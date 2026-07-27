Conferma identità app IO per continuare a usare Documenti: cosa significa e come risolvere

Chi utilizza la Patente di guida, la Tessera Sanitaria o la Carta Europea della Disabilità nel Portafoglio dell’app IO può ricevere un avviso, sotto forma di notifica sullo smartphone, che invita a “confermare l’identità per continuare a usare Documenti“. Non si tratta di un errore, della scadenza della patente o della cancellazione dei documenti digitali: IO richiede semplicemente una nuova autenticazione forte per verificare che il titolare del profilo sia ancora la stessa persona che aveva attivato il servizio.

La conferma diventa necessaria una volta trascorsi 12 mesi. Per completarla, l’utente può scegliere tra SPID, CIE con PIN oppure CieID; al termine della procedura, i documenti digitali restano disponibili senza limitazioni per altri 12 mesi.

Perché l’app IO chiede nuovamente di verificare l’identità

L’accesso rapido all’app IO permette normalmente di aprire l’applicazione con il codice di sblocco, l’impronta digitale o il riconoscimento del volto, senza eseguire ogni volta un’autenticazione completa con SPID o CIE. L’abbiamo raccontato tra le 11 cose dell’app IO che pochi conoscono: è una soluzione più comoda, ma il codice locale e i dati biometrici dimostrano soprattutto che chi sta usando il telefono è autorizzato ad aprire l’app.

I Documenti digitali richiedono una garanzia ulteriore: periodicamente IO deve ricollegare il profilo presente sullo smartphone a un’identità digitale riconosciuta. La verifica annuale serve quindi a rinnovare tale associazione e a ridurre i rischi derivanti da dispositivi ceduti, credenziali compromesse o configurazioni rimaste attive troppo a lungo.

Le informazioni conservate nella sezione Documenti provengono dagli enti pubblici che li rilasciano e IO continua a verificarne lo stato; ciò che scade dopo 12 mesi è la conferma dell’identità usata per accedere alla funzione.

Come confermare l’identità e riattivare Documenti

La procedura parte dal messaggio ricevuto nell’app oppure dall’avviso mostrato nella sezione Portafoglio. Dopo averlo aperto, IO propone tre modalità:

CieID; CIE con PIN e lettura NFC; SPID.

Una volta selezionato il metodo, bisogna seguire le istruzioni visualizzate dal relativo sistema di identità digitale e tornare su IO per inserire il codice di sblocco. Se la verifica termina correttamente, la limitazione scompare e il Portafoglio torna utilizzabile per altri 12 mesi.

La presenza di più alternative è importante: chi non ha con sé la Carta d’Identità fisica può usare SPID oppure, se l’ha già configurata correttamente, l’app CieID.

CieID richiede sempre la Carta d’Identità fisica?

Occorre distinguere CieID dall’accesso denominato “CIE + PIN”, perché le due procedure non funzionano nello stesso modo.

Con CIE + PIN l’utente inserisce il PIN della Carta d’Identità Elettronica e appoggia fisicamente la carta sul retro dello smartphone. Il telefono deve disporre di NFC e la CIE deve rimanere vicina al lettore fino al completamento dell’operazione.

CieID può invece consentire l’autenticazione mediante il codice dell’app oppure attraverso impronta digitale o riconoscimento del volto: l’identificazione avviene direttamente nell’app CieID tramite biometria o codice applicativo.

Da parte nostra ci sentiamo di consigliare proprio questo metodo perché riduce i passaggi aggiuntivi, le credenziali da ricordare e può essere ampiamente gestito con la biometria, se opportunamente configurata nell’app CieID come spiegato nel nostro articolo.

La Carta d’Identità fisica è comunque richiesta come passo finale: l’utente dotato di smartphone con chip NFC, può semplicemente appoggiarla – quando richiesto – sul dorso del telefono in modo da sbloccare l’accesso alla sezione Documenti dell’app IO.

Cosa succede se non si conferma l’identità

L’avviso non deve essere ignorato pensando che riguardi soltanto una richiesta facoltativa di sicurezza. Una volta raggiunto il limite previsto dei 12 mesi, l’utente non può continuare a usare normalmente i documenti digitali finché non completa la verifica.

