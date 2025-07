Come ricevere una notifica push su Telegram ogni volta che qualcuno fa login sul PC Windows

Monitorare gli accessi al proprio PC è una misura di sicurezza spesso sottovalutata, ma fondamentale per chi utilizza il computer in ambienti condivisi o gestisce dati riservati. Sapere in tempo reale quando qualcuno effettua il login sul proprio sistema Windows può aiutare a prevenire accessi non autorizzati, verificare attività sospette o semplicemente tenere traccia dell’utilizzo del dispositivo.

In questa guida mostreremo come ricevere una notifica push direttamente sullo smartphone ogni volta che qualcuno accede al PC, senza utilizzare email (per evitare la gestione di credenziali in chiaro) e sfruttando strumenti gratuiti come i bot di Telegram. Una soluzione semplice, sicura e automatizzata, adatta sia ad utenti esperti che a chi vuole rafforzare la propria sicurezza digitale con pochi passaggi.

Inutile dire che la soluzione qui proposta può essere liberamente riadattata per qualunque esigenza. Senza installare alcun software di terze parti, ad esempio, si può ricevere una notifica nel momento in cui sul sistema Windows si verificasse uno specifico evento (basta indicare il relativo ID).

Creare un bot Telegram per ricevere le notifiche

Diamo per scontato che abbiate installato Telegram sul dispositivo mobile ed eventualmente utilizziate Telegram Web o la versione desktop dell’app di messaggistica.

Nella casella di ricerca di Telegram, si deve cercare il bot ufficiale @BotFather e iniziare una chat digitando /newbot (in questo modo si chiede la generazione di un nuovo bot).

Seguendo le istruzioni via via presentate, si può assegnare un nome al bot (ad esempio NotifichePC ) quindi scegliere un nome utente univoco che finisca con bot .

Alla fine, BotFather fornisce una lunga stringa (Token API) che serve per inviare messaggi tramite il bot. Tale stringa deve essere memorizzata da qualche parte e custodita con la massima cura.

Come si vede nell’immagine, il nome del bot che avevamo inizialmente scelto risulta già in uso. Abbiamo quindi dovuto ripiegare su un username differente, sempre con la stringa bot finale.

Ottenere il proprio Chat ID

Per poter ricevere delle notifiche tramite Telegram è necessario conoscere il proprio Chat ID. Il metodo più semplice per risalirvi è cercare il bot chiamato @userinfobot per poi toccare su o Start o digitare /start . Il bot risponde con una serie di informazioni, compreso il Chat ID (di solito un numero).

Ancora, per poter usare il bot personalizzato appena aggiunto a Telegram, si deve digitarne il nome nella casella di ricerca (esempio: @notifichepcpush_bot ) per poi scegliere anche in questo caso Start o impartire il comando /start .

Provare l’invio di messaggi dal PC

Adesso provate a premere Windows+X quindi scegliete Terminale oppure Windows PowerShell. Copiate negli appunti il seguente codice e incollatelo (tasto destro del mouse) nella finestra PowerShell aperta. Al posto di IL_TUO_BOT_TOKEN e IL_TUO_CHAT_ID vanno preventivamente sostituiti i dati recuperati in precedenza (Token API e Chat ID).

$token = "IL_TUO_BOT_TOKEN" $chatId = "IL_TUO_CHAT_ID" $message = "Test: messaggio inviato da PC" Invoke-RestMethod -Uri "https://api.telegram.org/bot$token/sendMessage" -Method Post -Body @{chat_id=$chatId; text=$message}

Se comparisse l’errore 400,”description”:”Bad Request: chat not found”, significa che non avete ancora correttamente avviato il bot Telegram così come spiegato al paragrafo precedente (pulsante Start).

Inviare la notifica all’accesso utente

A questo punto il lavoro è quasi completato. Per fare in modo che Windows invii automaticamente una notifica Telegram a ogni tentativo di login sul sistema, è necessario creare uno script PowerShell quindi impostarlo come operazione pianificata con l’Utilità di pianificazione.

Per prima cosa, quindi, si deve creare un file PowerShell (ad esempio NotifichePC.ps1 ) e salvarlo in una cartella di appoggio. Il contenuto deve essere il seguente:

$token = "IL_TUO_BOT_TOKEN" $chatId = "IL_TUO_CHAT_ID" $user = $env:USERNAME $computer = $env:COMPUTERNAME $message = "Utente $user ha effettuato l'accesso su $computer alle $(Get-Date -Format 'HH:mm:ss dd/MM/yyyy')" Invoke-RestMethod -Uri "https://api.telegram.org/bot$token/sendMessage" -Method Post -Body @{chat_id=$chatId; text=$message}

Configurazione dell’operazione di invio con l’Utilità di pianificazione Windows

A questo punto si deve scrivere Utilità di pianificazione nella casella di ricerca di Windows, per poi fare clic su Crea attività (non Crea attività di base).

Nella scheda Generale va assegnato un nome all’operazione, ad esempio Notifica login Telegram. Si può quindi proseguire spuntando la casella Esegui con i privilegi più elevati e scegliere ad esempio Configura per Windows 10. In Attivazione, va scelto Nuovo, All’accesso, Qualsiasi utente.

Nella scheda Azioni, si deve selezionare Nuova, Avvia un programma e indicare powershell.exe nel campo Programma/script. In Aggiungi argomenti, si deve invece incollare quanto segue:

-ExecutionPolicy Bypass -File "C:\percorso\NotifichePC.ps1"

Ovviamente, è indispensabile assicurarsi di specificare il percorso completo che punta allo script PowerShell creato in precedenza.

Verifica dell’invio della notifica push

A questo punto è possibile effettuare il logout sul PC e controllare che la notifica Telegram sia correttamente trasferita al bot da parte dello script PowerShell creato poco fa.

Si può semplicemente riavviare il computer Windows oppure premere Windows+D , poi ALT+F4 quindi scegliere Esci dal menu a tendina.

Conclusioni

Implementare un sistema di notifiche push per i login su Windows rappresenta un passo semplice ma efficace verso un maggiore controllo della propria sicurezza digitale. Grazie all’integrazione con un bot Telegram, è possibile ricevere avvisi immediati e personalizzati ogni volta che qualcuno accede al proprio PC, senza esporre credenziali o ricorrere a soluzioni complesse o a pagamento.

Questo approccio è particolarmente utile in contesti professionali, in ambienti condivisi o per utenti che desiderano essere sempre aggiornati sull’utilizzo del proprio dispositivo. Con pochi minuti di configurazione, si può ottenere una protezione aggiuntiva, discreta e totalmente automatizzata.

Come accennato in precedenza, l’utente è libero di adattare la configurazione dello script e dell’Utilità di pianificazione per ricevere notifiche al presentarsi di vari eventi di Windows.