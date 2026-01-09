Come attivare la percentuale batteria in Windows 11

Con Windows 11, Microsoft ha finalmente introdotto una funzionalità attesa da tempo: la possibilità di visualizzare la percentuale della batteria direttamente nella barra delle applicazioni. Fino a oggi, il sistema operativo mostrava soltanto l’icona della batteria quando il dispositivo non è collegato a una presa di corrente, senza indicare il valore numerico residuo. Alcuni produttori avevano implementato soluzioni proprietarie, ma ora la percentuale è accessibile in modo nativo, rendendo l’esperienza più immediata e trasparente per l’utente.

La funzione è disponibile a partire dalla versione 26120.2992 (KB5050083) di Windows 11 e può essere attivata direttamente nelle impostazioni del sistema. Tuttavia, per chi utilizza versioni precedenti o desidera anticipare l’accesso alla funzionalità, è possibile utilizzare ViVeTool, un noto strumento di terze parti che permette di attivare funzionalità sperimentali o in fase di distribuzione graduale.

Come attivare la percentuale della batteria tramite Impostazioni di Windows 11

Per abilitare la visualizzazione della percentuale della batteria sulla barra delle applicazioni, basta digitare batteria nella casella di ricerca di Windows 11, quindi selezionare la voce Attiva o disattiva la percentuale numerica della batteria.

Il passo successivo consiste nell’attivare semplicemente l’opzione Percentuale batteria che compare nella finestra Alimentazione e batteria.

Una volta completato il passaggio, l’autonomia residua della batteria risulta visibile sotto forma di percentuale sia nella traybar, a destra della barra delle applicazioni, sia nel menu Impostazioni rapide, accessibile cliccando sulle icone della connessione di rete, audio o sull’icona della batteria stessa.

Attivare la percentuale della batteria tramite ViVeTool

Per utenti avanzati o per chi desidera abilitare la funzionalità in anteprima, ViVeTool consente di attivare l’opzione per la gestione della percentuale batteria anche prima della disponibilità ufficiale. Per procedere in tal senso, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi:

Effettuare il download dell’archivio compresso ViVeTool-vx.x.x.zip.

Estrarre il contenuto del file Zip in una cartella a propria scelta (esempio: c:\vivetool ).

). Digitare cmd nella casella di ricerca di Windows 11 quindi scegliere Esegui come amministratore.

nella casella di ricerca di Windows 11 quindi scegliere Esegui come amministratore. Digitare il comando seguente, sostituendo eventualmente il percorso corretto di ViVeTool:

c:\vivetool\vivetool /enable /id:48822452,56328729,48433719

Dopo il riavvio del sistema Windows 11, l’impostazione per l’attivazione della percentuale della batteria sarà visibile nelle impostazioni del sistema operativo, così come indicato al paragrafo precedente.