Collegamento alla cartella Download e Documenti in Windows: come crearlo

Qualunque applicazione si utilizzi in ambiente Windows, la combinazione di tasti Windows+E si rivela sempre un porto sicuro. Permette infatti di aprire Esplora file, il file manager integrato nel sistema operativo Microsoft. E se si volesse creare un collegamento alla cartella Download o Documenti? Come fare per accedere rapidamente al contenuto di queste directory di sistema?

Iniziamo col dire che premendo la combinazione di tasti Windows+R quindi digitando control folders , è possibile indicare a Windows che quando si accede a Esplora file si preferisce trovarsi dinanzi alla finestra Questo PC. Per procedere in tal senso, basta selezionare Questo PC dal menu a tendina Apri Esplora file per.

Collegamento alla cartella Download e Documenti nella barra delle applicazioni di Windows

Per portarsi rapidamente nella cartella Download o Documenti di Windows, si può fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona Esplora file mostrata nella barra delle applicazioni di Windows. Con questa semplicissima operazione, si possono trovare i collegamenti per aprire le varie cartelle Download, Documenti, Desktop, Immagini, Musica, Video.

C’è però un modo ancora più immediato, adatto in particolare a coloro che apprezzano le scorciatoie da tastiera.

Premete Windows+D per far comparire il desktop di Windows. Cliccate con il tasto destro del mouse sul desktop, quindi scegliete Nuovo, Collegamento. Nella casella Immettere il percorso per il collegamento, digitate %userprofile%\Downloads per la cartella Download oppure %userprofile%\Documents per quella dei documenti e così va.

Come nome del collegamento si può lasciare indicato Download per poi fare clic sul pulsante Fine. A questo punto, si deve fare clic con il tasto destro sull’icona aggiunta al desktop, su Proprietà e infine sulla scheda Collegamento. Qui, cliccando sul campo Tasti di scelta rapida, si può specificare la combinazione di tasti che si desidera premere per portarsi rapidamente nella cartella Download di Windows.

Trovare combinazioni di tasti libere

Nell’esempio abbiamo scelto CTRL+MAIUSC+F1 perché queste combinazioni, che coinvolgono i tasti funzione, sono raramente utilizzate dal sistema operativo e dalle applicazioni installate. Lo stesso dicasi per CTRL+ALT+tasto funzione , ALT+MAIUSC+tasto e Windows+ALT+tasto .

Si può quindi attingere a questi tasti per specificare una combinazione di tasti di scelta rapida per i collegamenti alle cartelle di sistema come Download.

Poiché nel nostro esempio abbiamo associato la combinazione CTRL+MAIUSC+F1 alla cartella Download, ogni volta che si utilizza tale scorciatoia, Windows mostra i file scaricati sul sistema locale.

La stessa operazione può essere ovviamente ripetuta per qualunque altra cartella: non solo Download, Documenti, Desktop, Immagini, Video ma qualunque altra locazione di memoria. In questo modo, con una semplice scorciatoia, si può accedere al bisogno a qualsiasi directory si ritenga utile per il proprio lavoro o le proprie attività.

Per annullare l’effetto della combinazione di tasti, è sufficiente eliminare il corrispondente collegamento dal desktop di Windows.