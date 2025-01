CapCut: cos'è davvero possibile fare con l'app di editing video

Nata a maggio 2019, l’apprezzata app di editing video CapCut ha saputo imporsi come una delle scelte migliori nella sua categoria. Con un approccio fortemente multipiattaforma (è compatibile con Windows, macOS, Android, iOS ed è utilizzabile anche da browser Web), CapCut offre un ventaglio così ampio di funzionalità che altri concorrenti si sognano. Con il tempo, alcune funzionalità sono divenute a pagamento ma nel complesso CapCut resta una delle applicazioni più indicate per creare, modificare video, intervenire su file audio e contenuti multimediali in generale. Certo, permangono alcune riserve delle quale parleremo più avanti.

Funzionalità principali di CapCut

CapCut offre innanzi tutto una serie di strumenti di editing video che consentono agli utenti di:

Tagliare e unire clip : Gli utenti possono facilmente tagliare lunghe registrazioni e unire più spezzoni servendosi, ad esempio, di transizioni fluide.

: Gli utenti possono facilmente tagliare lunghe registrazioni e unire più spezzoni servendosi, ad esempio, di transizioni fluide. Manipolare la velocità : È possibile applicare effetti che rallentino la riproduzione o veri e propri time-lapse, al fine di enfatizzare momenti specifici.

: È possibile applicare effetti che rallentino la riproduzione o veri e propri time-lapse, al fine di enfatizzare momenti specifici. Applicare filtri ed effetti: Una vasta gamma di filtri e effetti visivi può essere applicata per migliorare l’aspetto del video.

Lo “zoccolo duro” di CapCut consiste nelle brillanti caratteristiche di un editor video con i fiocchi. Tuttavia, come accennato in apertura, CapCut si distingue anche per le abilità nell’elaborazione audio. Per fare qualche esempio, l’applicazione fornisce i seguenti strumenti:

Controllo del volume : Gli utenti possono regolare il volume delle tracce audio e applicare fade-in e fade-out.

: Gli utenti possono regolare il volume delle tracce audio e applicare fade-in e fade-out. Riduzione del rumore : Funzione che aiuta a pulire le registrazioni audio, rendendole più professionali.

: Funzione che aiuta a pulire le registrazioni audio, rendendole più professionali. Voiceover e Text-to-Speech: È possibile sovrapporre la propria voce molto semplicemente e utilizzare la funzione text-to-speech per creare narrazioni automatiche.

Come “ciliegina sulla torta”, CapCut si mette in evidenza anche per quanto riguarda il design grafico. Chi sceglie l’applicazione può ad esempio creare adesivi unici, utilizzando testi, immagini e forme. Inoltre, si può usare l’utile strumento che consente di rimuovere lo sfondo, andando ad isolare gli elementi nelle foto.

Come CapCut utilizza l’intelligenza artificiale

Nell’epoca dell’AI, uno strumento di video editing professionale non potrebbe fregiarsi di questo nome se non integrasse funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. CapCut propone diverse caratteristiche che sfruttano l’AI e che semplificano il processo creativo:

Didascalie automatiche : L’AI trascrive automaticamente l’audio in didascalie, migliorando l’accessibilità dei video.

: L’AI trascrive automaticamente l’audio in didascalie, migliorando l’accessibilità dei video. Traduzione dei video : CapCut può tradurre automaticamente i sottotitoli in diverse lingue, ampliando il pubblico potenziale.

: CapCut può tradurre automaticamente i sottotitoli in diverse lingue, ampliando il pubblico potenziale. Rimozione delle parole di riempimento: Avete presente le espressioni come “um”, “uh”, “sai” e “tipo” che molti di noi usano ripetere? Capcut può eliminarle automaticamente, facendo in modo che il video resti sempre fruibile e diventi allo stesso tempo più scorrevole.

