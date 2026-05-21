Windows 11, Microsoft vuole ripulire la ricerca dai risultati inutili

Digitare il nome di un file nella barra di ricerca di Windows 11 e ritrovarsi davanti il trailer di un film, un risultato Bing o un collegamento al web non ha mai avuto molto senso. Tant’è vero che nel nostro articolo dedicato a come ottimizzare e velocizzare Windows 11 abbiamo da tempo spiegato come disattivare questo fastidioso comportamento predefinito nel sistema operativo Microsoft. Eppure per anni Windows 11 ha utilizzato sempre lo stesso schema: dare visibilità ai contenuti online anche quando l’utente cercava chiaramente qualcosa di locale.

Microsoft adesso cambia direzione. Nelle recenti build di anteprima di Windows 11, la società ha iniziato a modificare il funzionamento della ricerca attivabile dal menu Start o dalla barra delle applicazioni affinché file locali, applicazioni e impostazioni abbiano priorità rispetto ai suggerimenti web.

Già con Windows 10 Microsoft aveva integrato Bing Search dentro il menu Start e nella ricerca di sistema, trasformando progressivamente una funzione locale in una sorta di motore ibrido. Con Windows 11 l’integrazione è diventata ancora più aggressiva: query ambigue, errori di digitazione o nomi di applicazioni poco comuni spesso producevano risultati online prima ancora di mostrare software installati o documenti presenti sul disco.

Come cambia il motore di ricerca di Windows 11

Nelle note di rilascio della build sperimentale 26300.8493, Microsoft spiega che il motore di ricerca di Windows 11 ora mostra “file e app con maggiore probabilità prima dei suggerimenti web quando il contenuto è più pertinente“. Dietro questa frase c’è una modifica importante nel ranking interno dei risultati.

La ricerca di Windows usa infatti un sistema di punteggio che combina indicizzazione locale, cronologia, corrispondenza semantica e ricerche online. Fino a oggi l’algoritmo tendeva ad assegnare un peso elevato ai risultati provenienti dal web, soprattutto quando intercettava parole associate a contenuti popolari. In pratica, cercando Terminal , il sistema poteva mostrare prima un film o una pagina web collegata al termine piuttosto che Windows Terminal ovvero la finestra del terminale.

Come confermato da Microsoft, Windows 11 userà a breve criterio diverso: se l’indice locale contiene un’applicazione, un file o un’impostazione con alta pertinenza, il sistema evita di promuovere immediatamente i risultati online. Va detto però che Microsoft non elimina l’integrazione web: Bing resta parte integrante dell’esperienza di ricerca.

La differenza concreta sta nella priorità assegnata ai contenuti. Per chi usa la casella di ricerca come launcher rapido per le applicazioni, il cambiamento può ridurre parecchio i falsi positivi.

Perché Windows Search è diventato così controverso

Windows Search non è soltanto una casella di testo. Dietro l’interfaccia lavora il servizio Windows Search Indexer, basato sul processo SearchIndexer.exe , che costruisce database locali dei contenuti indicizzati. A questa componente Microsoft ha aggiunto negli anni integrazioni cloud, telemetria, suggerimenti Bing e collegamenti commerciali.

Molti utenti hanno percepito la funzione come uno strumento sempre meno focalizzato sulla produttività locale e sempre più orientato alla promozione dei servizi Microsoft: la presenza costante di Edge e Bing nei risultati ha alimentato parecchie critiche.

In diverse configurazioni aziendali la situazione diventa persino fastidiosa: pensiamo a workstation con policy restrittive, sistemi offline oppure ambienti professionali dove la ricerca locale deve essere immediata e prevedibile. In quei casi il motore online introduce soltanto latenza e rumore.

Le modifiche al registro che molti utenti usano da tempo

Oltre ai migliori 10 trucchi per usare la ricerca di Windows 11, chi volesse disattivare la ricerca online nel menu Start e nella casella della barra delle applicazioni, con la certezza di ricevere soltanto riscontri su elementi memorizzati in locale, può applicare i seguenti semplici interventi.

reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v BingSearchEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v DisableWebSearch /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v DisableSearchBoxSuggestions /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v EnableDynamicContentInWSB /t REG_DWORD /d 0 /f

Le preferenze che cominciano con HKLM sono machine-wide ovvero valgono per tutti gli account utente configurati sul PC Windows 11: il sistema le tratta sempre con una priorità maggiore rispetto alle semplici preferenze HKCU.

La prima policy nasce ai tempi di Windows 10 per limitare l’integrazione di Bing nella ricerca Start; la seconda chiave elimina risultati Web, suggerimenti Bing e contenuti online nella ricerca; la terza impedisce a Windows 11 di mostrare suggerimenti online e contenuti remoti durante la digitazione delle query; la quarta e ultima disattiva Search Highlights, trending searches, suggerimenti dinamici e varie integrazioni promozionali presenti nella UI della ricerca. In pratica si elimina buona parte dei contenuti remoti che Microsoft inserisce nella casella di ricerca del menu Start.

Una correzione che arriva tardi

La sensazione generale è che Microsoft stia correggendo problemi introdotti dalla Microsoft stessa. La ricerca di Windows 7, pur con tutti i suoi limiti, aveva una logica molto più semplice: cercare contenuti locali rapidamente.

Con Windows 11 la funzione ha assunto progressivamente caratteristiche ibride, mescolando suggerimenti online, notizie, integrazione cloud e promozione dei servizi della società di Redmond: il risultato finale spesso appare meno efficiente e addirittura invadente rispetto alle versioni precedenti del sistema operativo.

Il cambio di rotta attuale rappresenta quindi una sorta di ritorno alle basi: l’azienda riconosce implicitamente che un motore di ricerca desktop deve prima di tutto trovare applicazioni, file e impostazioni; tutto il resto dovrebbe arrivare (eventualmente) dopo.

Anche perché le prestazioni variano molto in base all’hardware e al numero di percorsi monitorati dal servizio di indicizzazione. Su sistemi con SSD NVMe moderni il problema si nota meno; su macchine datate oppure con grandi archivi documentali, il comportamento può risultare del tutto inadeguato.

C’è poi la questione delle funzioni AI che Microsoft prepara per le future release di Windows 11: alcune build sperimentali mostrano già meccanismi di ricerca semantica capaci di individuare file tramite descrizioni in linguaggio naturale. In pratica l’utente potrà cercare “la foto con un’auto rossa” senza ricordare il nome del file.

Funzioni del genere richiedono però indicizzazione avanzata, accesso ai metadati e in certi casi analisi locale tramite NPU: sul piano tecnico sono interessanti mentre sul fronte della privacy aprono inevitabilmente nuove discussioni.