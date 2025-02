ASUS NUC 14 Pro: Mini PC silenzioso e potente, pronto per l'AI

Negli ultimi anni, i mini PC hanno guadagnato sempre più popolarità in azienda, tra i professionisti e gli appassionati di tecnologia. Questi dispositivi compatti e potenti sono diventati strumenti indispensabili in molteplici campi applicativi. Si adattano perfettamente agli spazi ristretti, sono un’ottima scelta per il lavoro remoto, si comportano bene come media center e home theater, per l’allestimento di sistemi di sorveglianza, per i progetti di sviluppo software, nelle aule e negli uffici pubblici, per l’automazione domestica, come POS (Point of Sale) e per le operazioni di gestione/inventario in negozio. Con il suo NUC 14 Pro, ASUS prosegue sulla strada dell’innovazione e dell’eccellenza.

ASUS NUC 14 Pro rappresenta un importante passo avanti nel campo dei mini PC, grazie alla combinazione di prestazioni elevate e design compatto. È il risultato della collaborazione tra ASUS e Intel, con l’obiettivo di offrire una soluzione tecnologicamente avanzata per diverse esigenze d’uso: dalle applicazioni aziendali ai lavori creativi.

NUC 14 Pro: prestazioni avanzate in un design compatto

Con la sua capacità di supportare fino a quattro display 4K contemporaneamente attraverso due porte Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1 e USB4) e due HDMI 2.1, ASUS NUC 14 Pro è ideale sia per ambienti professionali che domestici. È disponibile in due versioni: un modello slim (NUC14RVK) e un modello tall (NUC14RVH), dal profilo più alto. Il secondo integra anche spazio a sufficienza per l’installazione di un’unità SSD da 2,5 pollici, oltre ai due slot M.2 (ne parliamo più avanti).

Uno dei principali punti di forza dell’ASUS NUC 14 Pro è il suo design che consente l’accesso al mini PC senza necessità di alcun attrezzo. Non servono giraviti: invece di dover svitare la base per rimuoverla, una leva permette di aprire facilmente il case, rendendo l’accesso ai componenti interni estremamente comodo.

Il mini PC, delle dimensioni di 4 x 4 pollici (precisamente 117 x 112 x 37 mm nel caso del modello slim; 117 x 112 x 54 mm nel modello tall), consta di un case interamente realizzato in alluminio anodizzato.

Caratteristiche principali e connettività

Il mini PC di casa ASUS offre diverse opzioni in termini di processore, tra cui i modelli Core Ultra 7, Ultra 5 e Core 3, abbinati a schede grafiche Intel Arc su alcuni modelli (Core Ultra 7/5). NUC 14 Pro supporta inoltre memorie DDR5 dual-channel fino a 96 GB.

Sul versante dello storage, dispone di uno slot M.2 2280 PCIe x4 Gen 5 e di uno slot M.2 2242 PCIe x4 Gen 4, oltre al già citato supporto per un SSD da 2,5 pollici nella versione alta. ASUS ha previsto un pratico fermo in plastica utile per il fissaggio dell’unità NVMe, eliminando la necessità di viti.

Il pannello frontale include porte USB-A e USB-C, insieme al pulsante di accensione. Sul retro sono disposte le porte HDMI, USB-A, USB-C oltre alla porta Ethernet 2,5 GbE basata sul controller Intel I226-V.

La connettività wireless è sostenuta dal modulo Intel Wi-Fi 6E AX211, che supporta lo standard IEEE 802.11ax e offre una configurazione a doppia antenna interna. La tecnologia WiFi 6E consente non solo velocità più elevate, grazie anche alla possibilità di usare frequenze sui 6 GHz, ma anche maggiore capacità di gestione dei dispositivi connessi. Il Wi-Fi Sensing permette inoltre di ottimizzare l’efficienza energetica mantenendo alta la disponibilità del sistema.

Il NUC 14 Pro include infine il supporto Bluetooth 5.3 certificato, per offrire esperienze dongle-less. È cioè possibile trasferire dati da e verso dispositivi Bluetooth senza la necessità di accessori aggiuntivi.

