDR5X.

I chip Intel integrano una NPU (Neural Processing Unit) dedicata all’accelerazione delle attività basate sull’AI in locale sul dispositivo, migliorando l’efficienza energetica, la reattività e la sicurezza, senza gravare su CPU o GPU. ExpertBook P5 è infatti il primo Copilot+ PC professionale di ASUS, in grado di sfruttare appieno le potenzialità dell’elaborazione AI direttamente a bordo. La piattaforma nel suo complesso supera i 120 TOPS in termini di potenza computazionale.

Schermo, connettività, audio, webcam e batteria

Lo schermo da 14 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, finitura anti-riflesso, copertura 100% sRGB e luminosità di 400 nit, assicura una resa cromatica accurata e un’eccellente leggibilità anche in ambienti luminosi. È la soluzione ideale per chi lavora con contenuti visivi, documenti complessi o applicazioni su più finestre.

In termini di connettività, ExpertBook P5 consta di 2 porte Thunderbolt 4 con supporto per ricarica e trasferimenti ad alta velocità; 2 porte USB-A 3.2 Gen2, di cui una con supporto Battery Charging 1.2; 1 porta HDMI 2.1; 1 jack combo audio; slot di sicurezza Kensington Nano Lock. Lato wireless, il notebook supporta WiFi 7 in configurazione 2×2 MIMO, con supporto Bluetooth 5.4.

Per la videocomunicazione e l’autenticazione, è presente una webcam IR FHD 1080p compatibile con Windows Hello, mentre la sicurezza dei dati è rafforzata dalla presenza del chip TPM 2.0, dal sensore d’impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e dalle misure implementate lato BIOS.

L’esperienza audio è valorizzata da due altoparlanti ottimizzati con tecnologia Smart Amp e certificazione Dolby Atmos, oltre a microfoni con beamforming per una comunicazione chiara e nitida, anche in ambienti condivisi.

Completano la dotazione una batteria da 63 Wh che permette di contare su un’elevata autonomia giornaliera, un alimentatore USB-C da 65 W compatto e un telaio leggero da 1,29 kg, con uno spessore di soli 16,5 mm.

Design professionale e sostenibilità: robustezza, eleganza e responsabilità ambientale in un unico dispositivo

ASUS ExpertBook P5 unisce robustezza, eleganza e attenzione all’ambiente in un design sottile e leggero, perfettamente adatto agli ambienti professionali e istituzionali. Il telaio, realizzato in lega di alluminio rinforzato, ha superato rigorosi test di resistenza secondo lo standard militare MIL-STD 810H, garantendo così affidabilità anche nelle condizioni più impegnative.

La solidità, tuttavia, non sacrifica lo stile: le linee sobrie ed essenziali conferiscono al dispositivo un aspetto professionale e discreto, ideale per chi lavora in mobilità o in contesti corporate.

Il sistema ExpertCool migliora la dissipazione sia con il notebook aperto che chiuso, garantendo prestazioni costanti. Inoltre, la tastiera retroilluminata è ergonomica, ottimizzata con tasti più grandi e corsa di 1,5 mm; l’area del touchpad è molto ampia, l’ideale per chi lavora in mobilità.

Alla qualità costruttiva si affianca un impegno concreto per la sostenibilità: ASUS ha adottato materiali riciclati per il packaging così come per alcuni componenti interni. In concreto, ASUS non riduce soltanto l’impatto ambientale del dispositivo, ma consente anche a professionisti e imprese di ottimizzare i costi nel lungo periodo, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance).

In collaborazione con ASUS