La patente fisica resta naturalmente valida fino alla sua scadenza, ma la copia digitale presente in IO potrebbe non risultare disponibile nel momento in cui serve. Per chi ha deciso di viaggiare senza la tessera plastificata, trovarsi davanti alla richiesta di autenticazione durante un controllo stradale può creare un problema concreto.

La verifica andrebbe quindi completata appena compare l’avviso, in un momento in cui si dispone di connessione, credenziali, PIN e dell’eventuale carta fisica.

Rimandare l’operazione espone a difficoltà evitabili: lo smartphone potrebbe non collegarsi alla rete, SPID potrebbe richiedere un recupero della password oppure CieID potrebbe dover essere riconfigurata. Banalmente, lo scoglio più importante potrebbe non avere con sé la Carta d’Identità fisica per sbloccare l’accesso alla sezione Documenti con l’app CieID.

La Patente digitale deve essere accettata dalle Forze dell’ordine

La Patente di guida memorizzata nel Portafoglio di IO può essere usata in Italia, durante un controllo dal vivo delle Forze dell’ordine, al posto della tessera fisica per dimostrare l’idoneità alla guida. Non rappresenta una semplice fotografia o una riproduzione informale: costituisce la versione digitale del titolo di guida, con dati forniti dalla Motorizzazione e verificabili attraverso l’app (vi è il pulsante Mostra certificato di autenticità che espone un ampio codice QR con tutti i dati rilevanti).

Durante un controllo stradale, quindi, gli organi di polizia devono riconoscerla per la finalità espressamente prevista. Non si tratta di una concessione rimessa alla scelta del singolo agente: nell’ambito dei controlli sulla guida, la versione digitale presente in IO può sostituire la patente fisica.

Esiste però un limite che merita attenzione. La documentazione ufficiale di IO specifica che la Patente digitale si usa “esclusivamente” per dimostrare l’idoneità alla guida durante verifiche in presenza effettuate in Italia. Non bisogna quindi presentarla come sostituto generale della Carta d’Identità e/o della Patente di guida per qualsiasi procedura amministrativa, viaggio, identificazione presso privati o controllo all’estero.

La Patente digitale è inoltre valida soltanto quando viene mostrata direttamente all’interno dell’app. Screenshot, fotografie dello schermo o immagini salvate nella galleria non hanno valore legale e non possono sostituire l’apertura del documento nel Portafoglio. IO consente di consultare i documenti anche senza connessione, ma in tal caso mostra uno stato aggiornato all’ultimo accesso effettuato mentre il telefono era online.

Cosa succede se non si riesce a mostrare la Patente digitale

Come abbiamo sottolineato in precedenza, la Patente digitale soddisfa l’obbligo di esibizione durante i controlli stradali in Italia soltanto quando il conducente riesce a mostrarla direttamente nell’app IO.

Se il telefono è scarico, l’app non funziona oppure la conferma dell’identità impedisce di accedere al documento, il conducente risulta di fatto privo di una patente esibibile e può incorrere nella sanzione prevista dall’articolo 180 del Codice della strada, attualmente compresa tra 42 e 173 euro.

Gli agenti chiedono quindi al conducente di dichiarare le proprie generalità e ne controllano la corrispondenza attraverso le banche dati disponibili, verificando anche l’esistenza, la validità e l’eventuale sospensione o revoca della patente. La carta di circolazione consente di identificare il veicolo e il suo intestatario, ma non prova da sola l’identità di chi si trova alla guida, che potrebbe essere una persona diversa dal proprietario.

Se le generalità dichiarate trovano riscontro e non emergono dubbi (vi è la possibilità di accedere all’archivio fotografico della Motorizzazione), l’identificazione può concludersi sul posto; la mancata esibizione non si trasforma automaticamente nel più grave illecito della guida senza patente, purché dagli accertamenti risulti che il conducente possiede un titolo valido.

La Patente digitale ha dunque pieno valore legale, ma il semplice fatto di averla aggiunta al Portafoglio di IO non evita la contestazione quando, al momento del controllo, non risultasse concretamente accessibile.