Mini PC pronto per l’intelligenza artificiale, grazie al basso consumo energetico

NUC 14 Pro si distingue per il suo basso consumo energetico. Si tratta infatti di un’unità che non si spinge oltre i 10-12W in idle e non supera gli 80W in condizioni di massimo stress della CPU. Dati, questi, che rendono il mini PC adatto per l’utilizzo continuativo 24/7. E ciò anche grazie all’utilizzo di una ventola di raffreddamento particolarmente silenziosa rispetto ad altri mini PC sul mercato. Un vantaggio non da poco per l’utilizzo in tutti quegli ambienti in cui è necessario contenere i decibel.

Grazie a tre motori AI (GPU, NPU e CPU), il NUC 14 Pro è ottimizzato per carichi di lavoro intensivi legati all’intelligenza artificiale. Questa specifica configurazione hardware rende il dispositivo in grado di eseguire e gestire modelli generativi in ambito locale, senza appoggiarsi alle risorse cloud.

Intel AI Boost è una tecnologia progettata per migliorare le prestazioni dei processori Core Ultra. Si avvale di una Neural Processing Unit (NPU) studiata per gestire carichi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale in modo efficiente. La NPU è ottimizzata per eseguire operazioni AI intensive come il machine learning e il deep learning, garantendo prestazioni elevate.

Supporto per la virtualizzazione

Il fatto che NUC 14 Pro permetta di eseguire le principali soluzioni per la virtualizzazione di tipo professionale, lascia intendere quali siano le potenzialità di questo mini PC.

NUC 14 Pro è ad esempio pienamente compatibile con VMware ESXi e Proxmox VE, due tra gli hypervisor più popolari. L’adattatore di rete Intel I226-V garantisce un funzionamento fluido senza problemi di driver.

Nel caso di VMware ESXi, potrebbe essere necessario aggiungere un parametro di boot ( cpuUniformityHardCheckPanic=FALSE ) al fine di evitare la comparsa di un errore all’avvio, legato all’architettura della CPU. Eccezion fatta per questa accortezza, il mini PC si presenta come una soluzione eccellente per avviare più macchine virtuali e gestirle in contemporanea.

Sicurezza e gestione con Intel vPro Enterprise

Ulteriore dimostrazione del fatto che NUC 14 Pro è un dispositivo estremamente versatile, adatto a molteplici utilizzi anche in azienda e nell’industria, la presenza della tecnologia Intel vPro Enterprise, un insieme integrato di soluzioni avanzate per la sicurezza, le prestazioni e la stabilità dei dispositivi aziendali.

La piattaforma include Intel Hardware Shield, che fornisce protezione contro minacce avanzate a livello hardware, operando al di sotto del sistema operativo per garantire una difesa multilivello, e Intel Stable IT Platform Program (SIPP), che assicura cicli di aggiornamento affidabili, facilitando la gestione del parco di dispositivi aziendali.

Inoltre, vPro Enterprise offre miglioramenti delle prestazioni grazie al già citato supporto Wi-Fi 6E e strumenti AI ottimizzati per le videoconferenze con sfondo sfocato e cancellazione del rumore, migliorando così la collaborazione remota.

Nella confezione del NUC 14 Pro sono inclusi anche un supporto VESA per il montaggio dietro monitor e TV, un cavo di alimentazione e l’alimentatore da 120W. Non è fornito un cavo video HDMI.

Conclusioni

In definitiva, ASUS NUC 14 Pro (commercializzato con una garanzia di 3 anni) si mette in bella evidenza come una soluzione all’avanguardia nel panorama dei mini PC, combinando prestazioni elevate, design compatto e un’ampia gamma di funzionalità pensate per ambienti professionali e domestici.

La possibilità di supportare fino a quattro display 4K, la compatibilità con le soluzioni di virtualizzazione e il supporto ottimizzato per le applicazioni AI, lo rendono un dispositivo estremamente versatile, adatto sia alle aziende che agli utenti più esigenti. Inoltre, il basso consumo energetico e le vaste possibilità di personalizzazione ed espansione, ne fanno una scelta ideale per chi è alla ricerca di un mini PC potente, efficiente e “a prova di futuro”.

In collaborazione con ASUS