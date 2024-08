Mac mini: Apple intende creare il suo computer più piccolo di sempre

Mark Gurman, reporter di Bloomberg notoriamente vicino all’ambiente Apple, ha riferito come la compagnia stia progettando il prossimo Mac mini.

Secondo le fonti di Gurman, la compagnia di Cupertino avrebbe come obiettivo quello di realizzare il computer Apple più piccolo di sempre, con dimensioni paragonabili a quelle di una Apple TV. Stando a quanto riportato dalla suddetta testa giornalistica, il dispositivo sarà dotato di un chip M4, con un drastico cambiamento nel design rispetto ai prodotti precedenti.

Le voci di corridoio parlano di un computer più alto di quello attuale: l’ultimo Mac mini è alto circa 3,6 centimetri, mentre Apple TV è spessa 9,4 centimetri, con il nuovo dispositivo che potrebbe collocarsi tra i due prodotti. Per quanto riguarda il case, il materiale scelto dovrebbe essere sempre l’alluminio.

Il prossimo Mac mini sarà disponibile in due versioni: ecco le differenze

Il nuovo Mac mini dovrebbe garantire un ottimo livello di connettività, grazie a ben tre porte USB-C, una HDMI sul retro e una porta per l’alimentazione.

Secondo quanto trapelato finora, Apple dovrebbe lanciare sul mercato due modelli distinti. Uno dotato dello stesso chip M4 dell’iPad Pro, mentre l’altro dovrebbe optare per un processore di fascia alta M4 Pro ancora non meglio specificato. Il secondo prodotto dovrebbe offrire più RAM e una GPU in grado di fornire prestazioni grafiche maggiori rispetti alla controparte.

Stando a un’indiscrezione riconducibile a uno sviluppatore coinvolto nella realizzazione del nuovo Mac mini, questo dovrebbe presentarsi essenzialmente come un “iPad Pro in una piccola scatola“. Rispetto eventuali costi non è stata ancora diffusa alcun tipo di indiscrezione.

Apple sta lavorando anche su altri dispositivi da lanciare sul prossimo futuro. A tal proposito si parla di un nuovo MacBook Air, con lancio previsto per la primavera del 2025, e nuovi Mac Pro e Mac Studio previsti per metà 2025.