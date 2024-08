Audapolis: editor multimediale open source con funzionalità di trascrizione automatica

La gestione dei contenuti multimediali è diventato un aspetto cruciale in molti ambiti. Audapolis è un editor multimediale open source rivoluzionario che non solo trascrive automaticamente l’audio trasformandolo in testo, ma offre anche la possibilità unica di modificare l’audio stesso attraverso l’editing del testo trascritto.

Distribuito sotto licenza AGPL-3.0, Audapolis si presenta come una soluzione ideale per giornalisti, podcaster, educatori e professionisti del settore audiovisivo che necessitano di strumenti avanzati per la gestione e la modifica dei loro contenuti. Compatibile con macOS, Linux e Windows, Audapolis promette di trasformare le modalità di interazione con i contenuti audio e video, rendendo l’editing più intuitivo e accessibile.

Trascrizione automatica con Audapolis

Disponibile nella sua versione più aggiornata nel corrispondente repository GitHub, Audapolis è un innovativo editor multimediale open source che integra un efficace meccanismo di trascrizione automatica.

Una volta avviata l’applicazione, è sufficiente importare il parlato – sotto forma di file audio – per ottenere una trascrizione testuale. Cliccando su Import & Transcribe, è sufficiente selezionare e installare il modello di trascrizione per la lingua desiderata. Per ciascuna lingua, sono disponibili più modelli: quello big assicura ad esempio una maggiore accuratezza a discapito delle dimensioni (il file con le informazioni linguistiche risulta più pesante).

Audapolis supporta vari formati tra cui MP3, WAV, OGG, WMA, AAC, MP4, MKV, MOV e WEBM. È possibile trascrivere sia file audio che video.

Una volta caricato il file, basta fare clic su Transcribe per iniziare il processo di trascrizione.

Editing del testo e dell’audio

Un aspetto distintivo di Audapolis è la capacità di modificare l’audio attraverso l’editing del testo trascritto.

Se si dovesse riscontrare un errore nella trascrizione, è possibile correggerlo selezionando la parte errata e premendo il tasto ‘o’. Selezionando e cancellando parti del testo trascritto, l’audio corrispondente verrà modificato di conseguenza. Questa funzionalità è particolarmente utile per tagliare sezioni indesiderate e ripulire l’audio senza dover agire direttamente sulla traccia audio, ad esempio ricorrendo a noti programmi come Audacity.

Dopo aver completato il lavoro di editing, Audapolis offre diverse opzioni di esportazione. Cliccando sull’icona in alto a destra e selezionando Start Export, è possibile esportare il lavoro in vari formati, inclusi audio, video, sottotitoli, testo e timeline.

L’icona principale per l’accesso al menu di Audapolis, in alto a sinistra, permette di salvare il progetto in corso di elaborazione (File, Save o File, Save as).

Installazione e configurazione

Audapolis è compatibile con macOS, Linux e Windows, risultando quindi fruibile senza alcuna limitazione dalle varie piattaforme.

Per gli utenti Windows, il processo di installazione è semplice e diretto. Basta innanzi tutto scaricare il file d’installazione cliccando su link di download “Windows” in questa pagina.

Al termine dell’installazione, che non richiede particolari interventi, Audapolis si avvia immediatamente. Una finestra a comparsa descrive le principali funzionalità del software.

Conclusioni

Tra i vantaggi innegabili di Audapolis, la possibilità di intervenire direttamente sui contenuti multimediali. In altre parole, il testo generato effettuando una trascrizione dalla registrazione di un parlato diventa base per produrre un nuovo flusso audio, personalizzato e diverso dall’originale.

Un software come quello che vi proponiamo è di fatto una soluzione gratuita che sposta tutte le elaborazioni interamente sul sistema locale, evitando di appoggiarsi a servizi cloud e scongiurando la condivisione dei dati dell’utente con soggetti terzi.

Credit immagine in apertura: iStock.com – BestForBest