Come disattivare l'avviso di registrazione delle chiamate su Android

Tempo fa Google ha introdotto nel suo dialer (app Telefono) un pulsante che permette di avviare comodamente la registrazione delle chiamate su Android. Compare sempre nelle più recenti versioni del sistema operativo, a meno che il produttore dello smartphone non abbia applicato particolari personalizzazioni. Se non si vedesse il pulsante Registra nella schermata della chiamata telefonica in corso, basta premere il tasto Altro.

Registrare le chiamate su Android può essere utile per vari motivi. Avere una registrazione delle conversazioni può essere essenziale per motivi legali, ad esempio in caso di dispute; aiuta a ricordare dettagli importanti discussi durante la chiamata; è utile per i professionisti che devono documentare e riascoltare le conversazioni con clienti e colleghi; può essere utilizzato per proteggersi da truffe o minacce telefoniche, raccogliendo prove degli accadimenti.

Di norma, quando si avvia la registrazione di una chiamata attraverso l’app Telefono di Google, una voce sintetizzata riproduce il seguente avviso: “Questa chiamata viene ora registrata“. Non appena si dovesse interrompere la registrazione, il motore di sintesi vocale riproduce il messaggio “La registrazione della chiamata è terminata“.

Come evitare che l’app Google Telefono riproduca il messaggio “Questa chiamata viene ora registrata”

Esiste un’applicazione gratuita, chiamata TTSLexx, scaricabile dal Google Play Store che consente di sostituire il suo motore di sintesi vocale a quello utilizzato per impostazione predefinita.

Senza quindi necessità di acquisire i permessi root, utilizzando un’app come TTSLexx è possibile disattivare l’avviso riprodotto all’avvio della registrazione delle chiamate su Android.

Attenzione però perché da alcune versioni dell’app Telefono a questa parte Google Telefono non sembra “digerire” l’utilizzo di TTSLexx come avveniva in passato. Con un po’ di studio, tuttavia, siamo riusciti a far funzionare l’applicazione e a evitare la lettura di qualsiasi messaggio all’avvio della registrazione della chiamata, così come alla chiusura della registrazione.

Come diranno alcuni “precisetti“, le ultime versioni di Android permettono (in alcune aree geografiche) di disattivare il messaggio vocale ma nella stragrande maggioranza dei casi, ciò non è ancora possibile. Verificate comunque aprendo l’app Telefono, toccando i tre puntini in alto a destra, scegliendo Impostazioni quindi Registrazione della chiamata. Qui potreste trovare una voce del tipo Riproduci tono audio anziché messaggio vocale. Attivandola, l’app Telefono si limiterà a riprodurre un suono all’avvio della registrazione e all’interruzione della stessa.

Per evitare di riprodurre l’avviso, quindi, scaricate l’app gratuita TTSLexx, installatela sul vostro terminale Android quindi portatevi nelle impostazioni del sistema operativo.

Modificare le impostazioni di sintesi vocale

Nella casella di ricerca delle impostazioni di Android, digitate semplicemente sintesi quindi scegliete la voce Output sintesi vocale.

Nella schermata che compare, ciò che fanno molti è spostare la velocità di pronuncia all’estrema destra in modo che l’interlocutore non riesca a realizzare che la chiamata è registrata. Non ci pare però una soluzione convincente. Toccate quindi la freccia a destra dell’icona dell’ingranaggio (impostazione Motore preferito).

A questo punto, anziché Riconoscimento e sintesi vocale di Google, si deve selezionare l’opzione TTSLexx. Tornati alla schermata precedente, è adesso indispensabile toccare l’icona dell’ingranaggio.

Diversamente rispetto a quanto riportano alcuni tutorial su YouTube, infatti, senza applicare alcune modifiche alla configurazione di TTSLexx, non si sarà in grado di eliminare il messaggio “Questa chiamata viene ora registrata“.

Impostare una regola personalizzata per disattivare il messaggio “Questa chiamata viene ora registrata”

Toccando l’icona dell’ingranaggio, ci si trova dinanzi alla schermata principale dell’app TTSLexx. Qui è indispensabile selezionare uno dei quattro modelli vocali in italiano che l’applicazione propone in automatico (nell’immagine abbiamo scelto it-it-x-itd-local , che corrisponde a una voce maschile memorizzata in locale).

In questo modo si ottiene semplicemente che la frase “Questa chiamata viene ora registrata” sarà letta dal motore di sintesi di TTSLexx. Non è questo l’obiettivo che ci prefiggiamo di perseguire.

Toccate allora anche il pulsante centrale TTS.lexx in alto e inserite, virgolette comprese, la frase “Questa chiamata viene ora registrata” nel campo superiore. Assicuratevi di introdurre la frase così com’è, rispettando anche la lettera maiuscola iniziale.

In corrispondenza della riga seguente, cancellate tutto quanto presente e inserite semplicemente “”, come si vede nell’immagine. Infine, toccate Save una prima volta e poi ancora Save (deve comparire Ok! in verde in alto a sinistra).

Cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente introdotto un’eccezione in TTSLexx, una voce di dizionario che per la frase testuale indicata nel primo campo non passare al motore di sintesi vocale alcuna stringa (ecco il perché delle doppie virgolette vuote).

Aggiungendo anche la frase “La registrazione della chiamata è terminata”, e associandola sempre a “”, si può fare in modo che l’app Telefono non riproduca neppure il messaggio di fine della registrazione vocale. Anche in questo caso, è necessario premere due volte su Save.

A questo punto, non è neppure necessario riavviare il telefono o cancellare la cache dell’app Telefono. Basta infatti effettuare una chiamata (o accettarne una in arrivo) quindi premere Registra nel dialer Google. In nessun caso, neppure premendo il pulsante Interrompi, l’app Telefono riprodurrà più alcun messaggio vocale. Evviva!

È legale registrare le chiamate senza informare l’interlocutore?

Nel nostro Paese la registrazione di una telefonata alla quale si prende parte è del tutto legittima perché entra a far parte del patrimonio di conoscenza garantito dalla legge. La normativa vigente non impone di informare l’interlocutore, a patto appunto di partecipare in proprio alla chiamata.

La legge prescrive che la registrazione, acquisita anche senza il consenso dell’interlocutore, non debba essere divulgata o utilizzata in modo illecito. Il file audio acquisito partecipando alla conversazione telefonica, può essere quindi usato solo in ambito personale ed eventualmente anche in giudizio. In tribunale, sulla base delle valutazioni del giudice, può eventualmente assumere il valore di prova o essere adoperato come mezzo di difesa.

La recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 10079 dell’8 marzo 2024) si pone nel medesimo solco delle precedenti decisioni. La mera registrazione di una telefonata alla quale si partecipa, quindi, è pienamente ammessa e non costituisce certo intercettazione.

Registrazione non riuscita: cosa fare

Nel caso in cui, dopo una o più registrazioni avvenute con successo, doveste ricevere il messaggio Registrazione non riuscita, significa che l’applicazione TTSLexx non risulta al momento in esecuzione quindi Google Telefono non può sfruttarne il motore di sintesi vocale.

Questo problema si presenta solitamente sugli smartphone che, per scelta del produttore, applicano una politica di risparmio energetico piuttosto aggressiva. Ne abbiamo parlato nell’articolo sui dumb phone.

Per risolvere il problema, basta accedere alle impostazioni dell’app TTSLexx sul dispositivo Android quindi scegliere Risparmio energetico e impostare Nessuna restrizione o similare.