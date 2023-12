Barra delle applicazioni trasparente in Windows 10 e 11: ecco come averla

Si parla tanto di applicazioni sviluppate da terze parti che consentono di eseguire maquillage del sistema operativo Microsoft modificandone il comportamento e l’aspetto. Avere a disposizione uno strumento per rendere la barra delle applicazioni trasparente in Windows 10 e 11 è una richiesta piuttosto comune tra gli utenti di Windows.

Rendere trasparente la barra delle applicazioni (taskbar) di Windows è più una caratteristica estetica che un vantaggio funzionale. La trasparenza può conferire un aspetto moderno ed elegante al desktop. Può anche contribuire a una sensazione di leggerezza e pulizia, permettendo di vedere lo sfondo del desktop o le finestre aperte dietro la barra delle applicazioni.

Configurare la trasparenza della barra delle applicazioni può contribuire a una migliore integrazione visiva con lo sfondo del desktop. Questo può essere particolarmente apprezzato se si utilizzano sfondi o temi che hanno elementi visivi interessanti.

Come rendere la barra delle applicazioni trasparente in Windows 10

In Windows 10 non è necessario installare alcuna app di terze parti per rendere trasparente la barra delle applicazioni o taskbar di Windows. È infatti sufficiente applicare due semplici interventi sulla configurazione del registro di sistema.

Per procedere in tal senso, basta digitare cmd nella casella di ricerca di Windows 10, premere il tasto Invio, quindi copiare e incollare quanto segue nella finestra del prompt dei comandi:

reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v TaskbarAcrylicOpacity /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\themes\Personalize /v EnableTransparency /t REG_DWORD /d 1 /f

Per applicare le modifiche, è quindi necessario digitare i seguenti due comandi. Il loro effetto consiste nel riavvio dell’interfaccia di Windows:

taskkill /im explorer.exe /f

explorer.exe

A questo punto, la barra delle applicazioni di Windows diventerà automaticamente trasparente. Da notare che l’intervento vale solo ed esclusivamente per l’utente locale e non ha effetto alcuno per gli altri account configurati sulla stessa macchina.

Come disattivare la modifica e ripristinare la configurazione predefinita

Per avere di nuovo una barra delle applicazioni opaca, quindi annullare gli effetti dell’intervento applicato, è sufficiente digitare nuovamente cmd nella casella di ricerca di Windows 10 quindi scrivere ciò che segue premendo Invio a ogni passaggio:

reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v TaskbarAcrylicOpacity /f

taskkill /im explorer.exe /f

explorer.exe

Questa seconda modifica non disattiva le trasparenze a livello di sistema operativo, che possono essere eventualmente disabilitate digitando reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\themes\Personalize /v EnableTransparency /t REG_DWORD /d 0 /f oppure premendo Windows+I cliccando su Personalizzazione, su Colori e infine disabilitando l’opzione Effetti di trasparenza.

Avere una barra delle applicazioni trasparente su Windows 11

Con il rilascio di Windows 11, Microsoft ha significativamente modificato il comportamento della shell di sistema che abbandona lo stile “acrilico” introdotto in Windows 10 per utilizzare l’interfaccia Mica. Nel caso del più recente sistema operativo dell’azienda di Redmond, gli interventi sul registro di Windows citati in precedenza, non conducono quindi al risultato sperato.

L’applicazione TranslucentTB, scaricabile anche dal Microsoft Store, non agisce a livello del registro di sistema ma utilizza il meccanismo noto come function hooking per alterare il comportamento della barra delle applicazioni. In altre parole, il programma resta in esecuzione e fa sì che la barra non diventi mai opaca. Come abbiamo visto nell’articolo dedicato a un’altra utilità che modifica i programmi e i componenti Windows in memoria, senza applicare alcuna modifica a livello di file system, TranslucentTB intercetta e modifica il comportamento della barra delle applicazioni intervenendo sulla dinamica del flusso di esecuzione di questo componente.

Non è escluso che Microsoft attivi, nel prossimo futuro, una funzionalità di sistema per intervenire sulla resa della barra delle applicazioni di Windows 11. Dal repository GitHub si può scaricare anche la versione portabile di TranslucentTB: non appena si chiude il programma, la barra delle applicazioni torna opaca.