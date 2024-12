Come aprire file Pages su Windows

L’applicazione Apple Pages, disponibile su macOS, iPadOS e iOS, è progettata per proporsi come una valida alternativa, sempre pronta per l’uso, ai word processor più noti come Microsoft Office. Pages funziona in locale, come applicazione indipendente, ma può essere utilizzato da browser Web ricorrendo alla piattaforma iCloud. Un po’ come Microsoft Office Online o Google Documenti.

Il software Pages mira a consentire la creazione di documenti visivamente accattivanti e ben strutturati, come racconta Apple stessa. Poggia inoltre sul formato .pages che, seguendo una convenzione comune a molti altri formati (tra cui Office XML e OpenDocument), utilizza un archivio Zip come contenitore di tutti gli altri elementi che compongono il file.

I passaggi per aprire file Pages su Windows senza usare strumenti di terze parti

Se vi trovaste a interagire con un file in formato Pages, sappiate che è possibile verificarne il contenuto anche in ambiente Windows. Anche se il sistema operativo Microsoft non supporta direttamente i documenti scritti con il word processor di casa Apple.

Per aprire file Pages in Windows senza utilizzare strumenti software di terze parti, è sufficiente copiare (per sicurezza) il file originale quindi rinominarlo aggiungendo l’estensione .zip . Otterrete un file nomedelfile.pages.zip che potete aprire semplicemente cliccandovi due volte all’interno di una qualunque finestra di Esplora file in Windows.

Ciò che state facendo è “navigare” la struttura di un archivio compresso Zip: potete anche utilizzare software alternativi come 7-Zip. Cliccando sulla cartella presente nel file, si troveranno dei file chiamati preview , in formato JPG o PDF. Basta fare doppio clic su di essi per verificare il contenuto del documento Pages.

A questo punto, entrambi i file di preview JPG o PDF possono essere trascinati fuori dall’archivio Zip e rinominati come si preferisce.

Nel caso in cui si avesse a che fare con un file PDF, è necessario un editor PDF per intervenire direttamente sul suo contenuto. In alternativa, si può passare da PDF a Word.

Utilizzare Apple iCloud per aprire e modificare il documento Pages in Windows

Previa registrazione di un Apple Account sul sito dedicato (premere sul link Crea il tuo Apple Account) nel caso in cui non si fosse in possesso di un account personale, si può quindi accedere all’interfaccia Web di Apple iCloud.

A login effettuato, cliccando sull’icona Pages, è possibile accedere alla versione Web dell’applicazione Apple. Qui, con un clic su Carica, oppure effettuando una semplice operazione di trascinamento dalla finestra Esplora file di Windows, è possibile effettuare l’upload del file .pages che si desidera aprire.

Rispetto alla procedura descritta al paragrafo precedente, il vantaggio derivante dall’uso di iCloud è evidente: l’applicazione Web della Mela non solo consente di aprire i documenti Pages ma dà modo di modificarli direttamente dal browser, accedendo alle principali funzionalità del word processor.

Dalla schermata principale di Pages su iCloud, basta cliccare sui tre puntini posti sulla miniatura di anteprima del file quindi scegliere Download di una copia per convertire il file Pages in formato PDF o Word e scaricarne contestualmente una copia in locale.

Conclusioni e note finali

Ovviamente esistono anche diverse procedure alternative. Online sono disponibili svariati convertitori che accettano in ingresso i file Pages e che sono in grado di produrre, ad esempio, anche documenti in formato Word.

La procedura descritta nel paragrafo iniziale, tuttavia, ha come vantaggio indiscutibile quello di facilitare la lettura e la gestione dei file Pages senza scomodare software di terze parti e, soprattutto, evitando di dover inviare documenti di carattere personali sui servizi cloud. Ad eccezione di Apple iCloud, infatti, nel caso di altre piattaforme non è dato sapere quale sia esattamente la politica di gestione dei dati caricati dagli utenti e dopo quanto tempo i file sono automaticamente rimossi.

Credit immagini nell’articolo: Apple