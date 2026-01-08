Come disattivare tutte le funzionalità AI di Google Chrome su Windows 11

Come disabilitare in modo definitivo le funzionalità AI integrate in Google Chrome, come AI Mode, Gemini, ricerca intelligente nella cronologia, organizzazione automatica delle schede e strumenti AI nei DevTools.
Michele Nasi
Pubblicato il 8 gen 2026
Con l’evoluzione di Google Chrome, molte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI) sono state integrate nel browser, tra cui la modalità “AI Mode”, la generazione automatica di testi, temi personalizzati e ricerche avanzate nella cronologia. Sebbene queste funzionalità possano essere utili, molti utenti preferiscono un’esperienza di navigazione più tradizionale, senza l’influenza dell’AI, per motivi di privacy o semplicemente per comodità.

In questa guida, vediamo come disattivare permanentemente tutte le funzionalità AI in Google Chrome su Windows 11, utilizzando le impostazioni di Chrome Enterprise tramite il registro di sistema. La procedura descritta di seguito è efficace per tutte le versioni di Chrome, incluse Stable, Beta, Dev e Canary.

Quando e perché disattivare le funzionalità AI in Chrome

Google ha integrato l’AI in diverse parti del browser. Nella barra degli indirizzi con “AI Mode”, nella casella di ricerca della nuova scheda, con la creazione automatica di temi e sfondi personalizzati, nella ricerca avanzata all’interno della cronologia, nell’organizzazione automatica delle schede, nell’auto-compilazione dei moduli, negli strumenti DevTools avanzati (F12) con AI.

Molti di questi strumenti inviano dati a Google o modificano il comportamento del browser in modi che non possono essere completamente controllati dall’utente. Disattivando queste funzionalità, Chrome ritorna a un comportamento più classico e prevedibile, senza compromessi sulla privacy.

Disattivazione tramite Registro di sistema di Windows

Il metodo più semplice per disattivare le funzionalità AI consiste nel modificare il Registro di sistema di Windows 11.

Per procedere in tal senso, si può usare l’Editor del registro di sistema (regedit) ma molto più semplice è digitare cmd nella casella di ricerca di Windows 11, scegliere Esegui come amministratore quindi incollare i seguenti comandi:

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v AIModeSettings /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v GeminiSettings /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v HelpMeWriteSettings /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v CreateThemesSettings /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v HistorySearchSettings /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v TabCompareSettings /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v AutofillPredictionSettings /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v DevToolsGenAiSettings /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v SearchContentSharingSettings /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v TabOrganizerSettings /t REG_DWORD /d 2 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v GeminiActOnWebSettings /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v GenAILocalFoundationalModelSettings /t REG_DWORD /d 1 /f

Come si vede, si tratta di una serie di istruzioni che aggiungono alcune policy personalizzate, tali da alterare il nuovo comportamento predefinito del browser Chrome. Per avere contezza del significato di ciascun valore aggiunto al registro, suggeriamo di fare riferimento alla tabella che segue.

Significato delle policy Google Chrome in tema di AI

Nome Chiave Valore Funzione
AIModeSettings 2 Disattiva completamente “AI Mode”
GeminiSettings 1 Disattiva l’integrazione Gemini AI
GeminiActOnWebSettings 1 Impedisce a Gemini di agire sui contenuti web
HelpMeWriteSettings 2 Disattiva la funzione “Help me write”
CreateThemesSettings 2 Disattiva la creazione AI di temi e sfondi
DevToolsGenAiSettings 2 Disattiva AI nei DevTools
HistorySearchSettings 2 Disattiva la ricerca AI nella cronologia
TabCompareSettings 2 Disattiva il confronto AI tra schede
TabOrganizerSettings 2 Disattiva l’organizzazione automatica delle schede
AutofillPredictionSettings 2 Disattiva l’auto-compilazione AI dei moduli
SearchContentSharingSettings 1 Disattiva la condivisione contenuti AI con Google
GenAILocalFoundationalModelSettings 1 Disattiva l’uso di modelli AI locali

Ripristino del comportamento predefinito di Google Chrome

Nel caso in cui, in seguito, si volesse disattivare la personalizzazione e ripristinare il comportamento di default di Google Chrome, basta aprire di nuovo un prompt dei comandi con i diritti di amministratore quindi impartire la seguente istruzione:

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /f

Va tenuto presente che il comando provvede a cancellare tutte le personalizzazioni applicate su Chrome, anche quelle che si fossero applicate manualmente oppure utilizzando strumenti software di terze parti. L’eliminazione è immediata e non richiede alcun tipo di conferma.

