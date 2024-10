Chat Amazon: come attivarla per richiedere assistenza

Quando si ordinano dei prodotti su Amazon, può accadere che non tutto vada per il verso giusto. In Italia, l’azienda fondata da Jeff Bezos si affida – oltre che ai propri corrieri – anche a soggetti terzi, attivi da tempo nel campo della logistica. La chat Amazon è un servizio progettato per fornire assistenza rapida e diretta agli utenti. In una prima fase, la conversazione è gestita da un “bot” governato dall’intelligenza artificiale: se l’utente ha bisogno di ulteriore aiuto, può richiedere di parlare con un operatore umano cliccando su “Collegami con un agente“.

Cos’è la chat Amazon e come funziona

L’utilizzo della chat per contattare il servizio clienti Amazon presenta diversi vantaggi rispetto ad altri canali di comunicazione, come il telefono o l’email.

Innanzi tutto, la chat Amazon consente di ricevere risposte in tempo reale, riducendo i tempi di attesa rispetto alle chiamate telefoniche, talvolta contraddistinte da attese più lunghe. Il contenuto delle chat può inoltre essere salvato, permettendo agli utenti di avere un registro delle comunicazioni e delle soluzioni fornite.

A differenza delle chiamate telefoniche, la chat permette agli utenti di comunicare senza la pressione di una conversazione verbale immediata. Gli utenti possono riflettere sulle domande da porre e rispondere con calma. D’altra parte, gli operatori dell’assistenza Amazon possono a loro volta gestire più conversazioni contemporaneamente.

Gestione automatizzata delle problematiche

Come accennato in precedenza, gli utenti che scelgono la chat Amazon interagiscono inizialmente con un chatbot, in grado di fornire risposte rapide a domande comuni.

In caso di problemi, il chatbot di Amazon può ad esempio fornire indicazioni sullo stato di una spedizione, attivare la procedura di reso e rimborso oppure procedere con l’invio dello stesso articolo (sostituzione) allorquando, trascorsi i giorni indicati, non fosse stato ancora recapitato all’indirizzo del destinatario. È un meccanismo efficace che con pochi clic permette di risolvere le esigenze più comuni.

Se necessario, è possibile passare a un operatore umano per questioni più complesse, combinando l’efficienza dell’automazione con l’assistenza personalizzata.

Come accedere alla chat Amazon

Se state cercando come accedere alla chat Amazon e non riuscite a trovare la pagina Web di riferimento, non preoccupatevi. Non siete i soli. Il consiglio è quello di accedere alla pagina Richiesta di assistenza, effettuando in primis il login con il proprio account Amazon.

Qui è possibile interagire con il chatbot Amazon, per poi richiedere eventualmente l’avvio di una comunicazione con un incaricato dell’assistenza.

Teniamo a segnalarvi un aspetto molto interessante: in passato Amazon inviava tramite email una copia delle sessioni di conversazione. Adesso, una volta caricata la pagina delle richieste di assistenza tramite chat, effettuate un’operazione di scorrimento verso l’alto: troverete una copia di tutti i messaggi scambiati, nel tempo, con il chatbot Amazon e con gli operatori fisici.

L’hub del servizio clienti Amazon permette di accedere a una lista omnicomprensiva dei prodotti via via ordinati sulla piattaforma di ecommerce. Cliccando su ciascuno di essi, si possono segnalare eventuali problemi oppure richiedere informazioni aggiuntive. La pagina Richiesta di assistenza, tuttavia, è generalmente più efficace perché è una sorta di “scorciatoia” privilegiata verso la chat Amazon.