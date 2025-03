ASUS NUC 14 Pro+: la potenza del Mini PC che sta nel palmo di una mano

Negli ultimi anni, i Mini PC NUC (Next Unit of Computing) hanno conquistato una posizione di rilievo nel mercato dei computer compatti, grazie alla loro versatilità, alle elevate prestazioni e al fattore di forma compatto. Dopo la decisione di Intel di interrompere la produzione della linea NUC, ASUS ha raccolto il testimone, garantendo la continuità dello sviluppo di questi dispositivi innovativi.

Il Mini PC ASUS NUC 14 Pro+ rappresenta una soluzione d’avanguardia per ambienti aziendali e professionisti alla ricerca di potenza ed efficienza in un design compatto. Costruito con materiali di alta qualità e dotato di funzionalità avanzate, si distingue per un perfetto equilibrio tra performance e praticità.

Un design premium e funzionale

ASUS NUC 14 Pro+ si presenta con un elegante chassis in lega di alluminio, un materiale che oltre a conferire un aspetto premium garantisce robustezza e durata.

Il design raffinato si accompagna a un sistema di apertura semplificato: un meccanismo di blocco/sblocco consente di accedere alla componentistica interna senza attrezzi, ruotando un fermo, agendo su due slitte e facendo scorrere il pannello.

L’unica componente in plastica è posizionata nella parte inferiore, per ottimizzare la ricezione del segnale wireless.

Prestazioni elevate con Intel Core Ultra

Il cuore del Mini PC ASUS NUC 14 Pro+ è il processore Intel Core Ultra 9 185H, un chip di nuova generazione con 16 core e 22 thread che integra la GPU Intel Arc. Una configurazione che garantisce un’esperienza fluida e reattiva in ogni ambito: dalla produttività all’intrattenimento.

Oltre al modello di punta, sono disponibili diverse configurazioni del Mini PC ASUS, che includono varianti con chip Intel Core Ultra 9, Ultra 7 e Ultra 5 di 14ª generazione.

Il sistema è dotato di 32 GB di RAM DDR5-5600 preinstallati, espandibili fino a 96 GB. Per lo storage, ASUS NUC 14 Pro+ sfrutta uno slot M.2 Gen 4 2280 per SSD NVMe (ad esempio da 1 TB) e uno slot aggiuntivo M.2 2242 per eventuali espansioni future.

L’interno del dispositivo è figlio di un’eccellente attività di ingegnerizzazione. Un ampio dissipatore occupa gran parte dello spazio disponibile (le dimensioni complessive del NUC 14 Pro+ sono di 144 x 112 x 41 mm). Sotto di esso si trova l’unità SSD NVMe PCIe Gen 4 con Windows 11 preinstallato, accanto allo slot di espansione libero.

Efficienza termica e connettività avanzata

ASUS NUC 14 Pro+ dispone di un sistema di raffreddamento ottimizzato, capace di gestire un TDP di 150W in uno spazio ridotto. La struttura con prese d’aria laterali facilita la dissipazione del calore.

La connettività è uno dei punti di forza del dispositivo: sul pannello frontale troviamo una porta USB-C con velocità fino a 20 Gbps e due porte USB-A da 10 Gbps.

Il retro del Mini PC ospita due porte USB-C Thunderbolt 4 e due HDMI 2.1. Consentono la gestione di un numero massimo di quattro display in contemporanea.

La connettività di rete è garantita da una porta Ethernet 2,5 GbE e dal supporto WiFi 6E, che assicura connessioni stabili e veloci, facendo leva anche sulla banda dei 6 GHz.

Il Bluetooth 5.3 integrato consente il collegamento diretto con dispositivi compatibili senza necessità di dongle esterni.

Supporto per le applicazioni di intelligenza artificiale in locale

Grazie alla NPU Intel AI Boost integrata, ASUS NUC 14 Pro+ consente di gestire in locale le elaborazioni AI che tradizionalmente sono affidate ai server cloud.

Questa tecnologia velocizza le attività di inferenza AI, ottimizzando il consumo energetico e migliorando le prestazioni in applicazioni professionali e aziendali.

L’unità è perfettamente compatibile con Windows 11, che permette di monitorare in tempo reale le prestazioni della NPU attraverso il Task Manager. Basta premere la combinazione di tasti CTRL+MAIUSC+ESC quindi cliccare sull’icona Prestazioni nella colonna di sinistra per poi scegliere la voce NPU.

Benchmark e prestazioni superiori

Nei benchmark sintetici, ASUS NUC 14 Pro+ ha dimostrato un comportamento davvero eccellente, con punteggi di alto livello in Cinebench, sia single-core che multi-core.