CapCut: guida alle funzionalità di base

CapCut è un video editor versatile che offre una vasta gamma di funzionalità sia per utenti principianti che esperti. Può essere utilizzato come applicazione per browser, programma desktop per Windows e macOS nonché come applicazione per Android e iPhone. Uno dei principali vantaggi di CapCut consiste nell’interfaccia interamente in italiano.

L’interfaccia di CapCut presenta una timeline intuitiva, posta nella parte inferiore, che consente di trascinare e rilasciare facilmente clip video, audio e immagini. È possibile ridimensionare, dividere e spostare le clip con precisione.

L’applicazione integra una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tra cui la rimozione dello sfondo dai video. Questa funzione è particolarmente utile per creare video con sfondi trasparenti o per sostituire lo sfondo con un’immagine statica o un altro video.

CapCut offre una vasta libreria di audio e musica royalty-free che possono essere utilizzati nei propri progetti video. Si possono aggiungere testo e adesivi ai video per migliorarne l’aspetto e la chiarezza; scegliere tra un’ampia varietà di effetti e transizioni per creare video dall’aspetto professionale. Ancora, il programma integra molteplici strumenti di regolazione del colore.

Suggeriamo di cliccare sulla seconda icona in alto, da destra verso sinistra (Aggiusta la barra laterale). In questo modo si possono aggiungere una serie di strumenti essenziali per l’editing video: Base, Sfondo, Strumenti intelligenti, Animazione e Velocità.

Selezionando una clip nella timeline di CapCut, quindi cliccando su Divisione, si può dividere una porzione del video in più parti. Ogni frammento, in realtà, contiene tutta la clip: è così eventualmente possibile agire sulle “maniglie” poste a sinistra e a destra per effettuare degli interventi.

Funzionalità gratuite e a pagamento

CapCut non è mai lo stesso: a volte vengono aggiunte nuove funzionalità, altre volte caratteristiche che in precedenza erano completamente gratuite diventano a pagamento.

In ogni caso, tutti gli strumenti contrassegnati con l’etichetta Pro sono utilizzabili soltanto attivando un abbonamento a pagamento. O meglio, è possibile provarli senza problemi e senza limitazioni ma al momento dell’esportazione del video finale, CapCut chiederà di attivare un piano mensile o annuale.

Con un clic sull’icona Lista di controllo in alto a destra, si possono verificare le eventuali funzionalità Pro utilizzate nel proprio progetto. Rimuovendolo si può esportare il video senza limitazioni.

Non avvalendosi delle funzionalità Pro, si ha modo di utilizzare CapCut in maniera totalmente gratuita, senza essere vincolati alla stipula di un qualsiasi abbonamento.

Qualche considerazione importante

CapCut è sviluppata, aggiornata e manutenuta da ByteDance, software house che ha realizzato anche TikTok. L’applicazione raccoglie un buon numero di dati personali degli utenti, tra cui nomi, indirizzi email e informazioni sulla posizione geografica. Inoltre, registra dettagli sul dispositivo utilizzato, compreso modello e sistema operativo. Questa raccolta di dati ha suscitato preoccupazioni, specialmente considerando che ByteDance ha sede in Cina, dove le leggi locali possono obbligare le aziende a condividere informazioni con il governo.

A chi non andasse a genio installare un’applicazione sul proprio sistema (ad esempio le versioni per Windows, macOS, Android e iOS di CapCut) ricordiamo comunque che è possibile effettuare il login via Web e usare lo strumento senza mai abbandonare il browser.

È comunque possibile usare CapCut offline: basta scaricare in locale, cliccando sull’apposita icona, tutti gli elementi ai quali si è interessati (ad esempio transizioni, effetti, immagini, testi, audio,…) quindi bloccare da firewall l’accesso alla rete da parte del programma. È piuttosto facile provvedere in tal senso con Windows Firewall: in un altro articolo abbiamo visto come bloccare l’accesso Internet per un programma Windows.

Credit immagine in apertura: ByteDance