Le prestazioni nella codifica video H.264 e AV1 sono di prim’ordine. Così, il Mini PC ASUS diventa una scelta ideale anche per le applicazioni di rendering ed editing multimediale.

Grazie alla presenza delle porte Thunderbolt 4, è possibile collegare una scheda grafica esterna per incrementare ulteriormente la potenza computazionale. Una mossa utile per gestire i carichi di lavoro più pesanti.

Applicazioni e utilizzi ideali

Il Mini PC ASUS NUC 14 Pro+ si adatta a una vasta gamma di applicazioni:

Aziende e PMI : Perfetto per uffici e postazioni di lavoro con spazio limitato.

: Perfetto per uffici e postazioni di lavoro con spazio limitato. Retail e gestione magazzino : Ideale come sistema PoS compatto e affidabile.

: Ideale come sistema PoS compatto e affidabile. Lavoro remoto e smart working : Potente per videoconferenze e collaborazione.

: Potente per videoconferenze e collaborazione. Creatori di contenuti : Ottimo per editing video, design e grafica 3D.

: Ottimo per editing video, design e grafica 3D. Digital signage : Adatto per installazioni multimediali in ambienti commerciali.

: Adatto per installazioni multimediali in ambienti commerciali. Uso domestico avanzato: Versatile per applicazioni professionali e intrattenimento.

ASUS NUC 14 Pro+: caratteristiche tecniche

Caratteristica Dettagli Processore Intel Core Ultra 9, Ultra 7, e Ultra 5 Scheda Grafica Intel Arc GPU Memoria Fino a 96 GB DDR5-5600 SO-DIMM (Dual-channel) Archiviazione M.2 2280 (PCIe x4 Gen4 NVMe)

M.2 2245 (PCIe x4 Gen4 NVMe) Connettività wireless Intel Wi-Fi 6E AX211 (2×2), Bluetooth 5.3 Porte 2x Thunderbolt 4 (DP 2.1, USB4)

2x HDMI 2.1 TMDS, CEC

3x USB 3.2 Gen2 Type-A

1x USB 3.2 Gen2x2 USB Type-C 20 Gbps

1x USB Type A e 2x header interni USB 2.0 Ethernet Intel i226 2,5 GbE Ethernet (i226-V) Supporto AI Intel AI Boost (NPU) Dimensioni 144 x 112 x 41 mm Alimentazione 150W 19.5VDC (Core U9), 120W 19VDC (Core U7, U5) Garanzia Tre anni Caratteristiche speciali Chassis in alluminio anodizzato

Accesso interno senza attrezzi

Supporto Bluetooth senza dongle

Supporto VESA

Conclusioni

ASUS NUC 14 Pro+ rappresenta una delle soluzioni più avanzate nel panorama dei Mini PC, combinando prestazioni eccezionali, design raffinato e una connettività all’avanguardia.

La scelta dei chip Intel Core Ultra come cuore pulsante del dispositivo, la possibilità di affiancare la GPU Arc con schede esterne tramite Thunderbolt 4, di estendere la memoria RAM e lo storage, fanno sì che NUC 14 Pro+ possa affrontare con successo una varietà di applicazioni professionali, creative e aziendali.

La sua compattezza rende il Mini PC di casa ASUS ideale per gli ambienti in cui lo spazio è limitato, senza scendere a compromessi in termini di potenza e affidabilità.

La presenza della NPU integrata per le applicazioni AI, la connettività ultraveloce e il supporto multi monitor, fanno del NUC 14 Pro+ un dispositivo perfetto per le esigenze di piccole e medie imprese, lavoratori remoti e creatori di contenuti.

Grazie al suo avanzato sistema di raffreddamento e all’accesso senza attrezzi, il Mini PC ASUS si distingue per praticità e innovazione. Ogni dettaglio è studiato per offrire una user experience superiore, garantendo affidabilità, prestazioni costanti e flessibilità d’uso in diversi scenari operativi.

In definitiva, ASUS NUC 14 Pro+ è la scelta ideale per chi cerca un Mini PC compatto ma estremamente potente, capace di adattarsi a molteplici necessità professionali e personali. Assicura infatti un perfetto equilibrio tra prestazioni, efficienza energetica e versatilità.

Per ulteriori informazioni in merito al NUC 14 Pro+ potete visitare la pagina prodotto sul sito del produttore e, qualora foste interessati all’intera gamma dei NUC ASUS, scopritela accedendo al sito Mondo Nuc.

In collaborazione con ASUS